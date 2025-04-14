OPPO bevestigt dat Find X8 Ultra niet naar Nederland en België komt

OPPO heeft aan Tweakers bevestigd dat het zijn nieuwe topmodel Find X8 Ultra niet naar Europa komt en dus ook niet naar Nederland en België. De telefoon komt alleen uit in China. Het toestel heeft aan de achterkant vier 50-megapixelcamera's.

OPPO Find X8 Ultra
OPPO Find X8 Ultra

De bewoording sluit uit dat OPPO de Find X8 Ultra later nog in Europa uitbrengt. "Het toestel is alleen voor de Chinese markt bestemd", zegt een woordvoerder namens de fabrikant tegen Tweakers. "Het komt dus niet naar Europa."

OPPO brengt nu weer high-end telefoons uit in Nederland en België, nadat de fabrikant dat een paar jaar niet had gedaan. De Find X8 Pro is wél uitgekomen in Nederland en België. Het is onbekend waarom OPPO de Ultra-variant alleen in China uitbrengt. OPPO kondigde die vorige week aan. De telefoon heeft een 6,82"-oledscherm met een resolutie van 3168x1440 pixels en een verversingssnelheid van 120Hz. De soc is een Qualcomm Snapdragon 8 Elite, bijgestaan door 12GB of 16GB aan Lpddr5x-9600-geheugen. Er is minimaal 256GB en maximaal 1TB aan UFS 4.1-opslag aan boord. De hoofdcamera is een Sony LYT900, voorzien van een 1"-sensor.

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 14-04-2025 13:49 44

14-04-2025 • 13:49

44

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OPPO Find X8 Pro

geen prijs bekend

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Reacties (44)

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als het ware 14 april 2025 14:32
misschien krijgen ze dat ding niet voor 20 juli op de markt in europa, en dan gelden er ineens heel wat strengere regels voor mobo's waar ze aan moeten voldoen: https://www.dutchitleader...nes-in-2025-transformeren
certificeren is een kostbaar iets

linkje naar officieel docje over de eisen: https://ecer.minbuza.nl/-...mere-telefoons-en-tablets


er was ook nog een regel over de bloatware die ergens dit jaar ingaat, daar stond in dat alle bloat gedeinstalleerd moet kunnen worden...is er iemand die een link heeft?

[Reactie gewijzigd door als het ware op 14 april 2025 14:38]

rejer @als het ware14 april 2025 15:52
Sorry hoor, maar al die regeltjes tegenwoordig. Elke tech bedrijf zou bijna europa wel willen boycotten. Net als al die AI tech dat niet in de eu komt.
magician2000 @rejer14 april 2025 23:09
Laat ze dat dan maar lekker doen. Ze janken altijd direct bij wetgeving waarvoor ze wat moeten aanpassen dat de consument ten goede komt terwijl ze idiote hoge winsten maken. Maar ja, het is nooit genoeg.

Kiezen ze ervoor om te vertrekken, dan krijgen andere bedrijven een kans om op te staan.
Henkie1989 14 april 2025 15:32
Zonde dat die niet komt naar NL. Was in de MediaMarkt maar daar ligt helemaal geen OPPO meer blijkbaar

[Reactie gewijzigd door Henkie1989 op 15 april 2025 06:37]

BabyRattle @Henkie198914 april 2025 16:45
Uhh find x5 die ik heb, was gewoon gekocht in de Mediamarkt evenals de vorige find x2pro

Overigens wel jammer dat de find x8 ultra niet beschikbaar komt in Nederland, had die anders gekocht. Voor nu maar mijn batterij laten vervangen zodat ik nog wel een paar jaar uit kan houden. Is snel genoeg nog

[Reactie gewijzigd door BabyRattle op 14 april 2025 16:47]

Henkie1989 @BabyRattle14 april 2025 20:48
Klopt maar sinds een paar maand niet meer te krijgen in de winkels. Geen enkel Oppo model wat er nog ligt.
theduke1989 14 april 2025 14:18
MHkb of hoe hij ook heet. Heeft het toestel gereviewed. En was super tevreden over het toestel.

- beste hardware: scherm, SoC, ram etc.
- 1TB opslag
- camera wat super goed is

Wat puntjes op de i
- prijs zal ongetwijfeld over de 1k zijn.
- software updates moet je met een korreltje zout nemen.

