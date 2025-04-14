'Samsung pauzeert One UI 7-update vanwege ernstige bug'

Samsung lijkt de One UI 7-update te hebben gepauzeerd vanwege een bug. De Zuid-Koreaanse fabrikant heeft dat naar verluidt gedaan omdat sommige gebruikers hun smartphones niet meer normaal konden ontgrendelen. Samsung heeft de maatregel nog niet officieel bevestigd.

De bekende leaker Ice Universe claimt op X dat er een 'ernstige' bug werd aangetroffen in de One UI 7-firmware-update voor de Koreaanse Galaxy S24-smartphones. Samsung zou kort daarop hebben besloten om het probleem te onderzoeken en de uitrol van One UI 7 tijdelijk te pauzeren. De pauze geldt naar verluidt voor alle landen. Het is niet duidelijk wanneer Samsung opnieuw van start zal gaan met de uitrol van de update.

Samsung is op 7 april begonnen met de uitrol van One UI 7. De nieuwe versie van het mobiele besturingssysteem bevat onder andere enkele nieuwe interface-elementen en AI-functies. One UI 7 is beschikbaar voor Samsung Galaxy S24-, S24FE-, S23-, S23 FE-, Z Fold6-, Z Flip6-, Z Fold5-, Z Fold Flip5-smartphones. De Galaxy Tab S10- en Tab S9-tablets komen ook in aanmerking voor de software-update.

Samsung One UI 7. Bron: Samsung
Samsung One UI 7. Bron: Samsung

Door Jay Stout

Redacteur

Feedback • 14-04-2025 13:11
74 • submitter: Jhon

14-04-2025 • 13:11

74

Submitter: Jhon

Lees meer

Samsung Galaxy S24

vanaf € 509,99

3.5 van 5 sterren

Alles over dit product

Samsung brengt Tab S10 Lite-tablet uit voor 399 euro
Samsung brengt Tab S10 Lite-tablet uit voor 399 euro Nieuws van 25 augustus 2025
Samsung brengt bètaversie One UI 8 uit
Samsung brengt bètaversie One UI 8 uit Nieuws van 28 mei 2025
Geekbench-listing toont Samsung Galaxy Z Flip7 met voor het eerst Exynos-soc
Geekbench-listing toont Samsung Galaxy Z Flip7 met voor het eerst Exynos-soc Nieuws van 26 mei 2025
Samsung Galaxy A-telefoons zoals A55 en A24 krijgen volgende maand One UI 7
Samsung Galaxy A-telefoons zoals A55 en A24 krijgen volgende maand One UI 7 Nieuws van 29 april 2025
SamMobile: Galaxy Z Flip 7 en Z Fold 7 worden met One UI 8 geleverd
SamMobile: Galaxy Z Flip 7 en Z Fold 7 worden met One UI 8 geleverd Nieuws van 6 april 2025
Samsung Galaxy S25 krijgt ondersteuning voor Androids Instant Hotspot
Samsung Galaxy S25 krijgt ondersteuning voor Androids Instant Hotspot Nieuws van 23 maart 2025
Samsung start uitrol One UI 7 op 7 april, zeven maanden na Android 15-release
Samsung start uitrol One UI 7 op 7 april, zeven maanden na Android 15-release Nieuws van 18 maart 2025
Android krijgt ondersteuning voor streamen aankondigingen naar gehoorapparaten
Android krijgt ondersteuning voor streamen aankondigingen naar gehoorapparaten Nieuws van 13 maart 2025
Meer Samsung Galaxy-telefoons krijgen in april de nieuwe One UI 7-skin
Meer Samsung Galaxy-telefoons krijgen in april de nieuwe One UI 7-skin Nieuws van 6 maart 2025
Samsung brengt dunnere Galaxy A56, A36 en A26 uit met pilvormig camera-eiland
Samsung brengt dunnere Galaxy A56, A36 en A26 uit met pilvormig camera-eiland Nieuws van 2 maart 2025
Samsung Wallet is vanaf 7 februari beschikbaar in de Benelux
Samsung Wallet is vanaf 7 februari beschikbaar in de Benelux Nieuws van 4 februari 2025
Samsung kondigt drie Galaxy S25-smartphones aan, voorziet ze van Qualcomm-socs
Samsung kondigt drie Galaxy S25-smartphones aan, voorziet ze van Qualcomm-socs Nieuws van 22 januari 2025
Leaker: Samsung werkt aan functie voor wissen achtergrondgeluid in video
Leaker: Samsung werkt aan functie voor wissen achtergrondgeluid in video Nieuws van 9 december 2024
Meer producten en artikelen
Smartphones Mobiele besturingssystemen Samsung Galaxy S Update

