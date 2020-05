Remake van Mafia krijgt nieuwe inhoud en verschijnt op 28 augustus voor 40 euro

2K Games heeft de remake van Mafia officieel aangekondigd. De game uit 2002 wordt 'van de grond af aan' opnieuw opgebouwd en krijgt onder andere een bijgewerkt script met nieuwe dialogen, uitgebreide achtergrondverhalen en extra cutscenes.

In een korte trailer zijn beelden van Mafia: Definitive Edition te zien. Ook staan er een aantal screenshots in de Microsoft Store, waar te zien is dat het spel 40 euro gaat kosten en op 28 augustus beschikbaar is. De game komt uit voor de PlayStation 4, de Xbox One en voor Windows via Steam en de Epic Games Store.

Ontwikkelaar Hangar 13 maakt de remake. Volgens uitgever 2K Games krijgt het spel ook nieuwe gameplaymogelijkheden en -functies. De nieuwe versie van Mafia wordt gemaakt met de engine die in Mafia III is gebruikt voor cutscenes. Het spel krijgt grafische verbeteringen, maar wordt ook inhoudelijk uitgebreid.

2K Games brengt ook Mafia II en III opnieuw uit. Die games zijn vanaf dinsdag beschikbaar. Het gaat om een remaster van Mafia II, die game uit 2010 is nu ook beschikbaar voor de PlayStation 4 en Xbox One met grafische verbeteringen. Mafia III is gebundeld met alle dlc's, die game was al beschikbaar op de nieuwe consoles. Er verschijnt ook een bundel met de de drie Mafia-games voor 60 euro.