AI-chatbot in WhatsApp voldoet mogelijk niet aan EU-regels, denkt parlementariër

De Europese Commissie gaat kijken of Meta AI-chatbot in WhatsApp voldoet aan EU-regels. Daarom heeft een Europarlementariër gevraagd. De chatbot is niet uit te schakelen of uit de interface te verwijderen.

AI-chatbot in WhatsApp
Meta AI-knop in WhatsApp

Veronika Cifrova Ostrihonova zegt niet welke regels de Meta AI-chatbot zou overtreden. "Om duidelijke, gedetailleerde antwoorden te krijgen, heb ik ook een schriftelijke vraag ingediend bij de Europese Commissie." De parlementariër zegt diverse vragen van kiezers te hebben gekregen over de AI-chatbot in WhatsApp.

De Meta AI-chatbot is sinds kort ook bij Nederlandse gebruikers te zien, maar is alleen zichtbaar als de taal op Engels staat. De knop in de interface is niet-verwijderbaar. Vermoedelijk gaat het Cifrova Ostrihonova om de koppeling tussen WhatsApp en Meta AI. De chatbot is op basis van Llama 3.2 van Meta.

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 10-04-2025 20:46 85

10-04-2025 • 20:46

85

Lees meer

Niemand wil een brug slaan naar WhatsApp

25 mrt 2025

Niemand wil een brug slaan naar WhatsApp

Waarom we niet gaan appen via Matrix of Signal

325
Italië: Meta moet WhatsApp-voorwaarden pauzeren die andere chatbots uitsluiten
Italië: Meta moet WhatsApp-voorwaarden pauzeren die andere chatbots uitsluiten Nieuws van 25 december 2025
'WhatsApp werkt aan bellen en videobellen via de browser'
'WhatsApp werkt aan bellen en videobellen via de browser' Nieuws van 28 april 2025
WhatsApp voorkomt ongewenst exporteren van chatgesprekken met nieuwe functie
WhatsApp voorkomt ongewenst exporteren van chatgesprekken met nieuwe functie Nieuws van 23 april 2025
WhatsApp wil AI-chatbot in EU beter maken door training op Instagram-posts
WhatsApp wil AI-chatbot in EU beter maken door training op Instagram-posts Nieuws van 14 april 2025
Meta komt met Llama 4-taalmodellen, claimt betere prestaties dan concurrenten
Meta komt met Llama 4-taalmodellen, claimt betere prestaties dan concurrenten Nieuws van 6 april 2025
WhatsApp toont AI-chatbot aan Nederlandse gebruikers met niet-verwijderbare knop
WhatsApp toont AI-chatbot aan Nederlandse gebruikers met niet-verwijderbare knop Nieuws van 2 april 2025
Meer producten en artikelen
Smartphones Europees Parlement Europese Commissie Whatsapp

Reacties (85)

-Moderatie-faq
85
75
37
0
0
31
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
Maarten69 10 april 2025 20:49
Zou ik erg mooi vinden, dan kunnen we deze app tenminste met een valide reden weren :)
Signal werkt toch net zo goed mensen?!
Toppe @Maarten6910 april 2025 20:51
Of het goed werkt of niet, de main stream zit op whatsapp en dat is meteen de reden dat ze geen andere apps gaan installeren…
Maarten69 @Toppe10 april 2025 20:53
Is nu toch echt behoorlijk aan het verschuiven. Zeker 40% uit mijn contactenlijst heeft het inmiddels ook. Je moet sommigen een beetje ´helpen' natuurlijk.
Toppe @Maarten6910 april 2025 20:57
Precies: heeft het ook.

Ik heb geen signal en heb er niemand in mijn omgeving over gehoord, op moeders na, want die leest de krant nog…
Maarten69 @Toppe10 april 2025 21:00
Het helpt misschien een beetje dat ik het al jaren had en nu ook daadwerkelijk al een maand geen Whatsapp meer heb. (Account verwijderd). Mensen weten je echt wel weer te vinden hoor.
Dus aan de ene kant is het een kwestie van durven (veranderen) en aan de andere kant weet je dat er alternatieven zijn. Bellen, sms-en, mailen en anders chatapps zoals Signal.
Rob Voets @Maarten6910 april 2025 21:05
Dit dus. Ze kunnen me bellen of sms-en als het nodig is. Signal is ook uit VS, dus niet te vertrouwen.
evers97 @Rob Voets10 april 2025 22:35
Maar sms ik ook niet veilig want de provider kan meekijken, AIVD met hun sleepnet en de fabrikanten van alle netwerkapparatuur omdat de amerikaanse/chineese overheid een achterdeur eist
Verwijderd @Maarten6910 april 2025 21:58
En als ze je niet meer weten te vinden weet je ook waar je aan toe bent..

