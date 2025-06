WhatsApp vereist implementatie eigen protocol bij verbinding andere chatapps

WhatsApp gaat vereisen dat andere chatapps via WhatsApps eigen protocol berichten versturen. Vanaf donderdag moet het mogelijk zijn om te chatten met WhatsApp-gebruikers vanuit andere chatapps.

Dat eigen protocol is een aangepaste versie van het Extensible Messaging and Presence Protocol, ofwel XMPP, zegt Meta. Versleuteling van berichten moet via het Signal-protocol dat WhatsApp gebruikt of via een gelijkwaardig alternatief. De verbinding met servers van derden verloopt via HTTP, waarbij data is gestructureerd in XML-bestanden.

Meta zegt dat het bij gebruik van apps van derden niet kan garanderen dat end-to-endencryptie in stand blijft, omdat het geen controle heeft over de app aan de andere kant van de lijn. Daardoor zou het mogelijk kunnen zijn dat op de server van de derde partij iemand kan meelezen, zo zegt het bedrijf.

Bedrijven kunnen bij Meta aangeven dat ze hun chatapp willen laten werken met WhatsApp, waarna dat binnen drie maanden mogelijk moet worden. Of dat al is gebeurd, is onbekend. Meta neemt deze stap vanwege de Europese wet DMA, die donderdag ingaat. Het openstellen van WhatsApp moet concurrentie een sterkere positie geven. WhatsApp moet berichten, foto's, video's en voicememo's kunnen uitwisselen met andere apps, maar groepsgesprekken en videobellen hoeven nog niet te kunnen.