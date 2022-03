Ontwikkelaar geeft Lumia 950XL dualscreen-ondersteuning op ARM-versie Windows

Een ontwikkelaar heeft dualscreen-ondersteuning aan de praat gekregen op een custom rom op basis van de ARM-versie van Windows 10 op de Microsoft Lumia 950XL. Dat was tot nu toe alleen mogelijk op Windows 10 Mobile.

Ontwikkelaar Imbushio laat de dualscreen-ondersteuning zien in een tweet. Het eerste scherm is de oleddisplay van de telefoon zelf en het tweede scherm is een monitor. Die monitor is verbonden via het Display Dock dat Microsoft met de Lumia 950 en 950XL uitbracht in 2015. Dat werkte met Continuum, de desktopmodus van Windows 10 Mobile.

De functie van Continuum om twee schermen tegelijk aan te sturen vanaf de Lumia, zat tot nu toe niet in de custom rom op basis van de ARM-versie van Windows 10. Die custom rom kwam vorig jaar uit. Imbushio zette de ondersteuning erin door drivers erin te zetten om een tweede scherm te ondersteunen. De Microsoft Lumia 950XL kwam eind 2015 uit en was het laatste Windows 10 Mobile-topmodel van Microsoft. De telefoon kwam met een Snapdragon 810 en 3GB aan RAM.

Microsoft is zelf ook bezig met dualscreen-ondersteuning op smartphones. Het bedrijf brengt volgende maand de Surface Duo uit, een Android-telefoon met twee schermen. Die heeft een ontgrendelbare bootloader, dus dat opent de deur voor custom roms. Het is nog onduidelijk of er een custom rom kan komen op basis van de ARM-versie van Windows 10.