Windows 95 kwam 25 jaar geleden uit met grootse marketingcampagne

Microsoft bracht Windows 95 precies 25 jaar geleden uit. Het besturingssysteem werd gepresenteerd met een dansje door kopstukken als Bill Gates en Steve Ballmer. Ook maakte Microsoft een promovideo met Jennifer Aniston.

Windows 95 was de opvolger van Windows 3.11 en betekende een grote stap vooruit voor Microsoft. Het besturingssysteem combineerde DOS met Windows en de grafische interface was compleet vernieuwd. Microsoft introduceerde in Windows 95 de taakbalk en het startmenu, elementen die nog altijd in gebruik zijn. Ook maakte de plug-and-playtechniek zijn intrede; hardware werd voor het eerst automatisch herkend tijdens het installeren van het besturingssysteem.

Om Windows 95 te draaien waren minimaal een Intel 386DX-cpu, 4MB ram en 55MB hdd-ruimte vereist. Bij deze minimale configuratie moest ook virtueel geheugen worden ingezet; 8MB ram werd dan ook aanbevolen. Windows 95 kwam uit op een cd, maar verscheen ook nog op floppy's. De basisversie besloeg dertien 3,5"-floppy's.

Microsoft bracht Windows 95 aan de man met een commercial waarin het nummer Start Me Up van The Rolling Stones is verwerkt. Tijdens het evenement waarmee het verschijnen van het nieuwe besturingssysteem op 24 augustus 1995 werd gevierd, waren kopstukken als Bill Gates en Steve Ballmer dansend op die muziek op het podium te zien.

Ook liet Microsoft een uitgebreide promotievideo maken met Jennifer Aniston en Matthew Perry in de hoofdrol. In de halfuur durende cyber sitcom laten de acteurs nieuwigheden zien als de File Explorer. Microsoft gaf 200 miljoen dollar uit aan marketing voor Windows 95.

Samen met Windows 95 werd ook Internet Explorer 1.0 geïntroduceerd. De browser was echter geen standaardonderdeel van het besturingssysteem, maar was onderdeel van het Plus-pakket met extra software, dat Microsoft destijds tegen betaling aanbood.

Windows 95 werd drie jaar later opgevolgd door Windows 98, maar kreeg nog tot 31 december 2001 updates. Wie wil terugkeren naar vervlogen tijden, kan een virtuele versie van het besturingssysteem, inclusief de kenmerkende geluidjes, starten in de browser.