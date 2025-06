Samsung Galaxy S25 krijgt ondersteuning voor Androids Instant Hotspot

De Samsung Galaxy S25 krijgt ondersteuning voor Googles Instant Hotspot-functionaliteit. Daarbij kunnen gebruikers de verbinding van hun telefoon delen. Samsung-telefoons hadden daar voorheen geen ondersteuning voor omdat Samsung een eigen versie daarvan had.

Google schrijft op een ondersteuningspagina dat Instant Hotspot voortaan ook beschikbaar is op 'Samsung Galaxy S25-toestellen en hoger'. Volgens Android Authority zouden echter ook andere Samsung-toestellen met One UI 7 ondersteuning hebben gekregen voor de functie.

Google voegde Instant Hotspot in Android 15 toe aan het besturingssysteem. De functie maakt het mogelijk een dataverbinding van een telefoon te delen met een ander Android-apparaat, bijvoorbeeld een tablet, als de gebruiker daarop was ingelogd met een eigen Google-account.

Tot nu toe was die functie nog niet beschikbaar op Samsung-toestellen. Samsung heeft in One UI, de eigen Android-schil, namelijk een eigen vergelijkbare functionaliteit. Die functionaliteit, genaamd Auto Hotspot, werkte alleen met Galaxy-apparaten zoals Galaxy Tab-tablets. Nu lijkt het erop dat dat geen obstakel meer is voor gebruikers, al is niet duidelijk waarom dat beleid is veranderd.