Blizzard brengt tweede dlc Diablo IV pas in 2026 uit, niet in 2025

Blizzard brengt de volgende uitbreiding voor Diablo IV pas in 2026 uit. Eerder beloofde de ontwikkelaar dat het ieder jaar een dlc-pakket voor de dungeoncrawler zou uitbrengen. Mogelijk draagt de interne vertraging van de eerste uitbreiding bij aan de vertraging van het tweede pakket.

De Diablo-manager Rod Fergusson laat tijdens de DICE Summit weten dat de tweede, tot dusver onaangekondigde uitbreiding ergens in 2026 uit moet komen, zo citeert IGN. "In 2025, ergens net voor de release van Seizoen 8, brengen we de Diablo IV-roadmap voor 2025 uit. Daar komt de tweede uitbreiding niet in voor, want die komt in 2026 uit."

Dit wijkt af van de belofte die Fergusson eerder deed: Diablo IV zou ieder jaar een uitbreiding en vier seizoenen krijgen, zo zei hij in 2023 tegen Dexerto. Tijdens het recente evenement suggereert hij dat Blizzard van deze plannen afwijkt na de vertraging van Vessel of Hatred, de eerste dlc voor Diablo IV. De uitbreiding kwam in oktober van 2024 uit: niet een jaar, maar een jaar en vier maanden na de oorspronkelijke release van de basisgame. De reden voor deze interne vertraging van de uitbreiding is volgens IGN dat de ontwikkelaar langer nodig had om 'op feedback te reageren' en 'livecontent aan te passen'. Er was rond de release van Diablo IV in juni van 2023 veel ophef over de balancering van de game.

Voor zover bekend is het bedrijf nog steeds van plan om grofweg iedere drie maanden een grotendeels gratis nieuw Seizoen uit te brengen. Dit zijn tijdelijke aanpassingen aan de game, waarbij bijvoorbeeld tijdelijke items, quests en spelmogelijkheden beschikbaar worden, in tegenstelling tot de permanente en betaalde uitbreidingen voor Diablo IV. Zo introduceerde Vessel of Hatred een nieuwe klasse, regio en verhaallijn.