Niemand wil een brug slaan naar WhatsApp

"Vroeger was alles beter", zeiden oudere familieleden vaak in een of andere vorm. "Ammehoela", heb ik altijd gedacht. Als je iemand wilde spreken aan de andere kant van de wereld moest je bellen voor twee gulden per minuut. Als een lesuur was uitgevallen op school of de sportwedstrijd ging niet door - want vroeger was het ook wel eens rotweer - dan hoorde je dat via een telefoonboom. Het is nauwelijks nog voor te stellen hoe je een vrijgezellenfeest organiseert zonder groepschat met alle familie en vrienden van de bruidegom. Intussen zitten vrijwel iedereens oudere familieleden op WhatsApp en zijn er talloze 'familieapps', naast de vermoedelijk tientallen miljoenen chatgroepen voor buren, scholen, sportverenigingen en evenementen. En WhatsApp staat niet alleen op de telefoon. Wandel door Nederlandse dorpen en steden en de bordjes met 'Attentie! WhatsApp buurtpreventie' - met spatie ja - kom je overal tegen. Als je inbreker bent, was vroeger vermoedelijk wél echt alles beter. WhatsApp Buurtpreventie Er zijn inmiddels meer dan tienduizend van deze groepen, aldus de stichting erachter. Jaren geleden hadden we er al eens column over op Tweakers, waarin aan de orde kwam dat gemeenten betalen om deze borden te plaatsen. "Zo faciliteert de Nederlandse overheid dat het land wordt volgehangen met borden waarbij een dochterbedrijf van het Amerikaanse, private bigtechmiljardenbedrijf Facebook een enorm concurrentievoordeel krijgt tegenover alternatieve diensten als Signal, Telegram en Threema. Ik denk dat ze in het hoofdkantoor in Menlo Park over de grond rollen van het lachen over deze staatssteun." Waar gemeenten de afgelopen jaren borden met WhatsApp erop hebben betaald, is het geluid vanuit Europa anders. WhatsApp is een poortwachter onder de Digital Markets Act, de Europese wetgeving tegen al te machtige techdiensten. Daarom moeten de poorten open, zo schreven we al veel vaker: er moeten chats komen met gebruikers van andere chatdiensten dan WhatsApp. De DMA is er nu een jaar, maar er is nog niets te zien van deze maatregel. Waar blijft het 'appen via Signal'? Dat komt er niet en dat ligt aan Signal, Matrix en Threema - en aan WhatsApp zelf natuurlijk.

