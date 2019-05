Israëlische muzikanten creëren nieuw 'songfestivallied' met behulp van ai

Een groep Israëlische muzikanten heeft ter gelegenheid van het Eurovisiesongfestival een lied gecomponeerd met behulp van artificiële intelligentie. Een cloud-machinelearningplatform van Oracle smolt fragmenten van tweehonderd Eurovisie-inzendingen samen tot één nieuw nummer.

Het nummer Blue Jeans and Bloody Tears, te beluisteren en te bekijken op YouTube, is volgens de makers het eerste Euro-lied dat tot stand kwam via kunstmatige intelligentie. Samen met Oracle voerde het team een dikke tweehonderd bestaande Eurovisie-inzendingen aan een neuraal netwerk. Een deep-learningalgoritme leverde vervolgens duizenden nieuwe deuntjes en tekstregels op.

De selectie van de beste stukken gebeurde nog wel met de hand, door componist en songwriter Amir Sheinfeld en producer Avshalom Ariel. De uiteindelijke songtekst werd dan weer ingezongen door Izhar Cohen, die met het nummer Abanibi in 1978 het songfestival voor Israël wist te winnen. Volgens de makers heeft Blue Jeans and Bloody Tears alles in huis wat een goed songfestivalnummer moet hebben. "Het is melodramatisch, kitscherig en vol humor en gimmicks."