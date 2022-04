T-Mobile verhoogt abonnementskosten per 1 januari 2021 met 1,6 procent

De maandtarieven van T-Mobile-abonnementen stijgen per 1 januari met 1,6 procent. De provider voert dan een inflatiecorrectie door op de maandkosten van 'de meeste abonnementen', met uitzondering van onder andere aanvullende diensten.

De prijsverhoging wordt voor bestaande klanten zichtbaar op de eerste factuur die ze in het nieuwe jaar ontvangen, zo meldt T-Mobile op zijn website. Klanten die sinds 1 oktober 2020 een mobiel of vast abonnement hebben afgesloten, krijgen niet te maken met de tariefverhoging, meldt de provider.

De inflatiecorrectie is van toepassing op 'de meeste abonnementen'. Het gaat daarbij onder andere om het maandtarief van alle mobiele abonnementen. Het bedrijf verduidelijkt dat betalingen voor een smartphone die bij een abonnement is gekocht, niet verhoogd worden. Ook over aanvullende diensten zoals Deezer en Videoland, eenmalige kosten als aansluitkosten en kortingen die klanten krijgen op aanvullende diensten worden geen inflatiecorrecties berekend.

De maandbedragen van thuisabonnementen voor internet, televisie en vaste telefonie worden per 1 januari eveneens met 1,6 procent verhoogd. Activatiekosten, extra beltarieven voor vaste telefonie en de kosten voor extra televisiepakketten als FOX Sports en Film1 blijven overigens ongewijzigd. Ook tijdelijke kortingen krijgen geen inflatiecorrectie.

Het inflatiepercentage is afkomstig van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Provider T-Mobile hanteert daarbij het inflatiepercentage van de maand juni. Volgens het CBS bedroeg de jaarmutatie in juni 2020 gemiddeld 1,6 procent. Inflatiecorrecties worden jaarlijks doorgevoerd. Een jaar geleden verhoogde T-Mobile zijn tarieven bijvoorbeeld met 2,7 procent. Dit gebeurt ook bij andere providers. Zo verhoogden KPN en Ziggo hun maandelijkse tarieven per 1 juli 2020 met respectievelijk 2,6 procent en 2 euro.