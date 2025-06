Oppo is een Chinese smartphonefabrikant die het altijd net wat anders heeft gedaan dan andere fabrikanten uit het verre oosten. Zo waren ze nooit erg gericht op het uitbrengen van 'flagship killer'-telefoons zoals OnePlus en Xiaomi in het verleden, maar probeerde Oppo met zijn Find-telefoons altijd al te concurreren met de absolute top.

Na een paar jaar geen high-end telefoons in zijn Find-serie te hebben uitgebracht in Europa was het tijd voor verandering, moest de Chinese fabrikant gedacht hebben. Dit jaar kun je daarom eindelijk weer voor een Oppo-vlaggenschip kiezen in de vorm van de Oppo Find X8 Pro.

Oppo Find X8 Pro

Zo'n comeback op het internationale toneel moet natuurlijk groots aangepakt worden. Tijdens de presentatie stelde Oppo heel duidelijk: het betreft hier geen cameraphone zoals de Find X7 Ultra, maar een ontzettend goede telefoon met ontzettend goede camera's aan boord. Dat zien we terug aan de indrukwekkende lijst met hardwarespecificaties en de release van ColorOS 15, dat grote veranderingen bevat. De samenwerking met Hasselblad is nog steeds aan de orde, waardoor het logo van de legendarische camerafabrikant nog altijd op het camera-eiland pronkt. Of de fabrikant zijn claim waar weet te maken, moeten we natuurlijk nog maar zien.

Een sterke terugkeer in de Europese ring heeft de Chinese fabrikant ook wel nodig, want zijn aandeel in de Europese smartphonemarkt is de afgelopen jaren behoorlijk aan het kelderen: dit is met bijna 10 procent afgenomen sinds 2021. Oppo heeft dit niet weten te stabiliseren, zelfs niet door aan de lopende band Reno-telefoons en A-serie-budgettoestellen uit te brengen. Misschien is dit gegeven medeverantwoordelijk voor de prijs van de Find X8 Pro: deze is met 950 euro een stukje lager dan andere modellen in het topsegment.

De kleinere 'reguliere' Find X8 wordt niet uitgebracht in het westen, waaruit blijkt dat Oppo – voor nu – vol inzet op de duurdere Pro-variant. Het zou kunnen dat er in 2025 nog een Ultra-variant verschijnt, al wilde de Chinese fabrikant dat niet aan Tweakers bevestigen. Het toestel zal dus van goeden huize moeten komen om mee te kunnen met de populairste vlaggenschepen, zoals de iPhone 16 Pro, Google Pixel 9 Pro en Samsung S24 Ultra. Of Oppo daarin slaagt, zoeken we voor je uit in deze review.