Dat Signal niet meedoet, komt door de kleine lettertjes

Het lijkt zo simpel: WhatsApp en Signal maken beide gebruik van het Signal-protocol voor het versleutelen van berichten. Die twee zouden elkaar dus makkelijk berichten moeten kunnen sturen, toch? Nee, en dat heeft te maken met de filosofie van Signal. Signal verzamelt zo min mogelijk data. Het privacybeleid van Signal is echt een korte tekst. Ze verzamelen een telefoonnummer voor registratie en ze slaan berichten op de server op als de ontvanger offline is om de een of andere reden, totdat die telefoon weer online is. Dat is het. Je kunt zelf data geven, zoals contacten of een profielfoto, maar daar doet Signal verder niets mee. Bovendien slaat het die zaken end-to-end versleuteld op. Het privacybeleid van WhatsApp is heel anders. "We verzamelen informatie over uw gebruik van onze Diensten. Dit omvat het verzamelen van gegevens over uw activiteiten (waaronder hoe u onze Diensten gebruikt), hoe u communiceert met anderen via onze Diensten (inclusief wanneer u een bedrijf zoekt en hiermee communiceert), en de tijd, frequentie en duur van uw activiteiten. Dit omvat ook gegevens over de functies die u gebruikt, zoals onze functies voor berichten (en geïntegreerde applicaties), bellen, Status, avatars, community's of groepen, of zakelijke functies; of u online bent; tijdstempels met betrekking tot uw gebruik, zoals wanneer u onze Diensten voor het laatst hebt gebruikt (uw 'laatst gezien') en de keren dat u belt en wordt gebeld en berichten verzendt en ontvangt; en wanneer u voor het laatst uw Info-gegevens hebt bijgewerkt." Dat beleid zou dus ook gaan gelden als Signal-gebruikers berichten kunnen sturen naar WhatsApp-gebruikers, zo zegt WhatsApp. "We verzamelen informatie over uw gebruik van onze interoperabele berichtendienst. Dit omvat tijdstempels met betrekking tot uw gebruik, zoals wanneer u zich hebt geregistreerd, een bericht hebt verzonden, voor het laatst online bent geweest en de duur van uw gebruik. Dit omvat ook informatie over uw interactie met WhatsApp-gebruikers, zoals de soorten berichten die u verstuurt." Waarom verzamelt WhatsApp die? Naar eigen zeggen om statistieken te kunnen maken over het gebruik van functies, om bedrijfsbeleid te bepalen. Daarmee komt data van Signal-gebruikers terecht bij WhatsApp en dat gaat in tegen de filosofie van Signal. Signal ondersteunt ook bijvoorbeeld geen sms omdat het dat niet veilig genoeg acht. Daarmee is de belangrijkste speler die gebruik zou maken van deze mogelijkheid al weg. Natuurlijk kun je ook kletsen met mensen op Matrix of Threema, maar hoeveel mensen hebben daarin écht interesse? Threema voor Android, november 2020 Het zal ook een tegenvaller zijn voor de Europese politiek, die dit via de Digital Markets Act heeft afgedwongen. De gedachte erachter is dit: WhatsApp is zó dominant dat het lastig is om een concurrent te bouwen zonder toegang te hebben tot de gebruikersgroep van WhatsApp, dus dat kan alleen mét toegang tot die groep. De reden dat WhatsApp het wél open moet stellen en Signal niet, is dat WhatsApp veel meer gebruikers heeft. Als Signal de rol van WhatsApp in Europa zou gaan overnemen, dan bestaat de kans dat het eveneens de interoperabiliteit zal moeten inbouwen van de Europese Commissie. Elk bedrijf dat interoperabel wil worden met WhatsApp moet een overeenkomst tekenen. Die staat gewoon online. Daarin staat uiteraard een hoop juridische taal, maar als je goed leest, zie je toch ook de nodige bepalingen die wellicht de wenkbrauwen doen fronsen. Zo moeten bedrijven die 'partner' willen worden toestaan dat WhatsApp op kantoor komt kijken. "Na voorafgaande kennisgeving zal Partner toestaan ​​en bewerkstelligen dat WhatsApp, of toezichthouders van WhatsApp, de gegevens, middelen, faciliteiten, apparatuur, elektronische gegevens, documenten, technische processen, operaties en systemen van Partner en Partnerpartijen mogen inspecteren uitsluitend voor zover nodig om de naleving door Partner en de beveiliging, privacy en integriteit van de vertrouwelijke informatie van WhatsApp te verifiëren." WhatsApp Reference Offer Interoperability De overeenkomst stelt uiteraard onder meer ook de eis dat alleen getraind personeel met een nda toegang heeft tot data van WhatApp-gebruikers. De set aan eisen is logisch; het werpt wel de vraag op of ieder bedrijf op deze manier gelijke kansen heeft. Wellicht is het voor kleine bedrijven alsnog lastig om aan deze waslijst aan eisen te voldoen. Het belangrijkste is dan wel dat als een bedrijf aan al deze eisen wil voldoen en heeft getekend, gebruikers van beide chatapps weten dat ze met elkaar kunnen kletsen. Kortom: hoe ziet het eruit in de interface?

Zo ziet chatten met gebruikers van andere chatapps eruit

Meta wilde dit natuurlijk niet en nog steeds niet. De functie is daarom alleen live in de Europese Unie. Desondanks ís deze er wel en heeft Meta laten zien hoe zij werkt binnen WhatsApp. Waar gebruikers voorheen handmatig de mogelijkheid om te chatten met gebruikers van andere apps aan moesten zetten, staat die nu standaard aan. Dat werkt zo: als iemand je een verzoek stuurt om te chatten, meldt WhatsApp dat bovenaan in de lijst van chats met een knop om third-party chats te activeren in de instellingen. Daar is het per app in te stellen of een gebruiker verzoeken van thirdpartychats wil toestaan of niet. WhatsApp: voldoen aan DMA door thirdpartychats toe te staan Als zo'n verzoek er niet is, zijn er twee andere manieren waarop de optie zichtbaar wordt. De eerste is dat WhatsApp het zelf laat weten bovenaan de lijst met chats. Ook als een nieuwe app beschikbaar is kan er een melding verschijnen om de gebruiker te leiden naar de instellingen. In die instellingen zijn er twee opties: een gecombineerde inbox en een aparte inbox voor chats van buiten WhatsApp. Als de inbox gecombineerd is, dan staat er in het klein boven van welke app het bericht komt. Zo moet het meteen duidelijk zijn dat het geen chat is met een WhatsApp-gebruiker, al is het denkbaar dat je het ook dan over het hoofd ziet. Daarmee heeft Meta dus al bedacht hoe het eruit ziet; het verscheen al eerder in bèta's en de DMA is al lang en breed ingegaan, dus waarom zit het nog niet in WhatsApp? De reden daarvoor lijkt simpel: er is nog geen andere dienst die de overeenkomst heeft getekend. Signal gaat het dus niet doen, Matrix wil het wel, maar zou het dan willen voor alle gebruikers wereldwijd en niet alleen in de EU - dat gaat in tegen het idee van Matrix. Threema vindt net als Signal dat Meta te veel data zou bijhouden over zijn gebruikers en wil het dus ook niet.

