Remake van Mafia is uitgesteld tot 25 september

Mafia: Definitive Edition wordt met een maand uitgesteld. De game zou op 28 augustus uitkomen, maar dat wordt verzet naar 25 september. Volgens de ontwikkelaars komt het uitstel door de coronacrisis. Op 22 juli tonen de makers gameplay van het spel.

Het lukt het team niet om alles op tijd af te ronden om de eerder genoemde verschijningsdatum te halen, meldt het Mafia-account op Twitter. De ontwikkelaars wijten dat aan de voortdurende coronapandemie. De remake van Mafia werd in mei aangekondigd. Het spel krijgt niet alleen grafische verbeteringen, maar ook nieuwe inhoud en nieuwe gameplaymogelijkheden. Het origineel verscheen in 2002.

Ontwikkelaar Hangar 13 en uitgever 2K Games hebben al een korte trailer getoond, maar op 22 juli zal er meer gameplay onthuld worden van Mafia: Definitive Edition. De makers beloven dan een uitgebreide blik op het spel te geven.

2K Games heeft ook Mafia II en III opnieuw uitgebracht. Dat gebeurde al bij de aankondiging van de Mafia-remake in mei. Mafia II is grafisch opgefrist en voor het eerst op de Xbox One en PlayStation 4 uitgebracht. Het gaat om een remaster en niet om een remake. Mafia III was al op de consoles beschikbaar, maar de nieuwe versie is gebundeld met alle dlc.