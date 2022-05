Tesla opent eerste Supercharger V3-locatie met 250kW-piekvermogen in Nederland

In Rijswijk is dinsdag de eerste Tesla Supercharger V3-locatie van Nederland geopend. Het laadstation is gebaseerd op de nieuwe architectuur die een laadcapaciteit tot 250kW per auto mogelijk maakt. Er zijn twaalf oplaadpunten.

In een optimale situatie kan een Model 3 Longe Range na 5 minuten opladen weer 120km rijden, zegt Tesla. Het hoge laadvermogen is niet voor alle Tesla-modellen beschikbaar; bij de Model S en X hangt dat af van de softwareversie. Volgens Electrek is er in juni een software-update uitgebracht voor sommige uitvoeringen van de S en X, waarmee die met een capaciteit tot 225kW kunnen laden.

De Nederlandse Supercharger V3 bevindt zich bij een hotel en restaurant aan de Laan van Hoornwijck 29 te Rijswijk, dichtbij de A4 en A13. Volgens Tesla is het laadstation een belangrijke ondersteuning voor reizigers naar Amsterdam en Rotterdam.

Tesla kondigde de derde generatie van zijn Superchargers in maart vorig jaar aan. Het hoge piekvermogen is mogelijk door een nieuw ontwerp met vloeistofgekoelde kabels. Ten opzichte van de luchtgekoelde kabels van de V2-versie zijn die ook dunner en flexibeler. De Supercharger V3-locaties hebben een stroomkast van 1MW.

Er zijn in Nederland nu 23 Supercharger-locaties, met in totaal 384 laadpalen. Dat zijn grotendeels V2-versies, die een piekvermogen van 150kW hebben. In heel Europa staan nu 527 Superchargers. Tesla opende zijn eerste Europese oplaadstation in 2013.