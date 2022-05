Ford demonstreert elektrische Mustang Mach-E met 1400pk

Ford Performance heeft in samenwerking met tuner RTR een prototype gemaakt van een elektrische Mustang Mach-E met 1400pk. De bolide is voorzien van zeven motoren, vijf meer dan de productieversie van de auto.

Ford gebruikt het elektrische racemonster voor demonstraties, er wordt maar één exemplaar van gemaakt. De Mustang Mach-E 1400 is gebaseerd op de Mach-E GT, die voor consumenten in een uitvoering met maximaal 469pk op de markt komt.

Het aangepaste model heeft zeven elektromotoren; drie zijn er gekoppeld aan de vooras en de andere vier zitten aan de achterkant. Alle motoren zijn met één aandrijfas verbonden aan differentiëlen die gevarieerd kunnen worden voor verschillende disciplines; van driften tot racen op hoge snelheid.

De auto kan bijvoorbeeld wisselen tussen achterwiel- en voorwielaandrijving, of aandrijving op alle wielen. De toevoer van stroom kan evenwichtig verdeeld worden tussen de voor- en achterkant, of juist volledig op één as gericht worden.

In de auto zit een 56,8kWh-accu die is afgestemd op hoge prestaties en een hoge ontlaadsnelheid. Ook heeft de auto een regeneratief remsysteem. Ford geeft geen uitgebreide technische details en noemt ook geen maximale snelheid of acceleratie.

De Mach-E 1400 is niet het eerste elektrische racemonster dat Ford maakt. De fabrikant toonde in april de Mustang Cobra Jet 1400. Dat is een elektrische auto voor dragraces, eveneens met 1400pk.

De consumentenversie van de Ford Mustang Mach-E werd begin dit jaar aangekondigd. Tweakers maakte een videoreportage over die elektrische auto. De leveringen beginnen volgend jaar.