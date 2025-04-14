OnePlus brengt voorlopig geen vouwbare smartphones uit omdat markt te klein is

OnePlus brengt voorlopig geen vouwbare smartphones uit, omdat de markt te klein is. Het merk had de OPPO Find N5 als OnePlus Open 2 willen uitbrengen, maar zag daar op het laatste moment van af. De markt is in 2024 niet snel gegroeid, zo zegt het merk.

OnePlus zegt tegen TechRadar dat de groei van de markt voor vouwbare smartphones in 2024 een rol heeft gespeeld bij die beslissing. De markt groeide toen met 2,9 procent, terwijl het bedrijf een veel hogere groei had verwacht. "De markt voor vouwbare smartphones groeit wel, maar het zal nog wel even duren voordat vouwbare producten mainstream worden en echt, laten we zeggen, de kloof overgaan en een product worden voor de meerderheid van de mensen", aldus topman Rudolf Xu in een vraaggesprek met de site.

Het merk had al eerder laten weten dat het dit jaar geen vouwbare smartphone ging uitbrengen. De bedoeling was om de Find N5 van zustermerk OPPO wereldwijd uit te brengen als OnePlus Open 2, maar dat plan annuleerde het merk op het laatste moment. "De keuze om het uitbrengen van foldables deze generatie te pauzeren, is geen indicatie van ons vertrek uit deze productcategorie", aldus OnePlus toen.

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 14-04-2025 15:54 37

14-04-2025 • 15:54

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Reacties (37)

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Hatseflats 14 april 2025 16:04
Goh, een telefoon van 2000 euro met een gimmick?

Wie had dat nou gedacht dat daar maar een kleine markt voor zou zijn?
Morgoth @Hatseflats14 april 2025 16:06
Niet elke foldable is 2000 euro. Ik heb 750 euro betaald voor mijn Motorola Razr 50 ultra (een model van vorig jaar inderdaad). Overigens is dit al mijn derde flip telefoon, voor mij is het absoluut geen gimmick maar juist heel fijn omdat ik daarmee maar een klein toestel in mijn broekzak heb zitten.
iqcgubon @Morgoth14 april 2025 19:01
Hoelang doe je dan met zo'n flipper als je nu alweer aan je derde zit? Klinkt niet echt duurzaam.
Oudecomputer @iqcgubon14 april 2025 23:13
eBay staat vol met honderden Samsung Flip phones. Defecte displays Ik vraag me af of we ze zouden kunnen hergebruiken.
Hardware is prima. Ik weet niet of de usb c poort te gebruiken is met keyboard en muis en externe display. Dan zouden het prima chromebooks kunnen worden.
Advanced03 @Oudecomputer15 april 2025 08:46
Ja voor dex misschien
ASNNetworks @Morgoth14 april 2025 16:45
Flips zijn niet te vergelijken met Foldables. Ja ze zijn beide vouwbaar, maar alle fabrikanten gebruiken die termen gescheiden. De Flip telefoons zijn een stuk goedkoper en voor mensen die gewoon een normaal telefoon willen, maar dicht kunnen klappen en dus handzamer als je niet gebruikt (of even snel in clamshell met kleiner scherm).

De Fold telefoons zijn een stuk duurder en voor mensen die dus juist een telefoon willen die groter kan worden.

Oppo (en dit artikel) heeft het over de Fold telefoons eigelijk.

Maar ook voor de Flips is de markt klein overigens. Daar hebben nog minder fabrikanten zelfs een model van.

[Reactie gewijzigd door ASNNetworks op 14 april 2025 16:50]

Hatseflats @Morgoth14 april 2025 16:14
Blijkbaar ben jij de kleine, niet rendabel genoeg zijnde markt?
Noresponse @Hatseflats14 april 2025 20:02
Zelf een honor VS en vorige week een honor v2 gekocht, maar einde zomer nog een enkele os update naar android 16. Daarna alleen nog security updates, omdat ze reken vanaf de lancering in Asia die 7 maanden eerder was. Persoonljjk gehoopt dat ze rekenen vanaf maart 2024 ipv juli 2023. Ik denk eraan om de V2 retour te sturen en mijn vs even te houden en te gaan voor de samsung fold 6 die al in prijs zakt met 7 major androud updates oftewel tot android 22

[Reactie gewijzigd door Noresponse op 14 april 2025 20:06]

AMDLegion 14 april 2025 16:44
Good riddance, heb liever dat die innovatie word gebruikt om weer echt kleine telefoons te maken.

