Emulator in sdk geeft blik op interface en werking Microsoft Surface Duo

De emulator in de Dual Screen-sdk van Microsoft geeft voor het eerst een blik op de werking en de interface van de Surface Duo-smartphone met Android. Bij de aankondiging hield Microsoft de interface van de telefoon nog geheim.

De video's van Zac Bowden tonen onder meer hoe de interface met gebaarbesturing werkt. Zo staan de vensters voor multitasking onder elkaar in plaats van naast elkaar, omdat het multitasking-venster anders beide schermen zou vullen. Gebruikers kunnen apps van het ene naar het andere scherm verslepen en in sommige gevallen over beide schermen heen openen. Jonas Daehnert heeft de interface in een afbeelding van de Surface Duo geplakt om te laten zien hoe het eruit zou zien op de smartphone zelf.

Onder meer Edge en Outlook ondersteunen het gebruik van twee schermen tegelijkertijd. Edge rendert de pagina onder de schermranden door. Outlook heeft een lijst aan de linkerkant staan, waarbij gebruikers rechts de inhoud van mails kunnen lezen.

Het is voor het eerst dat iets van de interface en werking van de Surface Duo te zien is. Bij de aankondiging liet het bedrijf die niet zien. Microsoft brengt de smartphone Surface Duo met Android en de tablet Surface Neo met Windows 10 X eind dit jaar uit. De bedoeling van het vrijgeven van de sdk is dat er veel apps beschikbaar zijn die zijn voorbereid op het gebruik van twee schermen.