Reacties (74)

-Moderatie-faq
74
74
26
1
0
39
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
HolyCowHeyNow 14 april 2025 13:15
Oké, het is een 'ernstige' bug, maar ik lees hier verder niks over in het artikel of de tweet - Kennelijk zwaar genoeg om het nog geheim gehouden.
Christoxz @HolyCowHeyNow14 april 2025 13:18
Omdat sommige gebruikers hun smartphones niet meer normaal konden ontgrendelen.
Betere tweet van de zelfde leaker: https://x.com/UniverseIce/status/1911651452713648568
The reason for the delay in the Galaxy S24 push is that users of the official version of One UI7 of the Korean S24 series found that "they could not be unlocked normally in some cases." ​​​
Kan te maken hebben met 3rd party keyboards:
https://www.sammyfans.com...er-bug-shares-workaround/
https://www.sammyfans.com...g-this-popular-buggy-app/
(CC: @XpanD , zeer groot dat het hier mee te maken heeft)

[Reactie gewijzigd door Christoxz op 14 april 2025 13:31]

XpanD @Christoxz14 april 2025 13:22
Maar ze kunnen hem dus wel op een andere manier ontgrendelen? Wat is "normaal" ontgrendelen in deze? Zijn er bekende oplossingen/workarounds als je last hebt van het probleem? Die enkele regel zegt niet heel veel.

EDIT: Post waar ik op reageerde is aangepast, staat nu iets meer informatie in.

[Reactie gewijzigd door XpanD op 14 april 2025 13:23]

sebastienbo @XpanD14 april 2025 17:17
Of dit hele gedoe is opgezet omdat gebruikers al heel lang aan het wachten waren op een update, zo is er een excuus voor ze nog wat langer aan de hand te houden. Daar is uiteraard speculatie, maar het is een mogelijkheid waarom er zo weinig gezegd word.

Samsung loopt namelijk heel heel erg achter op schema. Google komt intussen al met de volgende Android versie.

[Reactie gewijzigd door sebastienbo op 14 april 2025 17:18]

bapemania @HolyCowHeyNow14 april 2025 14:02
Samsung lijkt de One UI 7-update te hebben gepauzeerd vanwege een bug. De Zuid-Koreaanse fabrikant heeft dat naar verluidt gedaan omdat sommige gebruikers hun smartphones niet meer normaal konden ontgrendelen.
Dat lijkt me een groot genoeg bug om de update te pauzeren, mensen zijn graag instaat hun toestel normaal te ontgrendelen.

[Reactie gewijzigd door bapemania op 14 april 2025 14:03]

Van der Berg
14 april 2025 13:17
Dat ze dat niet vooraf grondig testen en heeft al maanden geduurd. Ik ben al op One-UI 7 Android 15 en maak mij enorme zorgen. Wel heb ik op de achtergrond Norton 360 Premium op mijn S24 Ultra en Tab S10+ (De update naar Android 15 moet nog komen op mijn Tab S10+)

Hoe nu verder? Android 16 komt al van de zomer. Ja nu snap ik hun 5 jaar updatebeleid bij Samsung. Gaat lekker daar

Alles werkt hier goed en het enige probleem dat ik heb, als ik mijn S24 Ultra aansluit in mijn Toyota Aygo via USB op het grote scherm voor Androidcar. TomTom werkt goed en ik kan met mijn stem spreken om een adres in te voeren gaat goed, de tweede keer als ik opnieuw een adres wil in spreken gaat het niet meer en moet ik weer de kabel eerst eruit halen en opnieuw beginnen. Dit had ik nooit

[Reactie gewijzigd door Van der Berg op 14 april 2025 13:23]

guReMcO @Van der Berg14 april 2025 13:26
Waar maak je je precies zorgen om dan? Ik heb mijn S24U ook geüpdatet en dat verliep vlekkeloos. Als dat voor jou ook zo ging is er toch niks aan de hand? En je Tab krijgt de update vooreerst toch niet door dit uitstel.
Van der Berg
@guReMcO14 april 2025 13:28
Hier op mijn S24 Ultra draait alles goed,

Het enige probleem dat ik heb, als ik mijn S24 Ultra aansluit in mijn Toyota Aygo via USB op het grote scherm voor Androidcar. TomTom werkt goed en ik kan met mijn stem spreken om een adres in te voeren gaat goed, de tweede keer als ik opnieuw een adres wil in spreken gaat het niet meer en moet ik weer de kabel eerst eruit halen en opnieuw beginnen. Dit had ik nooit voorheen voordat ik de update naar Android 15 ging.

