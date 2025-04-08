OPPO introduceert A5 Pro 5G-smartphone met IP69-certificering voor 279 euro

OPPO brengt deze week de A5 Pro 5G uit, een smartphone met uitgebreide bescherming tegen water en stof. Het toestel beschikt over de IP69-certificering en moet daarmee stof- en waterbestendig zijn.

De OPPO A5 Pro 5G heeft volgens de fabrikant de tests voor de IP66-, IP68- en IP69-certificeringen doorstaan. Daarmee kan het toestel volgens het bedrijf tot 30 minuten lang onder water blijven op een diepte van 1,5 meter. De fabrikant claimt ook dat de A5 Pro 5G schokbestendig is en voldoet aan de MIL-STD 810H-standaard.

De telefoon beschikt verder een MediaTek Dimensity 6300-soc en 8GB werkgeheugen en 256GB opslagruimte. Het 6,67"-scherm haalt een maximale helderheid van 1000cd/m², claimt de fabrikant. Het scherm heeft een 120Hz-refreshrate, maar ook een lage resolutie van 1604x720 pixels. De accucapaciteit bedraagt verder 5800mAh met ondersteuning voor 45W-snelladen, wat volgens de fabrikant dertig procent lading oplevert in negentien minuten.

De cameraopstelling bestaat uit een primaire 50-megapixelcamera en een portretcamera van 2 megapixel aan de achterzijde, plus een selfiecamera van 8 megapixel aan de voorkant. De OPPO A5 Pro 5G is in Nederland vanaf 11 april verkrijgbaar voor 279 euro.