[Reactie gewijzigd door theduke1989 op 14 april 2025 14:18]

Settler11 @theduke198914 april 2025 21:21
MKBHD (Marques Brownlee HD) YouTube: Oppo Find X8 Ultra: The Bar's Been Raised!

Ikzelf volg 'm niet meer, maar wat reviews betreft is het beter om meerdere te lezen/bekijken voor een wat duurder product. Voor de Find X8 Ultra heeft Android Autority ook een vid: YouTube: The ULTIMATE Android phone | Oppo Find X8 Ultra REVIEW & Hands On
NielsIgnis 14 april 2025 17:04
Hoop wel dat de Oppo find X8s modellen naar Nederland komen.

Ben overigens nog super tevreden met mijn Oppo Find x5, 1 van de weinige toestellen die ik langer heb dan 2 jaar.
Volgend jaar stoppen de updates en dan wil ik deze graag gaan vervangen voor weer een Oppo, genoeg Samsungs gehad maar na een aantal maanden red ik geen eens een dag meer en met die Oppo`s die ik heb gehad na 2 jaar nog makkelijk.
LaTiNo156 @NielsIgnis14 april 2025 20:03
Ik heb hier ook nog een x5 en hiervoor de x3. Nog steeds prima toestellen. Ik zie niet heel veel reden om te upgraden buiten dat knagende gevoel iets nieuws te hebben. Zo'n N5 zou daar aan kunnen voldoen verdurie. Ik begeer um 😁
NielsIgnis @LaTiNo15616 april 2025 12:25
X3 Neo hebben we ook op werk liggen en mochten we gebruiken, Reno6 ook gehad en waren ook super fijne toestellen.

Ook vind ik het jammer dat de N modellen maar niet naar Nederland komen, zelf kijk ik niet zo erg naar de grote van de toestellen meer naar de specs. De find x8s heeft alles wat ik zoek en kleiner formaat, blijven hopen dat deze hier ook komt maar met Oppo heb ik er een hard hoofd in helaas.
thisegzz 14 april 2025 18:28
Dan haal je hem toch uit China?! De ROM-developers hebben vast wel een fix voor alle Chinese troep die erop zit, of je gooit er LineageOS op, dan heb je daar sowieso al geen last van.

Prijs ook wat voordeliger dan het dure Nederland/België.
greatgonzo @thisegzz14 april 2025 19:27
Nou.. als ik naar de pro kijk, dan is die bij trading shenzen €847. Btw erbij van 21% en hij is €1024.

Hier in de PW voor €947

Dus, goedkoper zeker niet. China kan wel interessant zijn voor wat meer exotische exemplaren
thisegzz @greatgonzo16 april 2025 14:25
Je betaalt toch geen Nederlandse BTW op een Chinees produkt. Dat moet je ook helemaal niet doen.
greatgonzo @thisegzz16 april 2025 22:03
Helaas, dat ben je gewoon verplicht.. naast de inklaringskosten.

https://www.kvk.nl/intern...s-je-zakendoet-met-china/
thisegzz @greatgonzo17 april 2025 17:11
Zeker het braafste jongetje van de klas, dat je dat actief gaat doorgeven aan de douane / belastingdienst.

[Reactie gewijzigd door thisegzz op 17 april 2025 17:12]

greatgonzo @thisegzz19 april 2025 13:39
dat heeft er niets mee te maken, als de douane hem er met een steekproef uithaalt, dan krijg je gewoon die kosten aan je broek.

Je kunt hopen dat de shipper het verpakt als cadeau, of fake commerciele documenten bij stopt, maar als ze de verpakking openmaken en een telefoon zien, ben je gewoon de sjaak

forumtopic: [Ervaringen] Online shoppen in China - Deel 3

[Reactie gewijzigd door greatgonzo op 19 april 2025 13:40]

Yakolev 14 april 2025 13:55
Oppo blijft dit soort toestellen wel naar bekende reviewers op YT sturen zoals ook de Find N5. Worden we lekker gemaakt met toestellen die we bijna niet kunnen krijgen..
bapemania @Yakolev14 april 2025 14:06
Het is wel te krijgen maar niet via een lokale importeur.