[Reactie gewijzigd door Van der Berg op 14 april 2025 13:30]

guReMcO @Van der Berg14 april 2025 13:36
Ah, interessant. Ik had juist voor de update zo'n soort bug met Magic Earth (andere navigatie app). Hij reageerde helemaal niet meer op gesproken adresinvoer. Volgens mij had ik het door de cache van Android Auto te legen het weer aan de praat gekregen.
Dennism @Van der Berg14 april 2025 13:55
Ik gebruik geen TomTom, maar zou dit geen TomTom issue kunnen zijn? Ik heb ook de S24 Ultra, met One UI 7.0 update, maar zowel de Audi navigatie als Google maps navigatie heeft hier geen last van. Is het bijvoorbeeld alleen TomTom dat niet meer te bedienen is, of kan je ook de Assistent geen vragen meer stellen, en bijvoorbeeld Spotify of iets in die strekking ook niet meer bedienen?
rko4u @Van der Berg14 april 2025 13:31
Als jij je telefoon normaal kan ontgrendelen, heb jij geen kast van deze bug en hoef je je dus geen zorgen te maken. Als ik het goed begrijp gaat het ook om een bug met de koreaanse versie.
Verwijderd @Van der Berg14 april 2025 13:32
Enorme zorgen maken om een bèta heb je gelukkig nog geen echte tegenslagen in het leven mogen meemaken en die gaan vroeg of laat komen...ik maak me zorgen of ik nog wel in dit huis kan blijven wonen en niet over 3 weken op straat sta.
CH4OS @Van der Berg14 april 2025 13:50
Het is wel makkelijk roepen 'heeft men dit niet van te voren getest', maar bedenk je wel dat elke klant een eigen (work)flow heeft. Met miljoenen klanten, hoe wil je dan alles afvangen denk je? ;) Dat gaat echt niet 100% waterdicht worden.

Voor wat ik uit de berichtgeving van gisteren begreep is eea in combinatie met de gebruikte CPU. De Koreaanse versie van S24 is op basis van Exynos, waar de Europese op basis van Snapdragon is. De Snapdragon variant zou er geen last van hebben.
dehardstyler @Van der Berg14 april 2025 13:23
Dit is niet waar.

[Reactie gewijzigd door dehardstyler op 14 april 2025 13:25]

Van der Berg
@dehardstyler14 april 2025 13:25
Er stond bij de update dat het niet eens om een beta ging, en het werd aangeboden. Ik dacht dat het om officiële Android 15 One-UI 7 ging.

[Reactie gewijzigd door Van der Berg op 14 april 2025 13:25]

dehardstyler @Van der Berg14 april 2025 13:26
Mijn excuses! Dit gaat inderdaad over de echte release. Ongelofelijk slecht dat dit er doorheen gekomen is...
WillySis @Van der Berg14 april 2025 14:40
Het was de uiteindelijke release (geen beta). De problemen lijken nu te zitten in de laatste beta van SwiftKey die de enterknop niet laat zien.
Log je in met een vingerafdruk of faceID, dan heb je er geen last van. Log je in met een pincode, dan lijkt het te helpen om de telefoon een aantal keer te draaien. Na een paar keer wisselen van Portrait naar landscape komt de enterknop weer in beeld. Gebruik je geen SwiftKey, dan is er niets aan de hand.

