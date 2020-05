Online.nl verhoogt vdsl-prijzen maar verlaagt die voor glasvezel via KPN

Online.nl verhoogt zijn prijzen voor vdsl-abonnementen per 1 juli. Met name de maandprijzen voor de alles-in-een-pakketten gaan omhoog: met 5 euro. De prijzen van gasvezel-abo's via het KPN-netwerk gaan omlaag, die van pakketten via Caiway omhoog.

Online.nl heeft de prijsverhoging aan zijn klanten gemeld en de komende tarieven op zijn site gezet. Tegenover Breedbankwinkel meldt de provider dat de reden van de verhoging ligt bij toegenomen datagebruik door klanten, investeringen, inflatie en hogere tarieven van leveranciers voor diensten zoals tv-rechten. De prijsverhoding varieert van 2 euro per maand voor Internet en Internet + Bellen, tot 5 euro per maand voor Internet + Bellen + TV.

Ook de prijzen voor glasvezelabonnementen in regio's met het Caiway-netwerk gaan per 1 juli omhoog, met 2,50 euro bovenop de oude maandprijs. Online.nl trekt de prijzen voor glasvezelabonnementen van de verschillende netwerken meer naar elkaar toe. De maandprijzen voor verbindingen via KPN's glasvezel dalen vanaf 14 mei namelijk flink, met 10 euro of 12,50 euro, afhankelijk van het pakket. De optie voor een 50Mbit/s-glasvezelabonnement via KPN vervalt. Daar tegenover staat de toevoeging van een 500Mbit/s-optie, die 10 euro per maand meer kost dan het 200Mbit/s-aanbod.

Daarnaast levert Online.nl voortaan glasvezelabonnementen via KPN met alleen internet. De prijzen voor de 100Mbit/s-, 200Mbit/s- en 500Mbit/s-abo's zijn respectievelijk 40, 47,50 en 57,50 euro.

Online.nl vdsl Nu Per 1 juli Verschil Internet €34,00 €36,00 €2,00 Internet + Bellen €36,50 €38,50 €2,00 Internet + TV App €42,50 €45,00 €2,50 Internet + TV €45,00 €47,50 €2,50 Internet + Digitale TV €47,50 €49,50 €2,00 Internet + Bellen + Digitale TV €50,00 €52,00 €2,00 Internet + Bellen + TV App €42,50 €47,50 €5,00 Internet + Bellen + TV €45,00 €50,00 €5,00

Online.nl glasvezel (KPN-netwerk) Oud tarief Per 14 mei Verschil Internet 100Mb - €40,00 - Internet 200Mb - €47,50 - Internet 500Mb - €57,50 - Internet 100Mb + TV App €60,00 €50,00 -€10,00 Internet 200Mb + TV App €70,00 €57,50 -€12,50 Internet 500Mb + TV App - €67,50 - Internet 100Mb + TV €62,50 €52,50 -€10,00 Internet 200Mb + TV €72,50 €60,00 -€12,50 Internet 500Mb + TV - €70,00 - Internet 100Mb + Bellen + TV App €62,50 €52,50 -€10,00 Internet 200Mb + Bellen + TV App €72,50 €60,00 -€12,50 Internet 500Mb + Bellen + TV App - €70,00 - Internet 100Mb + Bellen + TV €65,00 €55,00 -€10,00 Internet 200Mb + Bellen + TV €75,00 €62,50 -€12,50 Internet 500Mb + Bellen + TV - €72,50 -