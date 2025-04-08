OPPO introduceert A5 Pro 5G-smartphone met IP69-certificering voor 279 euro

OPPO brengt deze week de A5 Pro 5G uit, een smartphone met uitgebreide bescherming tegen water en stof. Het toestel beschikt over de IP69-certificering en moet daarmee stof- en waterbestendig zijn.

De OPPO A5 Pro 5G heeft volgens de fabrikant de tests voor de IP66-, IP68- en IP69-certificeringen doorstaan. Daarmee kan het toestel volgens het bedrijf tot 30 minuten lang onder water blijven op een diepte van 1,5 meter. De fabrikant claimt ook dat de A5 Pro 5G schokbestendig is en voldoet aan de MIL-STD 810H-standaard.

De telefoon beschikt verder een MediaTek Dimensity 6300-soc en 8GB werkgeheugen en 256GB opslagruimte. Het 6,67"-scherm haalt een maximale helderheid van 1000cd/m², claimt de fabrikant. Het scherm heeft een 120Hz-refreshrate, maar ook een lage resolutie van 1604x720 pixels. De accucapaciteit bedraagt verder 5800mAh met ondersteuning voor 45W-snelladen, wat volgens de fabrikant dertig procent lading oplevert in negentien minuten.

De cameraopstelling bestaat uit een primaire 50-megapixelcamera en een portretcamera van 2 megapixel aan de achterzijde, plus een selfiecamera van 8 megapixel aan de voorkant. De OPPO A5 Pro 5G is in Nederland vanaf 11 april verkrijgbaar voor 279 euro.

Oppo A5 Pro 5G
Oppo A5 Pro 5G

Door Andrei Stiru

Redacteur

Feedback • 08-04-2025 15:24 30

08-04-2025 • 15:24

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Reacties (30)

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vman128 8 april 2025 15:53
"Daarmee kan het toestel volgens het bedrijf tot 1,5 uur lang onder water blijven op een diepte van 30 meter." Dat is een typfout en lijkt mij vrij diep voor een smartphone. Op de website staat 1,5 meter 30 minuten .

[Reactie gewijzigd door vman128 op 8 april 2025 16:22]

marino_centrino @vman1288 april 2025 16:09
Die hele IP rating moet je sowieso met een korreltje zout nemen (en dat niet te letterlijk, want geldt alleen voor zoet water ;-) )

Ik heb wel eens gezwommen met een telefoon met IP68 rating in oppervlakte water. Dat hield hij inderdaad daarna nog even vol, maar daarna ging hij toch echt stuk. Meer dan spatwaterdicht is het niet
lenwar
@marino_centrino8 april 2025 16:19
Dan was er wat anders aan de hand met dat toestel. Die IP-certificering zegt echt wel iets. Dat zijn vrij strakke afgekaderde tests.

Echter:
Een telefoon is een apparaat dat onder extreme krachten komt te staan. (ze vallen, zitten in broekzakken, enz.) De waterdichtheid van een telefoon is (mede om die reden), nadat hij een tijdje in gebruik is genomen, niet te garanderen. Je hebt in de praktijk ook geen waterschadegarantie op toestellen. Je hebt er dus effectief als gebruiker, dus helemaal niets aan.
Dus eigenlijk zouden de fabrikanten geld kunnen besparen door de apparaten wel waterdicht te maken (op het niveau dat ze nu doen), maar niet zo'n duur labeltje erop te laten plakken. Maar de marketingmolen (dat alles wat mooi kan zijn stuk maakt), wil graag een duur labeltje, waar ze nog meer geld voor kunnen vragen, want de concurrent doet dat tenslotte ook.
marino_centrino @lenwar8 april 2025 16:24
Dus je zegt:
Dan was er wat anders aan de hand met dat toestel. Die IP-certificering zegt echt wel iets. Dat zijn vrij strakke afgekaderde tests.
En vervolgens
Je hebt in de praktijk ook geen waterschadegarantie op toestellen. Je hebt er dus effectief als gebruiker, dus helemaal niets aan.
We zijn het eens. Je hebt er niks aan
lenwar
@marino_centrino8 april 2025 16:52
Nou nee, gedeeltelijk.