Simple as that.
doltishDuke @Verwijderd11 april 2025 00:20
Ja. Dit gaat misschien op in de tech bubble, maar daar buiten echt niet.
Jantimon @Maarten6911 april 2025 00:08
Ik zit ook enkel op Signal. Er zijn inderdaad steeds meer mensen op te vinden. Helaas loopt de communicatie van buurtgenoten, verenigingen en ouders vaak nog via Whatsapp is mijn ervaring. Daarbij moet ik dan maar accepteren dat ik buiten de informatiestroom sta. Meestal komt enigzins belangrijk nieuws wel via een ander informatie kanaal tot me.
n00bs @Maarten6910 april 2025 21:34
Ik zit al sinds start Signal te wachten tot fam. vrienden etc overstapt naar Signal... na zoveel jaar nog steeds op 1 hand te tellen en de meesten zijn weer weg, omdat de rest niet meegaat.
Jantimon @n00bs11 april 2025 00:16
Zit jij enkel op Signal of ook op Whatsapp?

Sinds ik enkel op Signal zit is mijn familie ook Signal gaan gebruiken. Dat ging wel in etappes. De meeste zitten ook nog op Whatsapp.

Op werk ook gezegd dat ik bereikbaar ben via Signal. Dan blijken er toch collega's bereid te zijn om Signal te installeren voor een vlotte communicatie.
SuperDre @Maarten6911 april 2025 00:11
Signal werkt niet, ik heb het niet, waarom zou ik weeeer een andere chat app gebruiken terwijl WA goed werkt en zowat iedereen om mij heen wel WA heeft en niet Signal.
Mooiste zou natuurlijk zijn als ze allemaal met elkaar kunnen werken en jezelf je favoriete app kunt gebruiken.
Lamith @SuperDre11 april 2025 10:29
Met deze mentaliteit zou je eigenlijk nog SMS/MMS moeten gebruiken, want "waarom weeeeer en andere app"?
Anonyymm @SuperDre11 april 2025 13:08
Dat is een mooie gedachte en zou in de praktijk fijn werken. Is ook de wens vanuit de EU. Allemaal open. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar WhatsApp, die geven aan dat als je via hun platform berichten wil aanbieden ze de data kunnen gebruiken. Dat staat haaks op waar een partij als Signal voor staat. Dus die laatste gaat dat nooit doen. Zo is de kans dat straks alles open is, maar niets gekoppeld.
Maarten69 @SuperDre11 april 2025 13:50
Signal werkt niet, ik heb het niet, waarom zou ik weeeer een andere chat app gebruiken terwijl WA goed werkt ...
Ja hoor, je hebt gelijk :+
PureTryOut @Maarten6911 april 2025 09:49
Signal is wel ook gewoon van een Amerikaanse partij trouwens. Ik zou eerder Matrix aanraden.
Maarten69 @PureTryOut11 april 2025 13:46
Heb niks tegen Amerikaanse stichtingen, maar signal is opensource en geen bedrijf met winstoogmerk.
PureTryOut @Maarten6911 april 2025 17:17
En? Het is nog steeds een centrale service die gerund wordt door een Amerikaanse partij, non-profit of niet. Ze zijn nog steeds onder volledige invloed van Trump, en dat moet je echt niet willen.
ocarina @PureTryOut12 april 2025 07:05
Om te kunnen voldoen aan een dataverzoek moet je die data wel hebben. Signal slaat geen contactdata of berichtfrequentie op, berichten blijven end-to-end encrypted op de server staan tot ze aangekomen zijn bij de ontvanger, dan worden ze verwijderd. Alleen een actieve tap zou werken, maar mijn verwachting is dat de CEO's dan eerst moord en brand schreeuwen zodat iedereen het weet.
Whatsapp bewaart al die gegevens wel, waarvan de contactdata en berichtfrequentie unencrypted. En dan hebben we het nog niet over wat die nieuwe AI allemaal opslaat. Bovendien is Zuckerberg hard aan het werk om de overheid koste wat kost te vriend te houden. Amerikaans of niet, Signal heeft inmiddels heel wat meer gebruikers dan Europese alternatieven als Threema (100+ miljoen installs vs ±100.000), en is daarom voor privacyminded mensen gewoon de beste optie.
PureTryOut @ocarina12 april 2025 17:21
Privacy is niet waarom ik Signal afschiet. Juist niet zelfs, daar is het inderdaad erg sterk in. Trump kan echter op elk moment besluiten Europa volledige toegang te ontzeggen tot Amerikaanse internet diensten, en met uitspraken als "The sole purpose of the founding of the EU was to screw us over" vind ik dat niet eens een heel gekke gedachte.
We moeten gewoon niet afhankelijk zijn van Amerikaanse diensten, hoe goed die dienst ook is.
Woodsnaps @Maarten6910 april 2025 21:03
Precies om deze reden heb ik afgelopen week Whatsapp verwijderd. Ik heb mijn account niet verwijderd, maar achtergelaten met een profielfoto: “Je kunt mij bereiken op Signal, iMessage of SMS.”

