Surface Duo krijgt ontgrendelbare bootloader en drie jaar Android-upgrades

Microsoft geeft de Surface Duo een ontgrendelbare bootloader en belooft om drie jaar lang Android-upgrades voor het toestel uit te brengen. De smartphone komt volgende maand uit met Android 10, maar krijgt dus ook versies 11, 12 en 13.

Behalve Android-upgrades krijgt de Surface Duo gedurende die periode ook beveiligingsupdates, meldt XDA-Developers op basis van informatie van Microsoft. Het is onduidelijk of het gaat om maandelijkse updates, maar het bedrijf is het eerste jaar in elk geval verplicht om elk kwartaal een beveiligingsupdate uit te brengen.

Dankzij de ontgrendelbare bootloader kunnen gebruikers mods en custom roms installeren. De prijs van 1400 dollar zal de ontwikkkeling van een community rond custom roms wel in de weg staan, denkt XDA-Developers. Ook heeft Microsoft er niet bijgezegd of met het ontgrendelen van de bootloader de garantie komt te vervallen, maar dat ligt niet voor de hand.

De Surface Duo komt volgende maand uit in de Verenigde Staten, maar er is nog niets bekend over een release in andere landen. Het is de eerste Android-telefoon in de Surface-lijn van Microsoft. De smartphone heeft twee 5,6"-schermen met 4:3-verhouding aan de binnenkant. De Surface Duo is uitgerust met de Snapdragon 855-soc van vorig jaar en heeft oledschermen met een resolutie van 1800x1350 pixels per stuk. De telefoon heeft één camera aan de achterkant: een 11-megapixelsensor met een f/2.0-lens. Het toestel heeft twee accu's, goed voor een capaciteit van 3577mAh. Dichtgeklapt heeft de vouwtelefoon afmetingen van 145,2x93,3x9,9mm. Het gewicht is 250 gram.