Dat een bug met een betaversie van een 3rd party app er door glipt is niet heel vreemd.Zowel MicroSoft (maker van SwiftKey) als Samsung kunnen deze combinatie vooraf niet testen. MicroSoft is nu aan zet om de bug op te lossen/
eazyq @Van der Berg14 april 2025 13:42
Dongle proberen? Kabels zijn soms de oorzaak. Dus dongle of andere kabel proberen.
Martinspire
@eazyq15 april 2025 00:53
Ja ik ben benieuwd of een keyboard via usbc wel werkt
Luuk1983 @Van der Berg14 april 2025 13:47
Hoe nu verder? Android 16 komt al van de zomer. Ja nu snap ik hun 5 jaar updatebeleid bij Samsung. Gaat lekker daar.
Ik snap dat nooit zo goed. Ik kan me echt wel voorstellen dat je soms een feature wilt hebben die in een nieuwe major version zit, maar verder maken die major updates helemaal niet zoveel uit en doen niks af aan de werking van je telefoon. Android 15 is gewoon nog gesupport, de maandelijks security patches komen gewoon binnen en veel beveilingsupdates komen ook via playservices binnen. Ik heb niet perse haast om naar een nieuwe major van android over te gaan.

In dit geval is One UI 7 een vrij grote update, daarom duurt het allemaal wat langer. Liever dat ze het grondig aanpakken dan rushen. Hoewel ze duidelijk nog iets beter getest hadden moeten hebben hehe.

Overigens, persoonlijk kijk ik vooral uit naar One UI 7 omdat je dan EINDELIJK je app drawer als continue lijst kan instellen in plaats van zo'n stomme paged lijst.
P_Tingen @Luuk198314 april 2025 15:03
Je weet dat je ook alternatieve launchers kan instellen? Zelf gebruik ik al een tijdje de Microsoft Launcher (meer info hier) die dit ook heeft. Daarnaast nog een aantal andere leuke features, zoals een dagelijkse achtergrond en verborgen apps
WillySis @Van der Berg14 april 2025 14:13
Er wordt vooraf zeker veel getest, maar er zijn zoveel 3rd party apps die op de een of andere manier ingrijpen op One-UI schil dat het onmogelijk is om dat allemaal te testen. Bovendien moet Samsung dat ook op alle toestellen en versies testen waar de nieuwe One-UI voor wordt uitgerold. Dat kost tijd. Die 5 jaar updates is mooi, maar maakt wel dat updates langer op zich laten wachten.

Van mij hoeven die updates ook helemaal niet zo snel. Als de veiligheidsupdates snel worden doorgevoerd zijn nieuwe One UI en Android versies wat mij betreft niet zo belangrijk.
Uberprutser @Van der Berg14 april 2025 14:17
Voor zover ik gelezen heb is het alleen van toepassing op Exynos S24 waar issues mee zijn, dus S24, S24 Plus en de S24 FE. De S24U heeft een Snapdragon en daar zijn geen issues mee bekend.
Guardinova @Van der Berg14 april 2025 23:34
Ik heb hier met de S24 Ultra ook geen problemen na de update, nog geen bugs tegengekomen
mr_chip 14 april 2025 13:19
Lekker je zal de update maar al hebben geïnstalleerd
S24+ met Android 15
rko4u @mr_chip14 april 2025 13:32
Dan heb je waarschijnlijk geen last van de bug, gezien je hier moet lezen dat deze bestaat.
mr_chip @rko4u14 april 2025 13:34
Gelukkig maar tot nu toe niet ik gebruik dan ook geen Swiftkey maar Gboard
CH4OS @mr_chip14 april 2025 14:01
Er zijn verschillende versies uit, hier in Europa heeft de S24 een Snapdragon CPU waar dat een Exynos CPU is in Korea… ;)
mr_chip @CH4OS14 april 2025 14:04
Ik heb zelf de s24+ met exynos 2400
JeroenV_ 14 april 2025 13:19
Heb sinds donderdag ofzo de update op mijn S24 en merk totaal niets van een bug.
Heb ook de telefoon al eens een keer uitgezet en opnieuw aangezet, geen problemen met ontgrendelen of wat dan ook.
3raser @JeroenV_14 april 2025 13:22
Als de bug zich zo duidelijk zou manifesteren dan hadden ze de fout nooit uitgerold denk je niet? Het zal ongetwijfeld voorkomen onder specifieke omstandigheden of met bepaalde hardware/software.
JeroenV_ @3raser14 april 2025 13:24
Idd ja, dat denk ik ook. Het zal allemaal wel meevallen gok ik zo
CH4OS @JeroenV_14 april 2025 14:02
Voor wat ik begrepen heb zit een ivm de CPU. De Europese variant van de S24 serie heeft Snapdragon, waar de Koreaanse de eigen Exynos heeft.
BlackAdderr @CH4OS8 mei 2025 15:13
Fout, de Europese variant heeft ook de Exynos. Alleen Noord-Amerika heeft Snapdragon.
MR_VIPER 14 april 2025 13:20
Ook lekker dat het probleem zeer summier beschreven is. Ik ben wel benieuwd welk effect ik zou kunnen ondervinden. Ik heb op dit moment nog geen klachten, maar wil wel graag weten wat ik kan ervaren en dus kan toetsen of ik hetzelfde probleem heb.
dutchgio @MR_VIPER14 april 2025 13:25
Het gaat om een specifieke situatie, anders had Samsung het zelf ook wel gezien natuurlijk.
Thombias 14 april 2025 13:26
Als je geen Swiftkey gebruikt dan is er niks aan de hand.
Anders even deactiveren of deïnstalleren en na update etc. weer activeren of installeren..

