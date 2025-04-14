WhatsApp wil AI-chatbot in EU beter maken door training op Instagram-posts

De Meta AI-chatbot in WhatsApp moet in de EU beter gaan werken doordat moederbedrijf Meta het AI-model gaat trainen op publieke posts op Instagram en Facebook. Tot nu toe zitten posts van Europeanen niet in de trainingsdata.

Meta traint zijn AI-model niet op privéberichten, benadrukt Meta. Alleen publieke posts op WhatsApp, Instagram en Facebook van volwassenen komen in de trainingsdata. Daarvoor krijgen gebruikers van de diensten komende week in de EU een melding van. Vervolgens is het mogelijk om bezwaar te maken tegen het gebruik van data op deze manier en Meta belooft zich daaraan te houden.

Meta hoopt dat de AI-chatbot in onder meer WhatsApp door training op posts van Europeanen Europese cultuur beter snapt. Meta AI kwam vorige maand uit in de EU, maar gebruikte alleen data van gebruikers buiten de Europese Unie. Meta heeft het beleid afgestemd met Europese autoriteiten.

De Europese Commissie moet nog antwoorden op vragen van een parlementariër of Meta AI in WhatsApp voldoet aan Europese regels. De functie zit sindskort als onverwijderbare knop in de interface van de chatapp en dat roept vragen op over of dat zomaar mag.

WhatsApp Meta AI chatbot Llama 3.2

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 14-04-2025 16:42
69 • submitter: Technomania

14-04-2025 • 16:42

69

Submitter: Technomania

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Reacties (69)

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Rolfie 14 april 2025 16:45
onverwijderbare knop in de interface
diepe zucht.

Net zoals communities, waar (volgens mij) niemand op zit te wachten.
rshunter99 @Rolfie14 april 2025 16:49
En statusupdates, die je alleen per persoon kunt 'dempen' maar niet gewoon helemaal uit kunt zetten.

Wat is en blijft het toch vervelend dat dit soort 'features' je net zo lang blijven ergeren met hun prevalente aanwezigheid totdat iemand in je nabije kring het een keer gebruikt en jij het ziet, of dat je er gewend aan raakt en het minder erg vindt.

WhatsApp bellen vond ik nog nuttig, evenals een aantal toevoegingen in de chats (e.g. live location, HD images), maar alles daarna had ik direct uitgeschakeld, als wij als eindgebruiker die vrijheid hadden.
Carlos0_0
@rshunter9914 april 2025 17:05
Ja dat ze allemaal nieuwe festures willen toevoegen, helemaal prima hè is hun product.
En dat het allemaal nog eens standaard aanstaat, nou ja liever niet.

Maar zorg er ook eens voor en functies kan uitzetten zeg, dat je dan standaard aanzet prima. Maar zorg ook eens voor jende gen kan uitzetten wat je niet wil.
Snubl @rshunter9915 april 2025 10:32
Als je alleen in chats zit heb je toch geen last van die updates?
Get!em @Rolfie14 april 2025 17:01
Communities een tijd gebruikt maar er zitten een paar hele grote nadelen aan:

Als admin van een community is je telefoonnummer voor iedereen zichtbaar. Voor een admin is het telefoonnummer van iedereen zichtbaar.

Bovenstaande in combinatie met enorm veel spam (die vervolgens dus weer de admin telefoonnummers harvest).
Llopigat
@Get!em14 april 2025 18:17
Ja alleen in groepen van bijvoorbeeld verenigingen is dat niet echt een punt want er zijn meestal toch al telefoonlijsten enzo.