Geen minuut spijt van gehad en wat is het opeens lekker rustig. De mensen die mij moeten bereiken, weten mij wel te bereiken, en ik kan misschien naar 1 of 2 vrienden wat minder kattenfoto’s sturen, maar die zien ze wel als ik langskom om een bordspel te spelen.

Heerlijk.

Maar HEEL toevallig word ik nu opeens overal doodgegooid met Whatsapp reclames (op Youtube en Instagram) over hoe “Privacy vriendelijk” ze wel niet zijn etc. etc. En dat terwijl ik een ExpressVPN Aircove router heb, Privacy Badger en uBlock Origin (FF) gebruik, een pi hole in mijn netwerk heb.
Ik snap hier echt geen hol meer van.

[Reactie gewijzigd door Woodsnaps op 10 april 2025 21:05]

JHF_DeCleen @Maarten6910 april 2025 21:42
Inderdaad! Het pushen van de AI in WA sterkt me in mijn beslissing van een jaar geleden om het WA-gedoe overboord te kiepen.
Hier met onze groep zijn we naar Telegram overgegaan. Werkt meer dan naar behoren.
Gelomidor1 @Maarten6911 april 2025 03:36
Behalve dat je geen browser signal hebt, dat is wel echt heel jammer want de desktop versie mag ik niet installeren op t werk
Alex3 @Maarten6911 april 2025 12:33
Ik heb zowel Whatsapp als Signal, maar op Signal heb ik nog nooit een bericht ontvangen.
Maarten69 @Alex311 april 2025 13:46
Misschien zelf eens gebruiken ipv Whatsapp. Veel blijven in bubbels leven.
Gijsbertjan @Maarten6910 april 2025 21:20
Laten we even met cijfers en realisme strooien in plaats van morele paniek: 900.000 Nederlanders op Signal klinkt indrukwekkend, tot je beseft dat 90% gewoon trouw op WhatsApp blijft plakken. Slechts 2% durft écht de snoeischaar aan die blauwe app te zetten—een statistisch schijntje. En waarom? Omdat iedereen wel privacy wil praten, maar niet bereid is hun gemak op te offeren. Hypocrisie ten top: schreeuwen over ‘Meta is de duivel!’ terwijl je ondertussen wél braaf hun infrastructuur gebruikt én je contactenlijst voedt. Hoe activistisch ben je dan echt?

En laten we het echte grapje niet vergeten: dezelfde types die EncroChat-gebruikers als ‘criminelen’ afschilderen, juichen Signal toe… een app die ook end-to-end encryptie heeft. Ah, dus encryptie is plots ‘goed’ als het hun eigen schijnheiligheid dient, maar ‘fout’ als het in een ander jasje zit? Selectieve verontwaardiging, anyone?