[Reactie gewijzigd door Thombias op 14 april 2025 13:31]

ArcticWolf @Thombias14 april 2025 13:31
Ik gebruik Swiftkey en heb geen problemen gehad met updaten naar Android 15 op m'n S24... dus blijkbaar komt het issue niet altijd naar voren?
CH4OS @ArcticWolf14 april 2025 14:04
Zover ik weet is het ook afhankelijk van de CPU, de Koreaanse heeft Exynos, waar de Europese een Snapdragon heeft.
ArcticWolf @CH4OS14 april 2025 14:08
De Europese S24 en S24+ hebben ook gewoon de Exynos, alleen de Ultra heeft een Snapdragon.

[Reactie gewijzigd door ArcticWolf op 14 april 2025 14:16]

Loller1 @CH4OS14 april 2025 14:39
De Europese modellen hebben Exynos SOCs. Alleen de Ultra en alle modellen in de VS hebben een Snapdragon chip.
beezjeh @Thombias14 april 2025 13:48
Zit de bug hierin? Ik gebruik SwiftKey en hier geen problemen.
Nmgn @Thombias14 april 2025 14:22
Het is waarschijnlijk een heel specifieke combinatie van software, want alleen Swiftkey gebruiken lijkt niet bij iedereen problematisch. Ik gebruikt bijvoorbeeld Swiftkey op een S24+ (Exynos) en heb geen enkel issue na de update.
blup 14 april 2025 13:16
Ik heb op de S25u last van een bug dat als je energiebesparing aan gaat door de slaapstand de resolutie totaal niet meer klopt en je idd nergens meer bij kan.
dj_ryow 14 april 2025 13:16
Zal hier wel mee te maken hebben:

https://eu.community.sams...ftkey-issue/td-p/12078012
Martinspire
@dj_ryow15 april 2025 00:52
Is de reden dat ik een pincode gebruik dat ik er dan geen last van heb?
dj_ryow @Martinspire15 april 2025 16:09
Ja, of je hebt SwiftKey al disabled staan.
Martinspire
@dj_ryow15 april 2025 17:23
Ik gebruik swiftkey nog steeds, maar die komt niet naar voren bij het invoeren van mijn pincode, dat is gewoon op het scherm wat knoppen van Samsung zelf.
snollygoster 14 april 2025 13:26
De enige bug die ik ervaar in one ui 7 is dat de tijd in de weer-widget als (bijvoorbeeld) "13:2" wordt weergegeven. Erg irritant.
dutchgio 14 april 2025 13:26
Hm ik heb de update al gedownload en klaar staan op de S24U. Toch maar even afwachten dan.
jaapvanderwal @dutchgio21 april 2025 15:26
Maar ze kunnen hem dus wel op een andere manier ontgrendelen? Wat is "normaal" ontgrendelen in deze? Zijn er bekende oplossingen/workarounds als je last hebt van het probleem? Die enkele regel zegt niet heel veel.

EDIT: Post waar ik op reageerde is aangepast, staat nu iets meer informatie in.
Maar zolang de oude update klaarstaat voor installatie, kan er geen nieuwe worden gedownload. niet de One UI7, maar ook geen volgende kleine of grote updates. En je kunt de foute niet delete'n zegt Samsung.
En nergens een handreiking van Samsung hoe hiermee verder te gaan.
dutchgio @jaapvanderwal21 april 2025 15:27
Uiteindelijk gewoon geïnstalleerd zonder issues.
Probleem schijnt te liggen aan Swiftkey en password unlock, beide heb ik niet.

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.