WhatsApp wil AI-chatbot in EU beter maken door training op Instagram-posts

De Meta AI-chatbot in WhatsApp moet in de EU beter gaan werken doordat moederbedrijf Meta het AI-model gaat trainen op publieke posts op Instagram en Facebook. Tot nu toe zitten posts van Europeanen niet in de trainingsdata.

Meta traint zijn AI-model niet op privéberichten, benadrukt Meta. Alleen publieke posts op WhatsApp, Instagram en Facebook van volwassenen komen in de trainingsdata. Daarvoor krijgen gebruikers van de diensten komende week in de EU een melding van. Vervolgens is het mogelijk om bezwaar te maken tegen het gebruik van data op deze manier en Meta belooft zich daaraan te houden.

Meta hoopt dat de AI-chatbot in onder meer WhatsApp door training op posts van Europeanen Europese cultuur beter snapt. Meta AI kwam vorige maand uit in de EU, maar gebruikte alleen data van gebruikers buiten de Europese Unie. Meta heeft het beleid afgestemd met Europese autoriteiten.

De Europese Commissie moet nog antwoorden op vragen van een parlementariër of Meta AI in WhatsApp voldoet aan Europese regels. De functie zit sindskort als onverwijderbare knop in de interface van de chatapp en dat roept vragen op over of dat zomaar mag.