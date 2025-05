Tecno komt op MWC met telefoons, Windows AR-headset en robothond

Smartphonemerk Tecno komt eind deze maand op telecombeurs Mobile World Congress met nieuwe telefoons, een Windows AR-headset voor gaming en een robothond, zo heeft het bedrijf aangekondigd.

De robothond heet Dynamic 1 en de fabrikant zegt er niets over, behalve dat deze 'geavanceerde algoritmes en krachtige sensoren' heeft, meldt GSMArena. De Windows AR-headset moet licht en draagbaar zijn en krijgt de naam Pocket Go.

Daarnaast neemt de fabrikant zijn Phantom Ultimate mee. Dat is een concept voor een smartphone met een uitrolbaar scherm. Het is onbekend of die nu echt zal uitkomen. Er zijn ook een aantal producten die wel degelijk gaan uitkomen. De Pova 6 Pro 5G is een smartphone en er komt ook een nieuwe laptop met de naam Megabook T16 Pro 2024 Ultra. Mobile World Congress begint over drie weken in Barcelona en Tweakers zal daarbij zijn.