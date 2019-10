Microsoft toont prototype van Surface Duo-telefoon met Android

Microsoft heeft een prototype getoond van zijn Surface Duo-telefoon. Het is een Android-toestel met twee schermen. Het bedrijf wil de smartphone met dubbel display voor het einde van volgend jaar uitbrengen.

De smartphone heeft twee 4:3-schermen van rond 115x85mm, met een oppervlak van rond 97 vierkante centimeter en een diagonaal van 5,6". Die vouwen uit naar een scherm van rond 115x170mm met een oppervlakte van 194 vierkante centimeter en een diagonaal van 8,3", zegt Microsoft. De randen zijn voor een mobiel apparaat anno nu groot. De soc is een Qualcomm Snapdragon 855, claimt Wired. Die zou bij release volgend jaar aan de oude kant zijn.

De telefoon draait op Android en heeft Google-apps aan boord, zo toonde de fabrikant. Momenteel gaat het om een aangepaste versie van Android 9 Pie, maar vermoedelijk komt er een nieuwe versie op het toestel te staan. Er zijn prototypes met een witte en zwarte behuizing. De afmetingen zijn nog niet bekend, maar hij lijkt ongeveer even hoog als een reguliere smartphone, maar dan een stuk breder. Gezien de breedte van het scherm gaat om een behuizing van minimaal 9cm breed, terwijl veel smartphones het houden op 7 tot 7,5cm.

Het is de eerste smartphone van Microsoft sinds de release van de Lumia 650 in 2016. Ten tijde van de overname van Nokia's telefooontak bracht de Finse fabrikant onder de naam Nokia X al Android-telefoons uit, maar zonder Google-diensten. Het is de eerste keer dat een mobiel apparaat verschijnt in de Surface-lijn van Microsoft.