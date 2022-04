Reviewers: Microsoft Surface Duo heeft veel bugs en is niet klaar voor release

De Microsoft Surface Duo is buggy en niet klaar voor release, zeggen reviewers die de telefoon enkele weken hebben kunnen gebruiken. Tweakers heeft niet de kans gekregen om de smartphone met twee schermen te testen.

De telefoon heeft bijvoorbeeld last van lag bij het openen van apps, het wijzigen van de oriëntatie en het typen, zeggen onder meer Cnet en MrMobile. Daardoor lijkt de Surface Duo vaak niet bij te kunnen houden wat de gebruiker wil. Daarnaast is het gebruik van de telefoon soms vreemd.

The Wall Street Journal vindt dat het tweede scherm in de weg zit als je alleen maar even een berichtje wilt beantwoorden en het bellen voelt aan 'alsof je een koekenpan tegen je oor houdt'. De camera is ook slecht, oordelen reviewers. Mkbhd oordeelt dat Microsoft veel compromissen heeft gesloten bij de telefoon, zoals het gebrek aan 5g, snel draadloos laden, schermen met hoge verversingssnelheid, waterdichtheid en een 3,5mm-jack.

Toch dragen reviewers ook positieve punten aan. Het design voelt goed aan en het scharnier werkt uitstekend, schrijft The Verge. Veel reviewers dragen ook aan dat het gaat om een product van de eerste generatie en dat volgende versies misschien beter werken. De Surface Duo komt alleen uit in de Verenigde Staten en kost 1399 dollar.