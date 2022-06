Microsoft brengt Surface Duo in Duitsland en Frankrijk uit voor 1549 euro

Microsoft brengt zijn Android-smartphone Surface Duo volgende week uit in Duitsland en Frankrijk voor 1549 euro. Er is vooralsnog geen informatie over een release van de smartphone in de Benelux. De telefoon kwam in september uit in de VS.

De versie met 256GB aan opslag kost 1649 euro, schrijft Microsoft in het Franse bericht en ook in de Duitstalige versie. Met de beschikbaarheid in Duitse en Franse winkels zal het eenvoudiger worden voor mensen die dat willen om de telefoon vanuit Nederland of België aan te schaffen. De Android-smartphone met twee schermen is sinds september in de verkoop in de VS, maar was tot nu toe niet in Europa te koop.

De Surface Duo komt beschikbaar in meer landen: ook in het Verenigd Koninkrijk en in Canada zal de telefoon volgende week uitkomen. Microsoft had al eerder aangekondigd dat dat de eerste landen zouden worden waar het toestel beschikbaar zou worden buiten de VS. Of en wanneer een release in meer landen volgt, is onbekend.

In de VS is de telefoon in elk geval tijdelijk te koop voor 999 dollar, in plaats van de normale 1399 dollar. Het toestel kwam in september uit en kreeg toen kritische reviews. Microsoft zei dat updates veel van de bugs zouden moeten oplossen. De Surface Duo heeft twee schermen; daardoor kunnen gebruikers makkelijk twee apps naast elkaar gebruiken om zo productiever te zijn op hun apparaat, denkt Microsoft. De Surface Duo is vooral gericht op de zakelijke markt.