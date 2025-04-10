AI-chatbot in WhatsApp voldoet mogelijk niet aan EU-regels, denkt parlementariër

De Europese Commissie gaat kijken of Meta AI-chatbot in WhatsApp voldoet aan EU-regels. Daarom heeft een Europarlementariër gevraagd. De chatbot is niet uit te schakelen of uit de interface te verwijderen.

Meta AI-knop in WhatsApp

Veronika Cifrova Ostrihonova zegt niet welke regels de Meta AI-chatbot zou overtreden. "Om duidelijke, gedetailleerde antwoorden te krijgen, heb ik ook een schriftelijke vraag ingediend bij de Europese Commissie." De parlementariër zegt diverse vragen van kiezers te hebben gekregen over de AI-chatbot in WhatsApp.

De Meta AI-chatbot is sinds kort ook bij Nederlandse gebruikers te zien, maar is alleen zichtbaar als de taal op Engels staat. De knop in de interface is niet-verwijderbaar. Vermoedelijk gaat het Cifrova Ostrihonova om de koppeling tussen WhatsApp en Meta AI. De chatbot is op basis van Llama 3.2 van Meta.