'Galaxy S25 Edge beschikt over Snapdragon 8 Elite en 4.000mAh-accu'

Er zijn details van de vermoedelijke Samsung Galaxy S25 Edge opgedoken. Uit een inmiddels verwijderde YouTube-video bleek dat de smartphone op een Snapdragon 8 Elite-soc draait en 12GB ramgeheugen heeft. Het is niet duidelijk wanneer Samsung de smartphone wil uitbrengen.

YouTuber Alexis Garza had de vermoedelijke Galaxy S25 Edge met een Galaxy Z Fold 6 vergeleken en toonde met behulp van de AIDA64-app de specs waar de dunne smartphone over zou beschikken. De smartphone komt met Bluetooth 5.4 en zou drie 12-megapixelcamera’s bevatten, waarvan een selfiecamera. Het Samsung-toestel zou een 4.000 mAh-accu meekrijgen en de interne opslagruimte zou 256GB bedragen. Android Authority schrijft dat deze informatie twijfelachtig is omdat de camerasensoren op Samsung-smartphones doorgaans over meer megapixels beschikken.

Samsung heeft de Galaxy S25 Edge-smartphone voor het eerst getoond tijdens zijn Unpacked-presentatie begin dit jaar. Het betreft een extra dunne variant van de nieuwe S25-serie. Het Zuid-Koreaanse bedrijf had toen nog geen specificaties over het toestel gedeeld. De releasedatum en adviesprijs zijn op het moment van schrijven ook nog niet bekend.