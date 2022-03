Gerucht: Microsoft wil Surface Duo-smartphone lente 2021 uitbrengen in Europa

Microsoft zou zijn smartphone Surface Duo volgend voorjaar willen uitbrengen in Europa, waaronder Duitsland. Dat meldt een nieuw gerucht. De smartphone kwam in september uit in de Verenigde Staten, maar is tot nu toe nergens anders te koop.

De smartphone moet tussen het begin van de lente en het midden van het jaar uitkomen, meldt de Duitse site WindowsArea. De site baseert zich op anonieme bronnen. Eerder ging al het gerucht dat een Britse provider de smartphone in het assortiment zou opnemen. Over een eventuele release in de Benelux is nog niets bekend.

WindowsArea meldt geen exacte datum of prijs. De telefoon kostte bij release in de Verenigde Staten 1399 dollar, wat met de huidige dollarkoers en inclusief btw zou neerkomen op rond 1430 euro. Veelal komen prijzen van elektronica iets hoger te liggen in Europa ten opzichte van de omgerekende dollarprijs. Dat doet Microsoft ook; de Surface Pro 7 staat in de Amerikaanse Store voor een vanafprijs van 749 dollar, dat is in de Nederlandse versie vanaf 879 euro.

Microsoft bracht de telefoon met twee schermen in september uit. Reviewers stelden toen dat de telefoon niet klaar was voor release. Microsoft zei al eerder plannen te hebben voor een release buiten de Verenigde Staten, maar heeft nooit gezegd waar en wanneer dat zal zijn.