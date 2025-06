Goedkope foldables, 3d-tablets en doorzichtige schermen: dit was Tweakers op MWC

Het Mobile World Congress was ooit dé beurs als het ging om smartphones en nieuwe tech. Inmiddels staan er steeds minder grote fabrikanten op deze beurs, maar nog steeds is er genoeg te beleven. Tweakers ging vorige week de beursvloer op om de tofste telefoons te spotten.

Vouwbare telefoons kennen we inmiddels wel. Die apparaten zijn nog steeds niet écht ingeburgerd, maar Motorola kijkt alweer naar de volgende stap: een buigbare telefoon. Dit model, dat nog alleen een prototype is, kun je om je pols dragen of op veel andere manieren buigen. Gaat dat aanslaan? Dat is maar de vraag. We weten niet eens of Lenovo het model überhaupt wel uit wil brengen.

Xiaomi's ultratelefoon

Bij Xiaomi denk je misschien vooral aan goedkope budgettoestellen. Onterecht, weet Donovan, die op het MWC de Xiaomi 14 Ultra spotte. Dat is het topmodel van de Chinese fabrikant, waarbij vooral dat gigantische camera-eiland opvalt. Die moet ook groot zijn, want de 14 Ultra heeft een sensor van één inch en grote lenzen zodat je nog betere nachtfoto's kunt maken. En met die add-on kun je het model ook nog eens omtoveren tot een compactcamera.

Twee headphonejacks voor de echte audiofiel

Of een smartphone anno 2024 nog een 3,5mm-jack nodig heeft, daarover bestaat ook onder tweakers nog veel felle discussie. ZTE heeft voor de laatste der Mohikanen de oplossing: de Nubia Music. Die heeft namelijk twee audiopoorten en daarnaast een enorme speaker aan de achterkant. Maar is het ook een goed toestel?

Doorzichtige laptop

Over Lenovo's ThinkBook met transparant display hebben we al eerder geschreven, maar tijdens het MWC konden we de laptop ook eindelijk in het echt aanschouwen. Donovan ging aan de slag met deze futuristische notebook om te zien of een doorzichtig scherm er een beetje uitziet.

Het lange leven van 3d

3d is dood, lang leve 3d! ZTE toonde op het MWC een tablet die zowel foto's en video's als apps driedimensionaal kan weergeven. Vorig jaar toonde ZTE al een soortgelijke tablet, maar die moest beeldmateriaal vooraf converteren. Dit nieuwe apparaat doet dat in real time.

Wel heel goedkope vouwtelefoon

Energizer is bekend van meer dan alleen batterijen. Het bedrijf toonde op het MWC een smartphone. Op zichzelf niet zo raar, want het bedrijf maakt al langer smartphones, maar nu komt het bedrijf met een vouwbare telefoon die opvallend goedkoop is.