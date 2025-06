Tecno toont 5,75mm dunne concepttelefoon met forse accu

Op de MWC toont het Chinese telefoonmerk Tecno een concepttelefoon van 5,75mm dik. Dat zou dunner zijn dan de binnenkort verschijnende Samsung Galaxy S25 Edge. Het toestel weegt slechts 146g, maar heeft toch een 5200mAh-accu aan boord.

De Tecno Spark Slim heeft een witte of glimmend zilveren behuizing. De witte versie is gemaakt van keramiek en de zilveren variant van roestvrij staal, dat op de demomodellen al enkele krasjes vertoonde en zeer gevoelig is voor vingerafdrukken. Het toestel heeft een dikte van 5,75mm over een groot deel van de behuizing. Dat zou dunner zijn dan de Samsung Galaxy S25 Edge, het extra dunne S25-toestel dat Samsung naar verluidt later dit jaar gaat uitbrengen. Hoewel ook de S25 Edge op de MWC wordt geteased, wil Samsung nog niet zeggen wat de precieze afmetingen zijn. Volgens de laatste geruchten zou de Samsung-telefoon 5,84mm dik zijn en daarmee nipt dikker dan de concepttelefoon van Tecno.

In de camerabalk van de Spark Slim zitten twee 50-megapixelcamera's, een hoofdcamera en ultragroothoekcamera, gescheiden door een balk met ledjes. Voor optische stabilisatie is vanwege het dunne formaat geen ruimte. Aan de voorkant zit een oledscherm met gekromde randen. Tecno wil niet zeggen welke soc het toestel heeft, maar wel dat het toestel een 5200mAh-accu aan boord heeft. Dat is erg veel gelet op het geringe gewicht van de Spark Slim: 146g. Ter vergelijking, de Samsung Galaxy S25+ van 190g heeft een 4900mAh-accu.

Tecno zegt dat de Spark Slim aanvankelijk als concept was bedoeld, maar na positieve reacties op de MWC wil het bedrijf daadwerkelijk een winkelversie gaan uitbrengen. In het vierde kwartaal van 2025 zou dat toestel moeten verschijnen in de markten waar Tecno normaal gesproken actief is, zoals Zuidoost-Azië, Afrika en Latijns-Amerika. Wat de smartphone daar zou moeten kosten is nog niet bekend. Een Europese release zit er naar verwachting niet in.