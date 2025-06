Duitse ontwikkelaar krijgt Doom werkend op een tandenborstel

De Duitse ontwikkelaar Aaron Christophel heeft Doom werkend gekregen op een elektrische tandenborstel. Dat deed hij door een custom firmware te flashen op het ESP32-bordje van het apparaat.

De tandenborstel heeft 4MB aan opslag en door een aangepaste versie van Doom te gebruiken kon hij het benodigde WAD-bestand en het spel terugkrijgen tot 4MB, meldt hij. De custom firmware, toen nog met een plaatje uit de clip van Rick Astley's Never Gonna Give You Up, kreeg hij al eerder aan de praat door de tandenborstel te verbinden via het wifi-netwerk Evowera met het wachtwoord 12345678, de standaardinstelling van de tandenborstel.

De tandenborstel is een Evowera Planck Mini en die heeft een tft-lcd van 0,96" voor het tonen van de interface. Het bedienen van Doom gaat via een draadloze muis. Christophel heeft vaker Doom op ongebruikelijke plekken gespeeld. Zo kreeg hij het spel eerder aan de praat op een betaalterminal. De Duitser heeft de aangepaste firmware op GitHub gezet. Hij vermeldt niet hoe goed de tandenborstel is in het reinigen van zijn gebit.