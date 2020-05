'Surface Duo krijgt Snapdragon 855-processor en één camera'

De Surface Duo-telefoon van Microsoft zou een Snapdragon 855-processor krijgen, en een sensor die zowel aan de voor- als de achterkant foto's kan maken. De dubbele schermen van de telefoon zijn amoled met een pixeldichtheid van 401, volgens bronnen van Windows Central.

De specificaties van de dubbele telefoon zijn nog niet officieel door Microsoft bekend gemaakt. Wel zeggen bronnen tegen Windows Central dat de telefoon op dit moment intern onder medewerkers wordt getest, een van de laatste stappen voor het toestel officieel wordt uitgebracht. Windows Central heeft via de bronnen de hand weten te leggen op de meeste specificaties van het toestel.

De Surface Duo krijgt volgens die bronnen een Snapdragon 855-processor. Microsoft zou niet de nieuwere 865 gebruiken omdat daar van fabrikant Qualcomm verplicht een 5g-chip bij zou moeten worden geïmplementeerd. Aangezien Microsoft het ontwerp van de telefoon al klaar had voor die eis werd gesteld, besloot het bedrijf de oudere chip te gebruiken in plaats van de hele telefoon opnieuw te ontwerpen.

De telefoon krijgt daarnaast 6GB aan werkgeheugen, en wordt geleverd met 64GB of 256GB aan opslagruimte. Het toestel heeft volgens de bronnen een accu van 3460mAh, en snelladen via usb-c. Van dat laatste is niet bekend hoe snel het gaat en met welke standaard. Opvallend is dat de telefoon volgens Windows Central niet alleen geen 5g heeft, maar ook geen nfc-ondersteuning.

De Surface Duo is genoemd naar zijn dubbele scherm. De bronnen zeggen nu meer over welke schermen er gebruikt wordt. Het zijn amoled-schermen met een resolutie van 1800 x 1350, met een pixeldichtheid van 401ppi. Beide schermen 5,6 inch groot en hebben een verhouding van 4:3. De displays zijn volgens Microsoft met de Surface Pen te beschrijven.

Opvallend is dat de telefoon slechts één cameralens heeft. Die zit bovenaan het rechtse display en kan zowel aan de voor- als achterkant foto's maken. Veel details zijn er over die lens niet bekend, behalve dat hij 11 megapixels heeft en een diafragma van f/2.0.