Persoonlijk? De enige mensen die ik ken die fanatiek op Signal zitten, zijn precies die lui die óók hun telefoonnummer elke maand wisselen ‘vanwege privacy’ (lees: deurwaarders, exen, of figuren die Marktplaatsdeals doen waar de Belastingdienst niet over mag horen). Maar goed, blijf vooral doen alsof je de digitale revolutie leidt terwijl je appgebruik net zo principieel is als een VVD’er die ‘tegen immigratie’ stemt maar wel een schoonmaakster uit Oekraïne heeft.

Signal is voor de meeste mensen gewoon een schuldcomplex-pleister—een manier om jezelf te overtuigen dat je ‘iets doet’, terwijl je ondertussen gewoon meedoet aan hetzelfde systeem. Maar hey, als jullie je beter voelen door een tweede app te installeren die niemand gebruikt: vooral blijven juichen. De rest van Nederland wacht wel tot de volgende ‘rage’.
Micromize @Gijsbertjan10 april 2025 22:16
Pfoe, ik heb ze alliebei. Zou het mooi vinden, zeker met de laatste ontwikkelingen, dat meer mensen het gaan gebruiken. Ik probeer altijd even aan te geven dat het eventueel ook via Signal kan. Maar inderdaad er zijn weinig mensen die enthousiast reageren. Dat vind ik wel jammer. Ik leg ook vaak de nadelen uit en dat maakt het inderdaad niet alle beter.

Ik vind niet dat ik gelijk 100% over moet. Ik zie het ook helemaal niet als schuldcomplex-pleister. Probeer het gewoon wat beter te maken, daar hoef ik niet gelijk een activist voor te zijn. Ik app actief met een iemand op Signal, en de rest volgt misschien ooit, misschien niet.
fenrirs @Micromize11 april 2025 07:16
Ik hoor niemand, juist hier, over nóg een reden om Signal te gebruiken…..
Het integreert heel makkelijk in je hobby of professionele projecten zonder kosten.*
Wil je dat met whatsapp business doen ben je goudgeld kwijt

*matrix ook geprobeerd, maar ging mis bij veel attachments
Llopigat
@fenrirs11 april 2025 15:42
Matrix wordt nog steeds hard aan gewerkt en hun businesscase is steeds meer zakelijk dus dat van die attachments fixen ze wel. Het voordeel daarbij is ook dat je het op je eigen server kan zetten natuurlijk. Ik gebruik Matrix juist wel heel veel. Al gaat het meeste via bridges.

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 11 april 2025 15:43]

fenrirs @Llopigat11 april 2025 19:21
Klopt, maar in mijn specifieke geval stond Matrix (element app etc.) niet op de lijst van toegestane apps op de mobiele werkphone en Signal wel al. Keuze dus makkelijk.

[Reactie gewijzigd door fenrirs op 11 april 2025 19:21]

Llopigat
@fenrirs12 april 2025 08:49
Oh ja vandaar.

Bij ons is Signal ook niet toegestaan, geen enkele chatapp eigenlijk behalve Teams :S . Al laten we gebruikers wel alle mogelijke apps installeren op de "prive kant", zelfs onze werktelefoons hebben die (soms zie je het alleen bij BYOD). Maar je kan er dan geen werk data naar kopieren.

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 12 april 2025 08:50]

Separator @fenrirs12 april 2025 07:33
Als we het over business hebben dan zit juist daar voor mij een nadeel bij Signal. WhatsApp Business kan je op diezelfde telefoon naast je reguliere whatsapp installeren.

Bij signal kan dit niet. Op mijn dual sim telefoon heb ik dus alleen zakelijk Signal staan, wat mij er nog van weerhoudt Signal prive te gebruiken.
fenrirs @Separator12 april 2025 07:43
Je kan een slave device aanwijzen. Dat kan ook een pc of zelfs server zijn.
Separator @fenrirs12 april 2025 20:01
Volgens mij is dat geen oplossing, of ik begrijp je verkeerd. Mijn use case:

Ik heb één mobiele telefoon (Android), dual sim dus met twee telefoonnummers. Ik gebruik de telefoon zakelijk en prive, maar heb die zaken wel graag gescheiden. Op de telefoon staat 2x whatsapp. De ene voor mijn priveleven, de andere met de zakelijke contacten. Zo zou ik het ook graag met Signal zien, in plaats van alles door elkaar.
fenrirs @Separator12 april 2025 22:53
Nee, dat is het inderdaad een tekortkoming van Signal
Devalno @Separator14 april 2025 14:42
Je kan even kijken naar "Work Profile" in Android (of "Secure Folder" als je een Samsung telefoon gebruikt), daarmee kun je een tweede omgeving creëren waarin je apps kan draaien. Dat gebruik ik zelf, ik heb in beide Signal met elk gekoppeld aan een ander nummer (ook dual sim).
doltishDuke @Gijsbertjan11 april 2025 00:19
Maar goed, het is voor normaal functioneren in de Nederlandse samenleving nou niet bepaald een keuze om al dan niet WhatsApp te gebruiken. Godzijdank werkt telefonie niet via Amerikaanse platforms, maar een dergelijke rant over de 'Phone' app op de gemiddelde telefoon zou natuurlijk volstrekt belachelijk zijn. In de praktijk komt het op hetzelfde neer.
iAR @Gijsbertjan11 april 2025 07:30
In mijn omgeving zijn ook allemaal van die mensen. Signal prefereren maar doodleuk op Facebook en Instagram blijven hangen.
Ik vind het allemaal wel goed. iMessage is mijn go to. WhatsApp houd ik ook maar zonder notificaties. Signal komt er echt niet bij als derde. Er zijn grenzen.

Ik heb de illusie dat we écht iets gaan doen aan big tech laten varen. Dat de EC af en toe vreemde stuiptrekkingen heeft om een poging te doen neem ik maar voor lief.
Maarten69 @Gijsbertjan10 april 2025 21:24
Sorry, moet een beetje lachen om je frustatie.
Gijsbertjan @Maarten6912 april 2025 02:02
Ah, de klassieke ‘lachen om frustratie’-defensie—het ultieme schild van wie geen tegenargument heeft, maar wél graag een punt wil scoren zonder z’n eigen hypocrisie te hoeven wegen.
Ironie is een kunst, en jij, vriend, bent de Rembrandt van het wegschamperen van ongemakkelijke waarheden.
En eerlijk: als humor je enige reactie is op systeemkritiek, ben je niet deel van de oplossing—je bent decoratie op de probleemtaart. Proost! 🥂
Maarten69 @Gijsbertjan12 april 2025 11:27
Wow, relax Gijs, haal even adem, wandel een stukje ofzo (mooi weer voor)
Het lijkt of je angstig wordt van mensen die anders denken.
Martinez- @Gijsbertjan10 april 2025 22:54
Ik doe mee aan deze rage. En eerlijk: ik geniet ervan dat minder mensen me weten te bereiken.

Tegelijkertijd zijn de mensen waarmee ik 90% van mijn tijd doorbreng over gegaan. Ik zie het dus ook vooral als mogelijkheid om 't kaf van 't koren te scheiden.
Martinez- @Gijsbertjan12 april 2025 07:55
De frustratie zit diep zie ik.

Nee. Voor mij was het simpel, WhatsApp was het laatste meta-product dat ik nog gebruikte. De rest wat je benoemd zijn gigantische aannames :D .
cat_byte @Gijsbertjan10 april 2025 22:56
Ik zit nu denk ik 6 jaar ofzo alleen op Signal, maar ik heb nog nooit de behoefte gevoeld om van nummer te wisselen. Die heb ik al sinds 1999 en om de één of andere magische reden ben ik nog nooit gebeld over een energiecontract o.i.d. Al helemaal niet door deurwaarders of louche figuren uit een Amsterdamse pissteeg.

Maar ik ben het verder wel met je eens dat betekenisvolle keuzes maken m.b.t. loskomen van Big Tech voor de meesten ongemak betekent. Bij mij is dat in stappen gegaan. Intussen ben ik los van Google en 90% van Meta. Microsoft doe ik sowieso niet aan. Niet voor leken weggelegd, wel voor Tweakers lijkt me.
cat_byte @Gijsbertjan13 april 2025 22:05
Wat een mooie verzameling insinuaties. Ik voel niet erg de behoefte om mezelf te.moeten verdedigen of alles te moeten weerleggen. Ik vind je toon ook agressief overkomen. Het blijft internet, dus misschien bedoel je het niet zo, maar ik vind het allesbehalve vriendelijk.

