Tweakers Podcast #127 - Kosmisch internet, Call of Duty-indrukken en corona-apps

Ontbrekende wetgeving, een negatief advies van de Autoriteit Persoonsgegevens en een app die op de smartphones van de grootste merken een probleempje lijkt te hebben: er is nogal wat aan de hand rond de Coronamelder-app, een paar dagen voor de officiële release.

Met privacyredacteur Tijs Hofmans hebben we het over de grote voordelen én de bezwaren van deze app, die Nederland moet gaan helpen bij het indammen van de verspreiding van het coronavirus. Ook heeft Tijs het over OneWeb, een start-up die al 74 satellietjes naar boven had gestuurd om internetverbindingen op te zetten. Nu dit bedrijf failliet is, is er behoorlijk wat belangstelling voor de toepassingen die de satellietjes mogelijk maken.

Jurian heeft het over de nieuwe Call of Duty die woensdagavond is aangekondigd. Hij zag in zijn preview onder meer dat er scènes in Amsterdam in zitten, en dat is niet de enige reden dat hij enthousiast vertelt over dit spel. Zijn idee om een 'breng je huisdieren mee naar de podcast'-aflevering te maken, kon dan weer op minder enthousiasme rekenen.

Daarnaast gaat het nog over het streamen van apps van telefoons naar desktop en hoe dat ons gebruik van programma's en apps in de toekomst kan gaan beïnvloeden. En hoe belangrijk is het besturingssysteem nog waarop iets draait?

0:18 Opening

1:22 Woef, deel 2

3:24 Cold War en De Stier

13:12 Het verhaal van OneWeb

23:57 Apps streamen

32:34 Coronamelder, waarom en hoe

46:59 Negatief advies en geen wet

59:24 Sneak peek