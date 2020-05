Microsoft werkt aan dualscreen-emulatie in Chromium

Microsoft gaat dualscreen-emulatie toevoegen aan de Chromium-engine. De experimentele functie kan de weergave van een Surface Duo en Samsung Galaxy Fold emuleren. Dat is bedoeld voor ontwikkelaars om hun websites voor de apparaten gereed te maken.

De functie zit momenteel achter een experimentele flag en staat als actief aangemerkt op het Chromium-platform. Volgens de omschrijving is er emulatie voor de twee genoemde apparaten. Van de Galaxy Fold kan ook het voorste scherm worden weergegeven. Als een apparaat een scharnier in het midden heeft, zoals de Surface Duo, dan wordt dat in de emulatie getoond.

Ontwikkelaars kunnen met de emulatie websites optimaliseren voor apparaten met twee schermen als deze gebruikmaken van een Chromium-browser. Microsofts Edge-browser is sinds begin dit jaar gebaseerd op Chromium, net als Google Chrome.

Vorig jaar opende Microsoft al een early access-programma voor ontwikkelaars die aan software voor gebruik op dualscreen-apparaten werken, en begin dit jaar zette Microsoft een sdk online. Microsoft brengt later dit jaar zijn Surface Duo uit, een Android-smartphone met twee schermen. De Surface Neo-tablet met Windows 10X is naar verluidt uitgesteld tot volgend jaar.