Verder heb ik voor mezelf een prima balans gevonden tussen gebruiksgemak en mijn privacy. Zonder dat ik een paranoïde sysadmin ben.
josttie @Gijsbertjan11 april 2025 06:33
Wat een kul reactie. "iedereen wel over privacy wilt praten, maar niet bereid is.." wat? Heb je daar ook cijfers voor of praat je vanuit je eigen bubbel? Wat denk je dan precies wat Whatsapp allemaal doet wat niet privacy vriendelijk is als je zo anti bent?

Dan daarna, wat heeft end to end encryptie hier nu mee te maken? Whatsapp is ook e2e encrypted, is iedereen nu hypocriet omdat ze encryptie gebruiken? Ik snap je argument niet.

Dan de personen die jij kent die fanatiek op Signal zitten -> lekkere figuren ken jij zeg. Wat een wereld voorbeeld.

Signal is gewoon Signal, Whatsapp is gewoon Whatsapp. Wat iemand wel of niet wilt gebruiken moeten ze lekker zelf weten. En het is naar mijn mening dat het percentage mensen dat een scheet geeft om privacy beneden de 10% is.
BobJung @Gijsbertjan11 april 2025 07:11
Je hebt daar zeker een punt. Je beschrijft mijn situatie mooi 😂.
Los van Google, ja uhhhh. Android telefoon, dus nee dat gaat niet.
Microsoft van wegen office 365,draait gewoon vlekkeloos. Kost ook een schijntje voor wat het leverd en dit tech bedrijf sta ik nog steeds achter. Zakelijk 100% in gebruik.
Meta, die staat echt op nul. Moet toegeven dat whatsapp niet eraf is, maar aangegeven dat 1 Jan 2026 het van mijn telefoon verdwijnt.
Test case aan het uitvoeren met synology en eerlijk gezegd werkt dat top. Zowel de office kant voor privé, libresoft. Cloud deel voor muziek en foto's prima.
Mijn conclusie is dat ik in elk geval mijn privé data qua foto's en administratie veilig op eigen assen staat, twee lokaties en in sync.
Neemt niet weg dat los van de big tech ik niet per nu doe ivm gemak en connecties met familie en vrienden. Ben nu 66 en heb een redelijke helikopter beeld voor de big tech.
nehal3m @Gijsbertjan10 april 2025 22:55
Eens. Ik heb toen in het nieuws kwam dat Meta Whatsapp ging kopen een berichtje uitgetikt en naar iedereen in m'n lijst gecopypaste:

"Hallo! Omdat Meta deze app heeft overgenomen verlaat ik dit platform. Je kunt me bereiken via onderstaande apps:

- App link 1
- App link 2"

Daarna Whatsapp verwijderd en nooit achterom gekeken. Sommigen hebben de moeite genomen om de genoemde apps te installeren, sommigen ook niet en dat is prima. SMS en telefoon werkt ook nog wel in de uitzonderingsgevallen, vaak waren dat ook mensen die ik maar heel incidenteel sprak. Soms mis je groepschats, maar 90% van de tijd ben ik blij om eraf te zijn, lekker rustig.

[Reactie gewijzigd door nehal3m op 10 april 2025 22:57]

nehal3m @Gijsbertjan12 april 2025 22:38
Wat een zure man ben jij. Blij dat jouw telg me nu 1 manier minder heeft om azijn over me uit te storten.

edit: Ik dacht al, wat een net-niet reactie. Je hebt denk ik gewoon mijn reactie in ChatGPT geplakt en zoiets als 'doe hier ff 3 paragrafen snerende reactie op terug'. Ik heb namelijk mijn post even in ChatGPT geplakt met die opdracht en wel verdomd, het lijkt er echt veel op. En ik zit nog terug te tikken ook. Dan ben je niet alleen zuur, maar ook nog ontzettend lui.

[Reactie gewijzigd door nehal3m op 12 april 2025 22:46]

nehal3m @Gijsbertjan13 april 2025 01:53
Typ je zelf wel eens wat?

Je quote een advertentie trouwens.

[Reactie gewijzigd door nehal3m op 13 april 2025 01:56]

bzuidgeest
@Gijsbertjan12 april 2025 10:59
Een klassieker en een uitstekend voorbeeld.

