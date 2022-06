Tweakers Podcast #122 - De 'Twitter-hack', slimme meters en rijdende powerbanks

Wat als je de accu van een elektrische auto zou kunnen inzetten als gigantische powerbank, niet om je telefoon mee op te laden, maar je huis of wellicht zelfs je buurt? Diverse fabrikanten bereiden zich voor op dit concept van vehicle-to-grid en redacteur Jeroen dook erin.

De voordelen laten zich snel raden: energie die je opwekt met je zonnepanelen kun je tijdelijk opslaan en pieken in de energievraag kunnen worden opgevangen met de in aangesloten auto's opgeslagen stroom. Voordat het zover is, moeten er nog wel enkele (technische) hordes worden genomen. Jeroen legt het haarfijn uit in deze aflevering van de podcast.

Daarnaast staan we nog even stil bij de 'Twitter-hack' van vorige week, waarbij uit naam van verschillende bekende mensen een bitcoinscam werd verspreid. Tijs legt uit hoe de daders waarschijnlijk te werk zijn gegaan en we bespreken de grote invloed die het platform kan hebben op bijvoorbeeld politieke ontwikkelingen.

Verder hebben we het over het plezier van het uitlezen van je eigen slimme meter, Sony's komende A7S III-camera, het vertrek van de man achter Googles Pixel-camera naar Adobe en Jurians eerste indrukken van Star Wars Squadrons.

00:00 Opening

01:02 Jurian mocht aan de slag met Star Wars Squadrons

10:47 Tijs heeft veel lol met het uitlezen van zijn slimme meter

17:16 Sony's A7S III-camera komt er na jaren wachten eindelijk aan

20:58 De cameraguru van Pixel gaat naar Adobe

26:56 V2g: elektrische auto's als gigantische powerbanks

41:11 Wat is er precies gebeurd bij de 'Twitter-hack'?

54:58 Sneakpeek

Hoe kan ik de Tweakers Podcast beluisteren?

Elke aflevering wordt hier op de site geplaatst als een .Geek en het overzicht van alle afleveringen vind je hier. Luister je liever zonder je pc of laptop, dan heb je de keuze uit een heleboel Podcast-apps voor je telefoon of tablet. Voor iOS is er natuurlijk Apple Podcasts, maar ook OverCast, iCatcher, PodCruncher en CastBox zijn populair. Op Android zijn AntennaPod, Podcast Addict en PocketCasts populaire apps. Voor Windows Phone kun je terecht bij de ingebouwde Podcasts-app of bij GroverPro. Voor al die apps geldt dat je ons kunt vinden door binnen de app te zoeken op 'Tweakers Podcast' en je te abonneren. Datzelfde geldt ook voor Spotify. Tot slot kun je de afleveringen terugvinden op YouTube.