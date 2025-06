Microsoft heeft geen problemen met 'Windows95man' bij Eurovisie Songfestival

Microsoft heeft geen problemen dat de Finse inzending voor het Eurovisie Songfestival de merknaam Windows 95 gebruikt. De artiest van de inzending treedt op onder de naam Windows95man. De merknaam komt ook terug in het liedje.

Microsoft heeft geen officieel standpunt over het gebruik van zijn merknaam op het Eurovisie Songfestival, zo laat een woordvoerder van Microsoft Nederland weten aan Tweakers. "Microsoft heeft geen connectie met de artiest en aangezien Eurovision een non-commercieel event is wordt er zowel door Microsoft als door de artiest geen commercieel profijt uit de verwijzing gehaald. Windows 95 als product zelf is uiteraard al een tijdje niet meer beschikbaar." Windows 95 kwam uit in augustus 1995 en kreeg ondersteuning tot eind december 2000.

De Finse inzending gebruikt al langer Windows95man als artiestennaam, maar genoot tot nu toe geen internationale bekendheid. Hoewel Eurovisie geen product placement toe staat, is er voor zover bekend vanuit de organisatie nog geen verzoek gekomen om de artiest onder een andere naam te laten optreden. In het nummer zegt de artiest aan het begin 'my name is Windows, Windows95man'. De merknaam komt verder in het liedje niet terug. Het Songfestival vindt begin mei plaats in het Zweedse Malmö.