Als ik naar je reacties kijk vind je alles een klassieker, keer op keer hetzelfde deuntje, een klassieker zo je wil. Voor je anderen hun reacties klassiekers noemt, zou ik wat variatie in je reactie aanbrengen. :) :) |:(

Zo te lezen ben je zwaar gefrustreerd. En al je reacties volgen exact hetzelfde riedeltje.

[Reactie gewijzigd door bzuidgeest op 12 april 2025 11:06]

_Bear_ @bzuidgeest13 april 2025 19:17
Gijsbertjan knalt jullie reacties in chatgpt, of een andere AI. En copy paste dan hier, zonder na te lezen wat ie terug krijgt. Of er zelf over na te denken.

Ah, de klassieke etc... , elke keer weer. Standaard opening bij een reactie van bijv. chatgpt . Denk dat ie zn AI heeft gevraagd om als belerende, arrogante trol te reageren.

Don't feed the trolls.
Llopigat
@Maarten6911 april 2025 15:20
Nee ik vind Signal niet zo goed werken. Het is nog wat versimpelder dan WhatsApp (en dat is al enorm beperkt ten opzichte van Telegram, het heeft nog niet eens een vertaalfunctie).

Bovendien, als ik naar iets anders overga wil ik naar iets dat echt substantieel beter is. Signal is net zo'n ommuurd tuintje als WhatsApp (officieel mag je niet eens third party clients gebruiken). Het is alleen een iets ethischer tuintje. Maar wil ik overstappen (en aanraden) dan moet het echt iets helemaal open zijn. En ook liefst niet Amerikaans, want ik ben juist bezig zoveel mogelijk Amerikaanse produkten en diensten te vervangen.
Maarten69 @Llopigat11 april 2025 15:37
Al die bloat... vertaalfunctie, AI, status, verhalen, laats online. Vroeger noemden we dit spyware ;)
Llopigat
@Maarten6911 april 2025 15:39
Telegram heeft nu net geen AI. En laatst online kan je ook daar uitschakelen.

Ik vind vooral de groepfuncties veel beter. Je kan sub-kanalen maken, modereren enz. En ze staan het ook officieel toe dat je je eigen bots maakt.
hachee @Llopigat14 april 2025 08:13
Dergelijke vrijheid heb je met Matrix of XMPP/Jabber zijne het protocol.

De client kies je zelf, of het nou via vederlichte terminal client, of bloated desktop UI loopt met extensions.
Wil je AI, dan slinger je een bot in je room(self-hosted of niet).
Llopigat
@hachee14 april 2025 08:30
Yep ik vind het een ideaal systeem. Qua vederlichte client gebruik ik gomuks maar ook vaak element for web en mobiel.

En het is ook een handige manier om een bot toe te voegen aan een whatsapp groep, via een bridge. En je kan bijvoorbeeld stories van mensen opslaan (normaal kan dat niet).
dev-random @Maarten6912 april 2025 18:01
Signal is "just another app" in mijn ogen. De intenties zijn nu misschien goed, maar 5 bestuurders later ook nog?

Ik zou graag zien dat mijn en andere Nederlandse providers RCS gaan faciliteren! En als dat in de abbonement prijs verwerkt moet worden, prima.
hachee @Maarten6914 april 2025 08:03
Als je afhankelijk wilt blijven van een 06 nummer voor registratie, ik ben liever vrij van telefoon vereiste en keuze van netwerk en client, en kies daarom voor Matrix.
Jantimon @Khalid.11 april 2025 00:22
Niks is forever, zeker niet in software land. Meta is groot en machtig en iedereen gebruikt het, daarom gebruikt iedereen anders het ook. Maar als al je contacten langzaam zouden weggaan bij Whatsapp, waarom zou jij dan nog blijven?
WhatsMyUsername 10 april 2025 20:50
Het is dat nog zo veel mensen whatsapp gebruiken, maar liever ben ik het kwijt dan rijk.

Hoewel chats zogenaamd end to end encrypted zijn, wie zegt dat ze niet gebruikt worden voor het trainen van AI?
n00bs @WhatsMyUsername10 april 2025 21:33
Dat wordt het ook...
Khalid. @n00bs10 april 2025 23:53
Bewijs?
hachee @Khalid.14 april 2025 08:25
Lees de voorwaarden maar, die zijn abstract genoeg voor een vrijbrief dit bedrijf te laten doen waar het bedrijf geld mee verdient, dat gene dus, vraatzucht verhogen tot ze op de vingers getikt worden.