En nee, de aankomende Oneplus 13t is geen kleine telefoon, het is een iets kleinere tablet.
sikkwittet @AMDLegion14 april 2025 16:52
Die markt die jij beschrijft is letterlijk en figuurlijk nog kleiner.
AMDLegion @sikkwittet14 april 2025 16:59
Groot genoeg voor een premium kleine telefoon, betaal graag 1500-2000EUR als ik weer 3-4 jaar vooruit kan met een 5,5 inch maximaal bedragende telefoon.
LaTiNo156 @AMDLegion14 april 2025 19:22
Ik denk dat je de enige bent, over kleine markt gesproken 😬
Rembert @LaTiNo15615 april 2025 01:00
Nope, hier nog een kandidaat, die de iphone mini eigenlijk al groot vindt. En nee, geen kleine handen, geen kleine vingers, geen strakke broeken. Maar wel hekel aan alles dat groter is dan een mini want onpraktisch. Het is vooral een handzaam stuk communicatie-gereedschap voor mij, geen entertainment device. Foldable of flip hoeft voor mij ook niet, maar als dat straks de enige manier voor kleine (‘duurzame’) telefoon is, then so be it.
sikkwittet @AMDLegion14 april 2025 21:45
Wacht jij bent bereid wat te betalen?

Zijn jou handjes/vingertjes zo klein dat een grotere telefoon niet vast te houden is.? Of draag je zo graag strakke broeken?
AMDLegion @sikkwittet15 april 2025 01:29
Ik heb vrij grote handen haha, ben ook 1 meter 92

Draag geen skinny jeans of wat dan ook, gewoon normale “regular fit” jeans. Daar past een grote telefoon makkelijk in, twee zelfs in dezelfde broekzak.

Maar het gaat erom dat one handed use aan het uitsterven is, dat is mijn voornamelijke reden dat ik nog steeds de 13 mini draai.

En ik vind het fijn om mijn “daily carry” ( items die ik vrijwel verplicht bij mij moet dragen ) zoals m’n sleutels, ID/Creditcard en dus m’n telefoon zo licht en compact mogelijk te houden.

En tot slot heb ik gewoon nul use case voor een groot scherm, ik gebruik mijn telefoon puur en alleen zakelijk, als ik thuis kom leg ik hem bij de deur neer en de volgende ochtend pak ik m pas weer.

Dus vooral telefoneren, appjes, mail en spotify en alleen buiten de deur.

Zelfde als iemand die een 13 inch laptop prefereert en uiteindelijk in een markt terecht komt waar die alleen nog maar 18 inch laptops kan kopen, zo voelt het een beetje als mini smartphone gebruiker in 2025
Orogima @AMDLegion16 april 2025 11:02
Er zijn wel studies die aantonen dat een groter scherm ook gelijk is aan meer gebruik. Natuurlijk willen smartphone makers dat hun toestellen zoveel mogelijk worden gebruikt. Daarom dat je ook niet veel kleine smartphones meer hebt.
diefightdie 14 april 2025 16:10
Ze hebben gewoon geen concurrerende prijs voor een foldable.
Nieuwe samsung komt met vele acties. Denk aan goede actieprijs, of gratis horloge er bij (wat je evt weer doorverkoopt).
Nieuwe google pixel fold kwam met een mooie inruilbonus of gratis upgrade naar meer geheugen.
Geen idee of Motorola ook acties had, maar zoals @morgoth aangeeft was die sowieso al goedkoper.

De Oneplus open was gewoonweg te duur. Zelfs als hij met korting te koop was, was hij veel te duur.
Voor dat geld heb je het model met meer geheugen bij een concurrent en houd je ook nog geld over.

Het zal vast een lastige / kleine markt zijn. Maar hun positionering in deze markt was alle behalve top en concurrerend. Dan is het makkelijk om de schuld aan de markt te geven.

