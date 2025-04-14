OnePlus brengt voorlopig geen vouwbare smartphones uit omdat markt te klein is

OnePlus brengt voorlopig geen vouwbare smartphones uit, omdat de markt te klein is. Het merk had de OPPO Find N5 als OnePlus Open 2 willen uitbrengen, maar zag daar op het laatste moment van af. De markt is in 2024 niet snel gegroeid, zo zegt het merk.

OnePlus zegt tegen TechRadar dat de groei van de markt voor vouwbare smartphones in 2024 een rol heeft gespeeld bij die beslissing. De markt groeide toen met 2,9 procent, terwijl het bedrijf een veel hogere groei had verwacht. "De markt voor vouwbare smartphones groeit wel, maar het zal nog wel even duren voordat vouwbare producten mainstream worden en echt, laten we zeggen, de kloof overgaan en een product worden voor de meerderheid van de mensen", aldus topman Rudolf Xu in een vraaggesprek met de site.

Het merk had al eerder laten weten dat het dit jaar geen vouwbare smartphone ging uitbrengen. De bedoeling was om de Find N5 van zustermerk OPPO wereldwijd uit te brengen als OnePlus Open 2, maar dat plan annuleerde het merk op het laatste moment. "De keuze om het uitbrengen van foldables deze generatie te pauzeren, is geen indicatie van ons vertrek uit deze productcategorie", aldus OnePlus toen.