Bij dergelijke closed source dekt men de put altijd af met bladeren met een commercieel lulverhaal over bewapend beton als andermans kalveren zijn opgedreven en verdronken, of hoe was dat gezegde...

[Reactie gewijzigd door hachee op 14 april 2025 08:31]

Alex3 @WhatsMyUsername11 april 2025 14:24
Ik zie steeds staan dat persoonlijke chats end-to-end encrypted zijn. Groepschats blijkbaar niet.
Risce 10 april 2025 20:56
Het is ook gewoon ongelooflijk lelijk design, zo'n blauwe knop en op drie pagina's AI suggesties. Weg ermee.
WoutervOorschot 10 april 2025 21:10
Zou dit onder het soort van bundeling vallen wat in het verleden al verboden is geworden voor Microsoft (media player in Windows) of Google (shortcuts naar eigen diensten in search)?

In ieder geval goed om scherp te zijn in het pushen van nieuwe diensten door gebruik van een monopoliepositie.
SuperDre @WoutervOorschot11 april 2025 00:13
Meta heeft geen monopolie positie, genoeg alternatieven. Tja men zegt ook dat Steam geen monopoliepositie heeft omdat er alternatieven zijn....
rjd22 @SuperDre11 april 2025 08:00
Steam heeft wel degelijk een monopolie positie maar dat is niet perse erg. Het hebben van een monopolie is niet verboden. Het misbruiken van je monopolie positie om anderen uit andere markten te drukken is dat wel.

En dat is nou precies waarom Steam niets kwalijk genomen wordt. Ze misbruiken hun positie niet. Alternatieve loaders zijn bijvoorbeeld gewoon toegestaan om mee te bundelen. Je mag gratis steam keys genereren om ergens anders te verkopen. Je ziet duidelijk dat Steam niet probeert een gesloten ecosysteem te worden.

Meta, Google, Microsoft, Apple daarentegen proberen allemaal wel een zo gesloten mogelijk ecosysteem te worden / zijn. En dit belemmert de concurrentie enorm. Als je dit op een verkeerde manier doet dan wordt je op je vingers getikt.
SuperDre @rjd2211 april 2025 20:45
Onzin, Microsoft leverde met windows gewoon toen ook iets standaard mee dat in een modern OS thuis hoorde (zowel browser als mediaplayer), en ze blokkeerden niemand om een alternatief te installeren, en toch werden ze verplicht om een achterlijke versie zonder MP te leveren, die uiteindelijk zo goed als niemand kocht.
Nathan07 11 april 2025 01:00
Ik vond dat al zo hinderlijk... Was al overgestapt naar Signal en probeer iedereen die ik ken dat ook te laten doen, maar ik heb die app helaas nog wel nodig. Vooral na wat naar buiten kwam met de facebook files voel ik me niet meer comfortabel met wat voor software dat bedrijf ook produceert
yourbirthcertif 11 april 2025 08:05
Vond het ook mooi, als je in het Nederlands een bericht typt ernaar, reageert ie voor een seconde terug in het Nederlands, totdat een of andere filter 'm pusht om te zeggen dat ie juist geen Nederlands kan.
DiaZ_1986 11 april 2025 09:27
Op mijn iPhone, waar ik zojuist de taal in Nederlands heb veranderd, heb ik helaas nog steeds "Meta-AI" icoontje... Was deze maar te verbergen, hoef het niet, gebruik het niet, en weiger de toegang iedere keer dat het geopend wordt (dikke vingers).
Maarten69 12 april 2025 11:21
Ik heb gewoon een punt, daar heb ik geen 500 woorden voor nodig. Jij maakt het onnodig complex. Meta is serieus een gevaar voor onze privacy. Behoeft anno 2025 echt geen uitleg meer.
Gewoon weg bij Whatsapp, ik durf dat namelijk wel. :+

Edit. Dit had een reactie op @Gijsbertjan moeten zijn.
Edit2: zijn dit overigens geen AI reacties, telkens zelfde strekking en ellenlange verhalen?

[Reactie gewijzigd door Maarten69 op 12 april 2025 11:47]


Op dit item kan niet meer gereageerd worden.