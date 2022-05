Tinder krijgt in Nederland AI-functies om 'schadelijke' taal te detecteren

Tinder voegt twee nieuwe functies toe aan de Nederlandse variant van de app om 'schadelijke' taal te helpen detecteren. Via artificiële intelligentie worden berichten geanalyseerd waarna gebruikers die 'schadelijke' taal ontvangen, of willen versturen, een prompt te zien krijgen.

Via de Stoort Dit Jou?-functie zullen Tinder-leden schadelijke taal kunnen rapporteren als ze een bericht met dergelijke inhoud volgens Tinder ontvangen. De artificiële intelligentie van Tinder zal de ontvangen berichten controleren en, in het geval van 'schadelijk’ taalgebruik, een prompt tonen aan de ontvanger waarop die de verzender kan rapporteren. In een eerste test steeg volgens Tinder het aantal meldingen van ongepaste berichten met 46 procent.

Met de Weet Je Het Zeker?-functionaliteit zal Tinder via artificiële intelligentie proberen in te schatten of een bericht dat klaar staat om te versturen, 'beledigend' kan zijn of niet. Welke parameters Tinder hiervoor gebruikt is niet duidelijk. De AI zal voor het versturen vragen aan de gebruiker vragen of die het potentieel 'beledigende' bericht echt wil sturen en waarschuwen voor de inhoud ervan. Die inhoud werd volgens Tinder vergeleken met meldingen uit het verleden. Het algoritme zal zich naar eigen zeggen blijven ontwikkelen en zou naar verluidt het 'ongepaste taalgebruik' in Tinder-gesprekken met minstens 10 procent hebben verminderd.