Maar inderdaad anonimisering is wel iets dat ze moeten gaan doen (Telegram kan dit natuurlijk ook allang al). Je kan het zelfs zo maken dat mensen niet eens de andere leden van een groep kunnen zien, alleen hoeveel het er zijn.
RobWu @Llopigat15 april 2025 09:34
Ja alleen in groepen van bijvoorbeeld verenigingen is dat niet echt een punt want er zijn meestal toch al telefoonlijsten enzo.
Dat maakt het dan OK?
Voor die telefoonlijst heb je hoogstwaarschijnlijk je akkoord gegeven, bij WA wordt alles gewoon geharvest en publiekelijk getoond. Dat laatste is volgens mij toch meer een dingetje....
Llopigat
@RobWu15 april 2025 09:48
Publiekelijk niet. Het wordt alleen aan andere leden van de groep gezien, die die telefoonlijst toch al hebben. Wat WA er verder mee doet is inderdaad duister maar bijna iedereen zit daar toch al op.
Moosjes @Rolfie14 april 2025 16:58
laat ik die aanname maar even tegenspreken. Communities is ontzettend handig voor bijvoorbeeld verenigingen.
supersnathan94
@Moosjes14 april 2025 20:32
Wij hebben met onze community de boel weer ont-communitied. Zorgde er alleen maar voor dat je niet meer de daadwerkelijke notifs in gesprekken kon zien, maar dat je door moest klikken naar de community en dan pas een lijst met gesprekken kreeg
Llopigat
@Rolfie14 april 2025 18:16
Eh die communities zijn super handig hoor. Met onze makerspace gebruiken we ze, we zaten eerst op Telegram (wat ik nog veel liever heb) maar sommigen wilden dat weer niet dus nu maar whatsapp want daar zit iedereen toch al op.

Met de communities kan je groepen maken en daarin subchats aanmaken (of topics zoals op telegram). Dat is heel handig om discussies in grote groepen in banen te leiden.
Rolfie @Llopigat14 april 2025 18:18
Ik zou dat eerder met andere tooling doen. Zodat dit gewoon gescheiden is en blijft. Whats app is voor communicatie of eventueel bellen.

Niet voor discussies. Maar ik moet ook zeggen, ik heb ze nog nooit gebruikt.
Llopigat
@Rolfie14 april 2025 18:25
Nouja dat deden we eerst dus met telegram maar sommige mensen wilden dat er niet naast installeren. "Want ik heb toch whatsapp al". Is ook wel wat voor te zeggen natuurlijk, waarom zou je dat per se willen scheiden?

Met veel andere groepen hebben we nog wel telegram. En dan is er ook nog discord (dat kan ik zelf weer niet uitstaan maar gelukkig is er geen groep meer die het gebruikt en waar ik aan deel wil nemen). Met telegram ben ik erg tevreden, zeker ook met de prijs van premium (24 euro per jaar is echt uitstekend in deze tijd waar alles een tientje per maand moet kosten)

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 14 april 2025 18:35]

Toshirou 14 april 2025 16:49
Geef mij een WhatsApp Llite... alleen chatten en bellen. Meer is toch echt niet nodig voor de meeste mensen.
Martijn.C.V @Toshirou14 april 2025 16:51
Een beetje een dooddoener omdat het elk Whatsapp gerelateerd nieuwsbericht weer 100x voorbij komt:

Signal is precies wat je vraagt :) Klein beetje meer en als bonus: Ontzettend meer veilig/privé :) Meta wilt heel graag hun AI doordouwen zodat ze daar aan kunnen gaan verdienen, Signal heeft niet dat soort dingen en ik verwacht het in de toekomst ook niet. Van wat ik destilleer uit al hun berichtgevingen etc is het niet dat soort bedrijf :)

(en kan gewoon naast WA draaien tot iedereen over is naar een andere app, niemand hoeft in 1x over te gaan :) )

[Reactie gewijzigd door Martijn.C.V op 14 april 2025 17:15]

Rolfie @Martijn.C.V14 april 2025 16:59
Mis alleen dan nog iets, zoals backup...
Martijn.C.V @Rolfie14 april 2025 17:02
Astu: Instellingen > Chats > Back-ups :9
NoUser @Martijn.C.V14 april 2025 20:26
Alleen voor Android toch ?
RWBW @NoUser14 april 2025 20:52
Klopt
Rolfie @Martijn.C.V14 april 2025 18:14
Ik had alleen geen optie voor naar de cloud, alleen mijn lokale telefoon.
Llopigat
@Martijn.C.V14 april 2025 18:12
Ja ik vind Signal juist weer veel te beperkt (en WhatsApp eigenlijk ook, vooral vertaling mis ik heel erg). Telegram heeft enorm veel <3 Alleen dat heeft weer geen end to end encryption -O-

WhatsApp heeft nu eindelijk wel groepen met subkanalen gelukkig.

