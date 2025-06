Tinder gaat onder druk van ACM gebruikers informeren over persoonlijke kortingen

Datingapp Tinder gaat consumenten vanaf half april informeren wanneer zij gebruikmaken van gepersonaliseerde kortingen. De actie volgt na gesprekken met de Europese consumententoezichthouders, die samenwerken in het CPC Netwerk.

De gesprekken werden gevoerd onder leiding van de Nederlandse Autoriteit Consument & Markt en de Zweedse toezichthouder. De twee toezichthouders begonnen eerder al een onderzoek naar mogelijk oneerlijke prijzen van Tinder, nadat er berichten waren verschenen over leeftijdsdiscriminatie door de datingapp. Uit onderzoek van wereldconsumentenorganisatie Consumer International bleek dat oudere gebruikers meer betalen voor de app dan jonge gebruikers.

Tinder stopte al in 2022 met deze praktijken, maar voor de ACM en zijn Zweedse collega was het aanleiding om onderzoek te doen naar de manier waarop Tinder zijn diensten beprijst voor verschillende klantgroepen, schrijft de ACM nu. Daaruit blijkt dat Tinder automatisch prijzen personaliseert. De app registreert in welke mate een gebruiker eerder interesse toonde in de betaalde versie van de app. Daar werd vervolgens de prijs op gebaseerd. De persoonlijke prijs betrof een aanbieding van betaalde diensten met 50 procent korting voor de eerste maand, maar daar informeerde het platform gebruikers niet over.

"Het personaliseren van prijzen mag in dit geval, maar alleen als het bedrijf daar duidelijk over is naar zijn klanten", zegt de ACM. "Na gesprekken met de consumententoezichthouders heeft Tinder toegezegd zijn beleid aan te passen." Het platform gaat gebruikers vooraf informeren als gebruik wordt gemaakt van gepersonaliseerde kortingen. Ook moet het platform melden hoe de prijs tot stand komt, zodat gebruikers begrijpen waarom zij een bepaalde prijs in rekening gebracht krijgen. Tinder krijgt tot half april om de wijzigingen door te voeren.