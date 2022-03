Onderzoekers maken robotkever die 'loopt' op methanol

Onderzoekers van de University of Southern California hebben RoBeetle gemaakt, een klein robotinsect van 88 milligram dat geen elektronica bevat maar autonoom millimeterstapjes zet met behulp van methanol.

Het lichaam van RoBeetle is een reservoir voor de methanol. Over zijn rug ligt een draad die uitzet bij warmte en krimpt bij afkoelen. Deze actuator is gemaakt van een nikkel-titaniumlegering en heeft een coating van platina. De platina faciliteert een reactie van methanol met zuurstof in de lucht, waardoor warmte vrijkomt. De temperatuur van de draad stijgt daardoor in enkele seconden van 50 naar 100 graden, beschrijft IEEE Spectrum.

De draad zet daardoor uit. Vervolgens verdwijnt tijdelijk de druk op een bladveer die aan de draad verbonden is. Dit zet de voorpoten van de kever in beweging, waardoor deze zich zo'n millimeter naar voren verplaatst. Het ingenieuze van het mechanisme is dat daardoor ook de toevoer naar de methanol wordt afgesloten, waardoor de nikkel-titaniumdraad krimpt en de druk op de bladveer verhoogt.

Als de draad gekrompen is, is de toevoer naar de methanol weer open, waardoor het proces opnieuw van start gaat. Deze cyclus vormt de basis van de beweging en de RoBeetle kan er een snelheid van 0,76mm/s mee behalen. Het zou zo'n 155 minuten duren voor een volle tank methanol opgebruikt is. Het voordeel van de robotkever is volgens de makers dat deze geen zware batterij nodig heeft voor zijn beweging. Het nadeel is dat deze alleen naar voren kan bewegen en niet kan sturen.