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 14 april 2025 18:12]

FPSUsername @Llopigat14 april 2025 19:09
Tja, geen E2E, maar ik heb nog niet gehoord dat Telegram een security breach heeft gehad op hun servers.

Tot nu toe is voor mij Telegram de beste. Superveel opties, functies, het is mega soepel en voelt lightweight aan. En ja, er is echt niet iets dat je irriteert in de UI zoals de meta knop op whatsapp.
The-Source @Llopigat14 april 2025 18:35
Tenzij je prive chat opent met gebruiker op telegram dan is het toch wel end-to-end en encrypted?
Llopigat
@The-Source14 april 2025 18:36
Nee, alleen een "secret chat" en die zijn nogal bewerkelijk. Dan moeten beiden tegelijk online zijn voor de key handshake en het werkt alleen tussen twee apparaten en niet alle anderen waarop je je account hebt aangemeld. Ik heb er ook problemen mee gehad dat berichten niet aankwamen (waarschijnlijk omdat hij die key exchange opnieuw moest doen ofzo). Ik stuurde namelijk de login gegevens van onze leden altijd via secret chat maar dat was niet zo'n succes.

Als je gewoon een chat opent met een ander persoon dan is die niet E2E. Nou vind ik dat op zich niet zo'n groot bezwaar, de meeste van mijn chats bevatten toch niks belangrijks, zeker omdat ik telegram vooral voor grotere groepen gebruik. Daarbij weet je toch niet wie er allemaal mee zit te lezen en sommigen kan je zelfs zo joinen. Dan heeft E2E natuurlijk geen zin meer net als bijvoorbeeld op iets als IRC.

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 14 april 2025 18:39]

martijnmaas @Toshirou14 april 2025 18:28
Signal !!
Beeldbuis @Toshirou14 april 2025 23:13
Alleen chatten en bellen.
SMS en bellen kan elke telefoon. Een beetje moderne telefoon heeft ook al RCS aan boord om die leuke video's en fotootjes op te sturen, dus is het ook niet nodig om iemand over te halen om een app te installeren. ;)

Ik heb al even geleden het WhatsApp account verwijderd en de app zelf ook verwijderd.

Signal en Telegram heeft alle functies die je ook van WhatsApp zou verlangen. Chatten, bellen, videobellen, groepen maken, bestanden verzenden en stickers sturen :)

Ik hoef nooit meer WhatsApp te installeren. Ik kan 0 redenen bedenken om het weer te gaan gebruiken. Ik ben nog steeds even goed bereikbaar _/-\o_
hachee @Toshirou15 april 2025 08:34
Dus eigenlijk wil jij je eigen client/App kunnen kiezen(lichtgewicht of bloated met toeters en bellen) voor het communicatie protocol, dus een soort Jabber/XMPP
(het protocol waar Whatsapp en Google talk vroeger op draaide, hetzij destijds via een gesloten netwerk of verkracht door proprietary extensies/Google).

Maar dan moderner, misschien bij voorkeur vanuit in de EU gehost, en vrij zonder vereist telefoonnummer => Matrix.org.

Ofwel; Free Libre Open Source Software, FLOSS.
Overzichtje:
https://www.freie-messeng...n/system/Messenger_NL.PDF

Zolang men bij Meta en consorten blijft, loopt men rond met een halsband met daaraan een riempje...

[Reactie gewijzigd door hachee op 15 april 2025 08:54]

IHVD 14 april 2025 16:44
Harstikke leuk en aardig, maar ik wil heel graag de optie om dit hele Meta AI / Search ding er uit te knallen, geef mij gewoon mijn oude search knopje terug!
Slavy @IHVD14 april 2025 16:49
Gewoon WhatsApp verwijderen en overgaan op Signal. Mochten ze geen Signal willen gebruiken bellen of SMSen ze maar.
Tusk @Slavy14 april 2025 16:52
Deze "discussie" is al 100x voorbij gekomen.... stop daar aub mee. Het is niet voor iedereen zo makkelijk om volledig van WA af te stappen.
DennusB @Tusk14 april 2025 16:53
Ja als iedereen zo blijft redeneren komt er idd nooit een verschuiving ..
Tusk @DennusB14 april 2025 16:56
er zijn steeds meer mensen die ook Signal installeren. En zeker bij nieuwsberichten als deze, trek je steeds meer mensen over de streep. Maar dat botte bijl principe heeft nog nooit gewerkt.