https://nl.aliexpress.com/item/1005008533847053.html
Omer @bapemania14 april 2025 14:53
Ik zou 'm dan eerder bij Wonda bestellen. Betrouwbare partij, goedkoper dan jouw link, plus ze vergoeden eventuele import/douane kosten:
https://wondamobile.com/products/oppo-find-n5-5g-dual-sim

De X8 Ultra overigens voor 960 euro:
https://wondamobile.com/p...find-x8-ultra-5g-dual-sim

[Reactie gewijzigd door Omer op 14 april 2025 14:54]

Peter_Utrecht @Omer14 april 2025 15:56
^ Juist.
Een andere grote verkoper met uitstekende recensies is TradingShenzen: https://tradingshenzhen.com/en/. Dit is geen dubieuze dropshipper, maar een bedrijf met een uitstekende reputatie (geloof mij niet, zoek het zelf op).

Nette prijzen, PlayStore pre-installed, uitstekende compatibility met de grote Nederlandse providers. Nederlandse taal ondersteuning op het toestel.

Vertrouw je TradingShenzhen niet helemaal, kijk dan bij AverageDad: https://averagedadofficial.com/ (Schotland) Die heeft 'm voor bijna vergelijkbare prijs. Gelijkwaardige configuratie.

Blijft de (Chinese) bloatware natuurlijk. Maar alle recensies die ik van oudere Oppo modellen heb gelezen laten weten dat hiermee goed te leven is. En als je de moeite wilt nemen is een flink portie klaarblijkelijk te verwijderen.

Maar je overweegt dit model m.i. voor de toonaangevende fotografie, de prima hardware, en de aantrekkelijke prijs. Niet voor de software. Die bloatware zullen ze nooit weglaten, dat is een verdienmodel waarmee ze prijzen laag houden.

[Reactie gewijzigd door Peter_Utrecht op 14 april 2025 15:57]

Omer @Peter_Utrecht14 april 2025 16:36
Trading Shenzen heeft idd een goede naam. Maar "uitstekende compatibility met de grote Nederlandse providers" wordt niet door de verkoper bepaald, maar door het produkt (Chinese of Global model). En voor zover ik weet verkoopt Trading Shenzen (vooral?) Chinese modellen.
Peter_Utrecht @Omer14 april 2025 17:45
Als je bij een toestel op de knop 'compatibilty check' klikt opent een popup. Kies daar land en provider en je ziet de resultaten. De netwerk specs van een toestel laten zich eenvoudig vergelijken met wat een provider qua netwerk informatie aanbiedt. Ik keek bij de Oppo Find X8 Ultra.

Je kunt veel toestellen met een Chinese ROM (vrijwel) probleemloos gebruiken, zeker als de Google Playstore al is geïnstalleerd. Zoek eens op YouTube naar recensies, bv 'Oppo Find X8 Ultra Review: The Best Ultra Phone I've Used' van TechNick.

[Reactie gewijzigd door Peter_Utrecht op 14 april 2025 17:57]

Omer @Peter_Utrecht14 april 2025 18:23
Mijn punt was: als je die netwerk-compatibiliteit noemt in een zin die begint met "Nette prijzen,", dan impliceer je hetgeen ik in mijn vorige post opmerkte.

Maar goed, ik begrijp dat dit toestel "geschikt" is voor de NL providers (en dus -zo uit mijn hoofd- band 1/3/7/8/20 heeft)? Mooi (ik had dat nog niet gecheckt). En Android Auto? (Ik begreep onlangs dat sommige Chinese toestellen dat tegenwoordig óók ondersteunen).

Update: Inmiddels gecheckt op die site: Yes, band 1/3/7/8/20 aan boord, en yes Android Auto ondersteuning. Nice. En ook geen additionele douane/importkosten lees ik? Mooi.

[Reactie gewijzigd door Omer op 14 april 2025 18:27]

Felke @Peter_Utrecht14 april 2025 21:20
Je zegt "vrijwel probleemloos"... Ik overweeg toch sterk om dit toestel aan te schaffen als upgrade van mijn oppo find x5 pro.
Is er nog iets waar ik rekening mee moet houden?
Peter_Utrecht @Felke15 april 2025 17:04
Het is echt ondoenlijk om alle (mogelijke) grote en kleine problemen waar je tegenaan kunt lopen hier te benoemen. Recensies die ik heb gelezen/bekeken melden dat alledaags gebruik van sommige diensten misschien wennen is (Chinese alternatieven worden nogal agressief aangeboden), dus als je van een 'vliegende start' houdt, en geen intensief speurwerk wilt doen als je tegen iets aanloopt, dan is zo'n Chinese ROM geen aanrader. Maar als je je goed voorbereidt (YouTube) kun je er goed mee uit de voeten. Niet vergelijkbaar met bv Samsung natuurlijk, het blijft soms behelpen, frustraties mag je zeker verwachten.

