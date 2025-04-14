'Samsung pauzeert One UI 7-update vanwege ernstige bug'

Samsung lijkt de One UI 7-update te hebben gepauzeerd vanwege een bug. De Zuid-Koreaanse fabrikant heeft dat naar verluidt gedaan omdat sommige gebruikers hun smartphones niet meer normaal konden ontgrendelen. Samsung heeft de maatregel nog niet officieel bevestigd.

De bekende leaker Ice Universe claimt op X dat er een 'ernstige' bug werd aangetroffen in de One UI 7-firmware-update voor de Koreaanse Galaxy S24-smartphones. Samsung zou kort daarop hebben besloten om het probleem te onderzoeken en de uitrol van One UI 7 tijdelijk te pauzeren. De pauze geldt naar verluidt voor alle landen. Het is niet duidelijk wanneer Samsung opnieuw van start zal gaan met de uitrol van de update.

Samsung is op 7 april begonnen met de uitrol van One UI 7. De nieuwe versie van het mobiele besturingssysteem bevat onder andere enkele nieuwe interface-elementen en AI-functies. One UI 7 is beschikbaar voor Samsung Galaxy S24-, S24FE-, S23-, S23 FE-, Z Fold6-, Z Flip6-, Z Fold5-, Z Fold Flip5-smartphones. De Galaxy Tab S10- en Tab S9-tablets komen ook in aanmerking voor de software-update.