Delta verhoogt prijzen per 1 juli, maar gigabitabonnement wordt flink goedkoper

Delta past de prijzen van zijn internet-, televisie- en telefonieabonnementen per 1 juli aan. De prijzen van de Basis- en Budget-abonnementen stijgen en ook worden tv-pakketten duurder. De meerprijs voor een gigabitverbinding daalt van 55 naar 20 euro.

De prijs van een Budget-internetabonnement met 50Mbit/s-verbinding stijgt met anderhalve euro per maand. Bij een Basis-abonnement met downloadsnelheid van 100Mbit/s is dat een euro. Klanten die een gigabitverbinding afnemen zijn na 1 juli veel goedkoper uit. Nu kost dat minimaal 103 euro per maand, maar dat daalt naar 69 euro per maand.

Klanten krijgen een gigabitkabelverbinding door het Flexpaket Basis-abonnement af te nemen en daarbij de 1000Gbit/s-upgrade te kiezen. Die kost nu nog 55 euro, maar dat wordt 20 euro. Delta stopt met het gebruik van de naam Fiberspeed voor de snelheidsverhogingen voor coaxverbindingen. De naam wijzigint in Extra Snelheid. De voormalige Fiberspeed 200-optie krijgt een snelheidsverhoging naar 250Mbit/s.

Uit het overzicht met prijswijzigingen blijkt ook dat interactieve tv duurder wordt. Het Interactief 90+-pakket stijgt met 1,5 euro naar 9,50 euro per maand. Het 120+-pakket stijgt met 2 euro tot 20 euro per maand. Bij dat dure pakket zijn per 1 juli echter de Film1-betaalzenders inbegrepen. Eerder kostte dat nog eens 10 euro per maand extra.

Delta verlaagt de prijs van hd-ontvangers, van 3,5 naar 2 euro per maand. 4k-ontvangers worden echter 1,5 euro duurder en kosten daardoor na de prijsverhoging 5 euro per maand. Ook de prijs voor vaste telefonie gaat omhoog. Het starttarief en de kosten per minuut stijgen van 0,14 naar 0,15 euro.

Product of dienst Prijs in euro

tot 1 juli Prijs in euro

vanaf 1 juli Flexpakket Budget 50Mbit/s 42,50 44,00 Flexpakket Basis 100Mbit/s 48,00 49,00 Fiberspeed 1000Mbit/s 55,00 20,00 Interactief 90+ 8,00 9,50 Interactief 120+ 18,00 20,00 HD interactieve tv-ontvanger (nieuwe bestellingen) 3,50 2 2e HD interactieve tv-ontvanger (nieuwe bestellingen) 3,50 2 4K interactieve tv-ontvanger (nieuwe bestellingen) 3,50 5,00 Extra 4K interactieve tv-ontvanger (nieuwe bestellingen) 3,50 5,00 Vaste telefonie starttarief / beltarief per minuut 0,14 0,15