[Reactie gewijzigd door diefightdie op 14 april 2025 16:12]

Xfade @diefightdie14 april 2025 17:50
Oneplus had die acties net zo, zoals gratis horloge, 100 euro korting by preorder en extra 50 bij inleveren etc.
kimborntobewild @Xfade14 april 2025 22:08
Oneplus had die acties net zo, zoals gratis horloge, 100 euro korting by preorder en extra 50 bij inleveren etc.
Die gratis horloge is natuurlijk niet gratis, je betaalt er gewoon voor.
Verder heeft die 150 euro korting weinig impact op zulke zeer dure toestellen. En... korting op wat? Op een kunstmatig hoge initiële verkoopprijs.
Xfade @kimborntobewild14 april 2025 22:13
Dan geldt dat net zo voor het verhaal van de beste man boven mij.
KaiseRRuby 14 april 2025 19:13
Echt jammer, gelukkig kun je de Oppo Find n5 tegenwoordig ook kopen met een 'global' rom. Dan moet je de Hong Kong versie hebben. Ik ben 1 van die weinigen met een Fold (nu een Xiaomi Fold 4). Wil eigenlijk liever niet meer anders, wat heerlijk om ook een groter scherm bij je te hebben.
FJ Cruiser @KaiseRRuby14 april 2025 20:41
Ik heb nu de OnePlus Open en wil graag upgraden naar de Oppo Find N5. Kun je deze met een Global ROM gewoon van de Oppo HK website bestellen of alleen bij speciale webshops?
KaiseRRuby @FJ Cruiser14 april 2025 21:49
Ik heb hem op Wonda zien staan, verder zou ik eigenlijk niet weten of je hem gewoon officieel kunt kopen bij die HK website van Oppo. Ik neem aan dat je dan een afleveradres moet hebben in Hongkong.
FJ Cruiser @KaiseRRuby15 april 2025 05:39
Dank voor je informatie. Ik zie de telefoon inderdaad op Wonda staan met global ROM. Ik ga binnenkort naar HK en zal er eentje meenemen.
LaTiNo156 14 april 2025 19:23
Ik snap niet waarom ze niet hier verkocht worden? Tenslotte produceren ze ze al?
Of zou het komen omdat ze hier meer moeten betalen voor patenten?
De global rom is er ook al, dus dat kan het niet zijn.
KaiseRRuby @LaTiNo15614 april 2025 19:43
Garanties, reparaties, kan zoveel verzinnen eigenlijk.
Khalid. 14 april 2025 19:55
Niemand wil een OnePlus foldable van 2000 euro met een slechte update beleid...
Samsung of Apple is het alleen waard om zo een bedrag voor te betalen.
Die Bruine @Khalid.15 april 2025 06:36
Deze telefoon kost al een hele tijd 1449,- en tijdens de introductie zijn er velen die minder hebben betaald. De originele Open kwam eind 2023 uit en heeft software ondersteuning tot eind 2028, heel normaal voor een telefoon uit 2023. Hardware, ten behoeven van reparaties blijft ook vijf jaar beschikbaar. Dit kalenderjaar waren er overigens al drie updates. Geen van jouw twee argumenten zijn gebaseerd op feiten.
[SK] Alchemist @Khalid.15 april 2025 11:43
ik zou de opo toch ff vergelijken met de samsung foldables

heb het zelf gedaan en die opo is toch echt wel een stuk beter.
WillySis 14 april 2025 16:23
De grootte van de markt is natuurlijk ook afhankelijk van de prijs. Met prijzen van € 2000,- concurreert men met flagships met betere specs, al hebben die geen vouwbaar groot scherm.
Deze productiemethode, met veel handwerk, is ook voor Chinese begrippen erg duur. Samsung doet dat wat meer geautomatiseerd en gaat daar binnenkort nog een stapje verder mee. Mogelijk komt er daardoor een Flip 7 FE uit. Die geruchten zijn sterk, maar niet bevestigd.
Vulcanic 14 april 2025 16:23
Misschien als ze wat uitbrengen, kan de markt wat uitklappen. Dan is deze groter.
BartDG 14 april 2025 16:26
Tja, ze brengen heel veel van de nieuwe modellen in de helft van de wereld niet uit en ze zijn dan verwonderd dat de groei niet erg groot is? Lijkt mij een kip-ei verhaal.
Luchtbakker 14 april 2025 16:42
Ik kan mij ooit de telefoons met 3D schermen van diverse merken nog wel herinneren. Ook zo'n hype met weinig echte toegevoegde waarde.

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