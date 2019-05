VodafoneZiggo klaagt T-Mobile aan om reclame over prijsverhogingen

VodafoneZiggo daagt T-Mobile voor de rechter om reclames waarin T-Mobile claimt dat het bedrijf de prijzen niet verhoogt, in tegenstelling tot VodafoneZiggo en KPN. VodafoneZiggo stelt dat de reclame niet klopt, omdat T-Mobile een inflatiecorrectie heeft toegepast.

VodafoneZiggo heeft T-Mobile aangeklaagd bij de voorzieningenrechter in Den Haag, meldt TotaalTV. T‑Mobile bevestigt het bericht tegenover Tweakers, maar wil er niet inhoudelijk op ingaan. VodafoneZiggo had op het moment van schrijven niet gereageerd op vragen over de zaak. Het is onbekend wanneer de rechtbank in Den Haag uitspraak doet.

T-Mobile claimt in de reclames dat het de prijzen juist niet verhoogt voor klanten met vaste diensten, die de provider verkoopt onder de naam T-Mobile Thuis. VodafoneZiggo en KPN hebben dit voorjaar prijsverhogingen aangekondigd; bij KPN gaat het om 1 euro, bij VodafoneZiggo veelal om 2,50 euro. T‑Mobile verhoogde de prijzen op 1 januari 2019 door inflatiecorrectie met tussen 45 cent en 1,17 euro. Dat bevestigt de provider op de eigen site.

Veel vaste providers voeren elk jaar prijsverhogingen door. De prijsverhogingen deze zomer bij VodafoneZiggo en KPN waren ook onderwerp van discussie in de recentste aflevering van de Tweakers Podcast.