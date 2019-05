Tweakers Podcast #59 - Roamingbugs, B100-selfies en de prijzen van Ziggo en KPN

Het is een raar verhaal: je gaat naar het buitenland, zet roaming uit, maar hebt volgens je provider toch data gebruikt. Vorige week publiceerden we er uitgebreid over en deze week in de podcast praten we er nog even over na. En hoe kun je buiten de EU dan wel makkelijk online?

Verder hebben we het in deze aflevering veel over OnePlus. Konden we vorige week slechts speculeren, in deze aflevering kan Arnoud vrijuit praten over de OnePlus 7 Pro, die hij heeft gereviewd. We hebben het over de opvallendste punten van deze telefoon, zoals het 90Hz-scherm, het randloze ontwerp en de pop-upcamera, die ons vrijwel allemaal deed denken aan de klassieke Bassie en Adriaan-boef B100. Ook hebben we het over de reguliere OnePlus 7, die het zonder die speciale features moet stellen.

In de highlights gaan we in op het feit dat prijsverhogingen bij internetproviders als Ziggo en KPN nu echt de jaarlijkse praktijk blijken te worden, waardoor die prijzen op de lange termijn behoorlijk stijgen. Jur heeft eindelijk een opvolger voor zijn Galaxy S7 gevonden in de Pixel 3A en Wout heeft het nog even over de volgende categorie die met gebogen schermen lijkt te gaan werken: laptops.

00:20 Opening

01:09 Jur heeft eindelijk een opvolger voor zijn Galaxy S7

07:40 De traditionele prijsverhogingen van internetproviders

15:36 Lenovo heeft de laptop opnieuw uitgevonden

21:58 OnePlus komt met twee nieuwe telefoons

23:15 Gaat de onthulling van een OnePlus-telefoon heel anders dan normaal?

25:11 Waarin verschillen de twee nieuwe OnePlus-telefoons?

30:42 Hoeveel merk je van een 90Hz-scherm?

34:05 Randloze schermen en een pop-upcamera

41:14 Hoe zijn ze geprijsd?

43:12 Hoe roaming uitzetten soms niet doet wat je denkt

48:02 Wanneer gaan e-sims doorbreken in de Benelux?

52:13 Sneakpeek

Hoe kan ik de Tweakers Podcast beluisteren?

Elke aflevering wordt hier op de site geplaatst als een .Geek en het overzicht van alle afleveringen vind je hier. Luister je liever zonder je pc of laptop, dan heb je de keuze uit een heleboel Podcast-apps voor je telefoon of tablet. Voor iOS is er natuurlijk Apple Podcasts, maar ook OverCast, iCatcher, PodCruncher en CastBox zijn populair. Op Android zijn AntennaPod, Podcast Addict en PocketCasts populaire apps. Voor Windows Phone kun je terecht bij de ingebouwde Podcasts-app, of bij GroverPro. Voor al die apps geldt dat je ons kunt vinden door binnen de app te zoeken op 'Tweakers Podcast' en je te abonneren. Datzelfde geldt ook voor Spotify. Tot slot kun je de afleveringen terugvinden op YouTube.