@UPPERKEES Die is voor iedereen anders. En die verschuift ook steeds. Als er over een tijdje een meerderheid op Signal zou zitten, zijn de laatste schaapjes ook zo over de dam.

[Reactie gewijzigd door Tusk op 14 april 2025 16:58]

UPPERKEES @Tusk14 april 2025 17:22
Is die drempel niet gewoon de gewenning van een bepaalde app? Overstappen is echt niet een grote drempel. Mensen en verandering is vaak het probleem.
Martijn.C.V @DennusB14 april 2025 16:59
Ik denk dat het punt dat @Tusk probeert te maken is dat het een erg 'absolute' zwart/wit benadering van het probleem is, en dat dat niet zo makkelijk is voor iedereen.

Neem mij: Groot fan van Signal, wat mij betreft mag WA (en Meta en bijpassende principes) vlot van deze aardkloot af. Maar ook ik heb nog WhatsApp voor o.a. wat oudere mensen en/of digibeten die niet durven.

Mijn tactiek zit in het grijze gebied en ik ook de tactiek die ik aanraad: Ik heb beide apps. En ik kijk altijd eerst of iemand op Signal zit want dat is primair. Op WhatsApp is mn profielafbeelding "ik zit op Signal" en ik reageer ook trager op WhatsApp (zelfs als ik je notificatie al gezien heb :o ).

En daarnaast ga ik altijd graag het gesprek aan zonder mensen onder druk te zetten, want dat werkt averechts.

[Reactie gewijzigd door Martijn.C.V op 14 april 2025 17:19]

RoyD @Martijn.C.V15 april 2025 11:12
Kun je met Signal (video(groeps))bellen? Ook de enquêtemogelijkheid is een fijne optie. Zo niet, dan is Signal gewoon een stap terug qua functionaliteit.
Reezy @RoyD15 april 2025 12:13
Dat kan zeker. Je kunt ook linkjes genereren die naar een video call leiden, supermakkelijk. Polls zijn in Signal (nog) geen optie.
Martijn.C.V @RoyD15 april 2025 13:02
Video bellen: Ja (in het gesprek op het cameraatje klikken)
Video groepsbellen: Ja (in het gesprek op het cameraatje klikken)
Enquête: Nee.

En het is maar hoe je het bekijkt: WhatApp bestaat al heel lang, heeft al lang de tijd gehad om volwassen te worden. Het heeft veel gebruikers dus een goed inkomen.

Signal is in verhouding jonger. Ze zetten hun app ook anders op, de focus ligt op veilig en stabiel, niet op "leukigheidjes". Omdat hun gebruikersgroep niet zo groot was (laatste tijd heel hard aan het groeien!), hun inkomen en mogelijke toewijding dus ook niet. Maar dat is allemaal gewoon onderweg.

Inderdaad geen enquête, maar ook niet Stories, datagraaien, geforceerde AI etc.

[Reactie gewijzigd door Martijn.C.V op 15 april 2025 13:03]

Llopigat
@DennusB14 april 2025 18:14
Mja ik wil het ook helemaal niet. Ik vind WhatsApp niet geweldig maar Signal ook niet veel beter. Zolang dat ook een gesloten plaform is (de clients zijn wel open maar het netwerk niet en je mag eigenlijk geen third party clients gebruiken) vind ik het niet navenant beter om er mijn tijd aan te besteden.

Bovendien is het Amerikaans en dat kan nu eigenlijk ook niet meer.

Wat ik wel super graag zou zien is Matrix want dat is wel echt open.