De IP-certificering zelf zegt best wel iets in de breedste zin.

Alleen voor telefoons heb je er in de praktijk eigenlijk niets aan. Je krijgt er geen garantie van en door het (praktijk)gebruik is de waterdichtheid ook niet te garanderen.

Dus op het eerste punt ben ik het niet met je eens. Het tweede wel. Daar is het alleen zinvol voor de marketingmolen van de fabrikant.
OruBLMsFrl @lenwar8 april 2025 22:00
Na drie jaar is de ip68 hier anders nog altijd waterdicht. Onder water spectaculaire beelden mee kunnen filmen. Uiteraard geen garantie op, maar als een telefoon om te beginnen al niets heeft van ip57 of hoger dan begin ik er ook niet aan, want dan wordt het al helemaal wat de fabrikant zelf maar wil roepen in de marketing.
lenwar
@OruBLMsFrl8 april 2025 22:03
Het kan ook prima. Het ligt er net aan hoe erg iemand z'n toestel heeft toegetakeld natuurlijk😊

Maar het is allemaal garantie tot aan de voordeur en de formele certificering voegt niks toe.
OruBLMsFrl @lenwar8 april 2025 22:27
formele certificering voegt niets toe aan garantie, maar toch wel degelijk voor mijn vertrouwen als consument in het product. Nogmaals, dat een fabrikant iets over het eigen product roept qua waterdichtheid is toch echt nog heel veel makkelijker dan zo een IP rating certificering.
marino_centrino @lenwar9 april 2025 11:35
Garantie daar heb je wat aan. IP rating niet

Het ging om een iPhone 11 pro in nieuwstaat. Op dat moment 1,5 jaar oud denk ik. Hij zat helemaal vol met water.

Van Apple
iPhone 11 Pro and iPhone 11 Pro Max are splash, water, and dust resistant and were tested under controlled laboratory conditions with a rating of IP68 under IEC standard 60529 (maximum depth of 4 meters up to 30 minutes).
Maar geen garantie bij waterschade, dus dan heb je helemaal niks aan IP ratings of dit soort claims van fabrikanten.
MRoubos @marino_centrino10 april 2025 15:20
Het geld ook als ie nieuw is. Als ie 2 jaar oud is kan het zijn dat een regenbui al funest is.
JZ1803 8 april 2025 15:46
720p in 2025 lol, en dat voor deze prijs
lithiumangel @JZ18038 april 2025 15:56
En Apple levert anno 2025 nog steeds 60hz schermen met USB 2 snelheden voor 969,- 8)7

Er valt altijd wel over iets te klagen.
JZ1803 @lithiumangel8 april 2025 15:58
Dat is ook niet best nee, maar dat voelt meer als blijven hangen in 2020. 720p is voor mij echt een stap terug naar 2010, en dat zeg ik als iemand die nog nooit €279 of meer heeft uitgegeven aan een telefoon.
Ikbenjelly @JZ18038 april 2025 17:38
Nou nou...2010 is wel beetje overdreven...galaxy note had 720p in 2011....Iphone 6 pas 2014 :*)
Samsung galaxy s 2010 800x480
Dekar @JZ18038 april 2025 16:12
Scheelt wel in batterijduur en prijs. 720p ziet er prima uit op zo'n klein schermpje.
RRRobert @Dekar8 april 2025 22:36
Scheelt wel in batterijduur en prijs. 720p ziet er prima uit op zo'n klein schermpje.
Klein schermpje? Een diagonaal van 6,67" voor een telefoon vind ik niet klein.

