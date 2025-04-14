OPPO bevestigt dat Find X8 Ultra niet naar Nederland en België komt

OPPO heeft aan Tweakers bevestigd dat het zijn nieuwe topmodel Find X8 Ultra niet naar Europa komt en dus ook niet naar Nederland en België. De telefoon komt alleen uit in China. Het toestel heeft aan de achterkant vier 50-megapixelcamera's.

OPPO Find X8 Ultra

De bewoording sluit uit dat OPPO de Find X8 Ultra later nog in Europa uitbrengt. "Het toestel is alleen voor de Chinese markt bestemd", zegt een woordvoerder namens de fabrikant tegen Tweakers. "Het komt dus niet naar Europa."

OPPO brengt nu weer high-end telefoons uit in Nederland en België, nadat de fabrikant dat een paar jaar niet had gedaan. De Find X8 Pro is wél uitgekomen in Nederland en België. Het is onbekend waarom OPPO de Ultra-variant alleen in China uitbrengt. OPPO kondigde die vorige week aan. De telefoon heeft een 6,82"-oledscherm met een resolutie van 3168x1440 pixels en een verversingssnelheid van 120Hz. De soc is een Qualcomm Snapdragon 8 Elite, bijgestaan door 12GB of 16GB aan Lpddr5x-9600-geheugen. Er is minimaal 256GB en maximaal 1TB aan UFS 4.1-opslag aan boord. De hoofdcamera is een Sony LYT900, voorzien van een 1"-sensor.