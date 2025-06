Duitse provider toont prototype telefoon met chatbot in plaats van apps

De Duitse provider Deutsche Telekom, die in Nederland lang zaken deed onder de naam T-Mobile, zal op telecombeurs Mobile World Congress twee telefoons laten zien die alleen een AI-chatbot hebben en geen apps.

Telekom T Phone zonder apps

Het gaat om een aangepaste versie van de in 2022 uitgekomen T Phone en een prototype op basis van een referentiemodel van Qualcomm voor de Snapdragon 8 Gen 3, meldt het bedrijf. Voor de AI-chatbot maakt Telekom gebruik van de diensten van Brain.ai. De bedoeling is dat de software taken gedaan kan krijgen op basis van prompts, in plaats van dat gebruikers zelf apps openen en gebruiken.

Er zijn nog niet veel details van hoe de software precies gaat werken. De gebruikte T Phone heeft een MediaTek Dimensity 700 en doet veel van de verwerking via een internetverbinding, terwijl het refentiemodel van de Snapdragon 8 Gen 3 juist veel van de verwerking op het apparaat kan doen.

Het idee van de telefoons lijkt op dat van de Rabbit R1, een op CES getoond apparaat dat van klanten vereist om een kloon te maken van de eigen telefoon in de cloud, waarna het apparaat taken kan uitvoeren binnen die apps namens de klant.