Misschien is dan een andere (recente) Oppo, die wel een internationale release heeft gehad, een betere oplossing. Wil je toch deze, wacht dan even to er meer reviews op YT zijn verschenen (en vergeet dan niet de comments van gebruikers te lezen> Bereid je zo goed mogelijk voor!

[Reactie gewijzigd door Peter_Utrecht op 15 april 2025 17:07]

Felke @Peter_Utrecht16 april 2025 22:17
Volgens https://youtu.be/N2iituPrScM deze video werken er maar een paar dingen niet.
Androidauto zou moeten werken volgens tradingshenzens overzicht.
Alle bloadware apps zijn te verwijderen.. Lijkt mij niet echt een big deal dus?
Lucky0wn @Omer14 april 2025 15:01
Precies, kan ik me volledig bij aansluiten. Onlangs de Find N5 daar besteld met hele fijne ervaring!

Wel jammer dat ze weer Nederland overslaan met de Ultra. Lijkt mij een gemiste kans.
LaTiNo156 @Lucky0wn14 april 2025 20:06
Welke launcher gebruik je erop? Stock of iets anders?
LaTiNo156 @Omer14 april 2025 20:11
https://wondamobile.com/p...rsion-dual-sim-16gb-512gb

Ze hebben ook de Global version.
Zou dat enig verschil maken als je de Chineze versie hebt met de playstore?
Krijg je dan eigenlijk ooit nog wel OTA updates?
bapemania @Omer14 april 2025 15:36
Ook helemaal prima, punt is, die rommel is gewoon te krijgen in NL as je wil.
bapemania @Arfman14 april 2025 15:35
Ik hoef die zooi sowieso niet en koop niks bij Ali, met mijn link ontkracht ik alleen de stelling dat het hier niet te krijgen zou zijn.
Savantis 14 april 2025 13:58
Had ik wel mooi gevonden, ter vroege vervanging van mijn OnePlus 12.
Nou ben ik geen vrijetijdse amateur fotograaf, maar een waanzinnig goeie cameraset, in combinatie met de meest recente mikmak erbij in, zat wel bovenaan mijn verlanglijstje.
Vooral met die nieuwere grafiet batterijen, die compacter gemaakt kunnen worden met een soortgelijke of betere capaciteit.
FanaticNL 14 april 2025 14:34
Heel jammer, dit had best wel eens mijn volgende telefoon kunnen zijn. Ik snap de overweging van zo'n fabrikant niet. Inderdaad wel naar bekende Westerse tech reviewers sturen en daarmee dit toestel aan de Europese en Amerikaanse markt tonen, maar ze hier niet via de offiiciele kanalen en met een niet Chinese ROM verkijgbaar stellen.

Of willen ze gezeur met het kopieren van Apple voorkomen door het hier niet uit te brengen? :+
Robru1 14 april 2025 14:40
Gelukkig maar. Hopelijk volgen een flink aantal andere 'pannenkoek' merken dit voorbeeld ;)
alper_maestro @Robru117 april 2025 16:15
Pannenkoek merken? Haha blijkbaar een Apple of Samsung boy hier. Die Chinese telefoons zijn het beste wat er is tegenwoordig, Vivo, Oppo en Xiaomi maken tegenwoordig betere dingen dan Samsung en de rest.

Eenmaal Chinese high-end smartphone gebruikt wil je niet meer zo snel terug naar een Samsung of andere, helemaal als de camera een belangrijke onderdeel voor je is samen met de vloeiende OS animaties die ze onder de knie hebben.

[Reactie gewijzigd door alper_maestro op 17 april 2025 16:19]

Vulcanic 14 april 2025 13:53
Hm, lijkt er op dat de Find X8 Ultra, ultra niet gevonden kan worden in de Benelux.

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