Zo'n 10 jaar geleden had je 720p schermen op high end modellen, maar toentertijd was 5,5" al 'groot'.
Dekar @RRRobert8 april 2025 23:03
Als ik op 5g zit kijk ik meestal op 720p resolutie. Zie het verschil niet eens.
peize9 @JZ18038 april 2025 16:13
USB2 2020? Zeker niet... 720p scherm op telefoon is zo gek nog niet
The Realone 8 april 2025 15:28
De hardware specs zijn echt prima voor het geld. Hoe zit het met de software specs? Ofwel, hoe lang blijf je updates krijgen voor dit toestel?
CLB
@The Realone8 april 2025 15:31
3 jaar Android-updates, 6 jaar beveiligingspatches
Terry A Davis @CLB8 april 2025 15:50
Ik denk dat ik je lange tijd heb gevolgd in het Motorola Milestone topic ergens midden 2010 op 2011. In de tijd dat Android net op begon te komen. Het Motorola Milestone topic lees ik voor amusement nog door. Die tijd dat je voor het eerst je mobiel root e.d.
CLB
@Terry A Davis8 april 2025 19:20
Dat klopt zeker ja, prachtige tijd! Leuk om eens op te halen in de 'Android kroeg', maar dat komt nog wel...
RepareerDroid @The Realone8 april 2025 23:51
De Dimensity 6300 SoC zit voornamelijk in toestellen voor de helft van de prijs zoals enkele internationele versies van de Samsung Galaxy A06 5G en A16 5G. Voor 279 euro mag je veel, veel meer verwachten.
Arculus 8 april 2025 15:35
Een telefoon met prima specificaties én met IP69-certificering is best netjes voor deze prijs.
120Hz AMOLED en 45W snelladen zijn top, maar de camera’s zullen wel wat minder zijn.
Prima voor wie een robuuste, snelle telefoon zoekt zonder flagship prijs.
Zeker een interessante keuze voor mensen die wat extra bescherming nodig hebben.
Damic 8 april 2025 15:46
Dat is altijd wel grappig, in principe als ie IP69 beschermd is dan is de lager IP graad ook, maar ik vermoed dat ze met IP66 zijn begonnen en dan de IP68 test hebben gedaan en dan maar besloten om ook de IP69 te doen en daar zijn ze dan met vlag en wimpel voor geslaagd.

Dit zou wel eens mijn volgende foon kunnen worden onder volgende voorwaarden:
- unlockt kan worden zodoende dat LineageOs erop kan.
- 3.5 koptelefoon jack heeft

Maar vermits het oppo is zal dat eerste al niet zijn.

Edit: https://www.androidplanet.nl/oppo/a5-pro-5g/specs/ ook geen 3.5" jack :(
STFU 8 april 2025 16:01
Wat is een portretcamera en waarom is 2 Mpix daar genoeg voor?
vman128 @STFU8 april 2025 16:11
De persoon of het voorwerp op de voorgrond is scherp, terwijl de achtergrond juist vervaagt.
Meestal gebruikt voor kleine objecten of gezichten ,en kleine afbeeldingen zoals pasfoto daar is 2 Mpix genoeg voor.
jvr 8 april 2025 16:12
Al is die op papier waterbestendig....ik zou niet durven er mee het zwembad in te springen. ;-)
thamaster88 8 april 2025 16:14
Is het niet zo dat ip69 voor onderdompelen in water niet beter is dan ip68, maar dat ip69 een hoge(re) druk van waterjets aankan? Dat is zover ik het begrijp.
RepareerDroid @thamaster888 april 2025 23:58
Dat klopt. En ze moeten ook aangeven in welke mate. Dat staat dan ook op de officiele site:

"OPPO A5 Pro is splash, water, and dust resistant and were tested under controlled laboratory conditions with a rating of IP69, IP68, and IP66 under IEC standard 60529. The phone is able to withstand 80°C water jet under a water volume of 14–16 L/min and water pressure of 8000-10000 KPa for 120 seconds in laboratory conditions. The phone is able to have no function damage after staying at 1.5 meters depth of water at 20-26°C in laboratory conditions. Splash, water, and dust resistance are not permanent conditions. Resistance might decrease as a result of normal wear. Do not attempt to charge a wet phone. Liquid damage is not covered under warranty."

Bron:
https://www.oppo.com/en/smartphones/series-a/a5-pro/

DIe 30 meter diepte in het artikel staat nergens en is ook erg onrealistisch voor een smartphone.

[Reactie gewijzigd door RepareerDroid op 9 april 2025 00:02]


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