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 14 april 2025 18:14]

hachee @Llopigat15 april 2025 09:02
Maar het is niet Matrix die Signal(s) geeft in de media...

Zelfs mijn moeder heeft nu Signal op haar telefoon(ik zelf niet, ik hou niet van de 06nummer en Murrika server dependencies, daarom Matrix).
Llopigat
@hachee15 april 2025 09:46
Ja dat klopt, Matrix is niet goed in marketing helaas. Bovendien richten ze zich vooral op bedrijven.
blackSP @Tusk14 april 2025 18:03
Eens. Bijvoorbeeld veel bedrijven maken er gebruik van en zijn niet op Signal te vinden. Helaas vinden de meeste mensen dat erg handig. Mijn strategie is nu primair Signal gebruiken en promoten en zo minimaal mogelijk te whatsappen. Hopelijk keert het tij ooit. Een hopelijk verdwijnt Meta ooit...
Martinez- @Tusk14 april 2025 20:15
Nee, je zegt het niet geheel juist.

Mensen zijn gewoontedieren. Elke stap verandering kost een gemiddeld mens gewoon hartstikke veel energie. Je routine is doorbroken en je kan 'minder' op automatische piloot doen.

Je moet dus de trigger vinden voor al die mensen om over te stappen. En dat gaat je teveel tijd kosten. Ik ben bijv. omgegaan toen de meeste van mijn contacten over waren. De anderen komen wel (of niet), maar als een medium leidend is voor een vriendschap/contact, dan weet je ook direct de waarde van die vriendschap.

[Reactie gewijzigd door Martinez- op 14 april 2025 20:15]

DjoeC @Tusk14 april 2025 17:02
Gewoon je contacten informeren dat je per 1 mei alleen nog op Signal zit. Gaan ze niet mee dan hebben ze altijd nog SMS of bellen.... Makkelijk zat dus.
FicoF @DjoeC14 april 2025 17:09
Je hebt zeker geen kinderen die sporten, waarbij alle info gaat via WhatsApp groepen. Leuk als jij eruit stapt, maar de trainer die al 3 uur per week op het veld staat gaat op vrijdag echt niet jou apart appen bij wijzigingen in het rooster enzo.
Ablaze @FicoF14 april 2025 18:22
Waarom appt zo'n trainer überhaupt persoonlijk roosterwijzigingen en zet hij deze niet op de website van de club?

Die appgroepen zijn vreselijk tijdrovend voor iedereen, want er is altijd wel een ouder die een hele discussie wil starten en voor je het weet zitten tientallen mensen om de minuut op hun telefoon te kijken vanwege allerlei inkomende berichten.
FicoF @Ablaze14 april 2025 19:07
Omdat je als trainer al genoeg te doen hebt. Die mensen vinden training geven leuk, websites bijhouden niet.
Ablaze @FicoF14 april 2025 19:31
Een publicatie is toch wel de enige juiste manier, daarbij hoeft geen van de partijen persoonsgegevens te delen.

Verenigingen hebben de plicht om GDPR na te leven en kunnen daar ook voor beboet worden. WhatsAppgroepjes passen daar niet goed in.

Ten eerste zou de trainer moeten instemmen dat zijn telefoonnummer met alle leden wordt gedeeld. Dat is onnodig voor zijn doel, maar WhatsApp vereist het. Het risico dat een ouder zijn telefoonnummer zonder zijn toestemming verder deelt is aanwezig. Ook loopt hij persoonlijk risico doordat kwaadwillende ouders hem ook prive kunnen bereiken.

Ten tweede moeten alle ouders ook instemmen met het feit dat hun telefoonnummer met iedereen gedeeld wordt. Dat is wederom onnodig voor het doel, maar zo werkt WhatsApp. Als een ouder eist dat zij gegevens worden gewist dan kan dat niet, want je kunt in WhatsApp geen historische reacties wissen of anonimiseren.
Spektaculair @FicoF14 april 2025 17:58
Er is natuurlijk niet echt een reden om roosterwijzigingen via whatsapp aan te kondigen. Dat kan ook met een e-mail met de ontvangers in bcc.

