OnePlus brengt in 2025 geen vouwbare smartphone uit

OnePlus brengt in 2025 geen nieuwe vouwbare smartphone uit. Tot dusver werd verwacht dat het Chinese techmerk een eigen variant van de OPPO Find N5 zou uitbrengen onder de naam Open 2. OnePlus suggereert dat het later mogelijk wel weer foldable uitbrengt.

Het merk schrijft in een communitybericht dat het dit jaar geen foldable uit zal brengen, maar geeft geen reden. Zusterbedrijf OPPO zou in ieder geval 'de leiding nemen' met de Find N5. OnePlus zegt daarnaast: "De keuze om het uitbrengen van foldables deze generatie te pauzeren is geen indicatie van ons vertrek uit deze productcategorie." Volgens eerdere verwachtingen zou de Find N5 ook worden uitgebracht onder de merknaam OnePlus Open 2. In 2023 brachten OnePlus en OPPO al de identieke respectievelijke Open en Find N3 uit.

OPPO Find N5