Dan voorkom je meteen dat zo'n chat misbruikt wordt voor andere onzin.
hachee @FicoF15 april 2025 10:01
Ik heb ook geen WA, krijg gewoon de informatie via sms/mail bij mijn sport vereniging(en)
supersnathan94
@DjoeC14 april 2025 20:26
7 mei: “goh wat is het rustig. Heb al in geen week meer iets gehoord van iemand…”
hachee @supersnathan9415 april 2025 10:05
Als het kaf van het koren scheiden, zo kun je meer aandacht geven aan die genen die er echt toe doen.
UPPERKEES @Tusk14 april 2025 16:54
Wat is de drempel?
xoniq @Tusk14 april 2025 16:57
Omdat? Er is geen enkele reden om perse op WhatsApp te zitten. Je chatgroepjes? Jammer dan. Er bestaan geen verplichte chatgroepjes. (Mijn werk wou dit ooit ook afdwingen; nope. Je verplicht mij niet tot het gebruik van een bepaalde app, ik ben niet eens verplicht om een smartphone te hebben als het zo ver zou moeten gaan.)
moonlander @Tusk14 april 2025 20:34
Whatsapp icoon lang indrukt houden -> verwijderen. Moeilijker is het niet hoor!
supersnathan94
@ajz14 april 2025 20:28
Dat kan mijn oma zelfs, en die leeft niet eens meer
Jouw oma kan dan helaas d’r eigen device niet meer ontgrendelen (touchID elektrisch potentiaal werkt niet en FaceID microstutteringen worden niet gedetecteerd) dus weet wel zeker van niet ze dan nog iets verwijdert gaat krijgen.
FrostyPeet 14 april 2025 17:56
Zucht. De wanhoop moet toch hoog zijn als je insta als taalvoorbeeld neemt. Of de onverschilligheid. Of de gierigheid.
supersnathan94
@FrostyPeet14 april 2025 20:29
D: All of the above?

Als we Meta nu ineens gaan geloven op hun nlauwe ogen zijn we ook echt wel grandioos naïef overigens. Meta die belooft om iets niet te doen? Hebben we ooit ergere leugens gehoord?
Juice2000 @FrostyPeet15 april 2025 11:23
Eens. Wordt de AI hier beter van, vraag ik me serieus af.
guReMcO 14 april 2025 16:51
Vervolgens is het mogelijk om bezwaar te maken tegen het gebruik van data op deze manier en Meta belooft zich daaraan te houden.
Komt vast goed. 8)7

Maar waarom is dit nodig dan? Zijn de eigen LLM's van Meta niet goed genoeg voor deze taak ofzo?
evilution 14 april 2025 17:34
Een AI trainen op social media is gewoon garbage in, garbage out.

Krijg je naast je oom ook nog een chatbot die wat op feesboek heeft gelezen 8)7

https://tenor.com/en-GB/view/farnsworth-futurama-gif-5319799
Dark Angel 58 14 april 2025 18:22
Ben je gek geworden, Instagram is Whatsapp niet... ga toch weg, maf Whatsapp!!!

Jullie kunnen beter je eigen content gebruiken... Niet genoeg materiaal? Jammer dan... anders kunnen jullie beter WhatsApp Sociale Media beginnen :P zodat jullie nog meer materialen voor je AI kunnen trainen...
Technomania 14 april 2025 18:42
Ik snap even iets niet. Waren publieke berichten op WhatsApp dan al mogelijk?
Ik dacht dat alle berichten end to end versleuteld waren dus hoe komen ze dan aan hun lesstof?

[Reactie gewijzigd door Technomania op 14 april 2025 20:32]

NorMath 14 april 2025 18:51
Nog een app de vuilbak in dus, daag.
r_AllocStarByte @NorMath15 april 2025 11:11
Exact, of overstappen op de webversie, dan middels die versie de permissies van de sandbox dichtknijpen.
Alhoewel je een echte non-free cliënt geïnstalleerd moet hebben om de webversie te morgen gebruiken.
Aldus mik je de hamer mooi recht op de spijker. De vuilbak in ermee dus
TIMBERWOLFS 14 april 2025 22:37
ik wil geen AI weg met all die gezeik

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