Tinder wil verificatie met identiteitsbewijs wereldwijd aanbieden

Tinder wil het mogelijk maken voor gebruikers wereldwijd om zichzelf te verifiëren met een identiteitsbewijs. Vooralsnog kan dat alleen in Japan. De datingapp hoopt dat gebruikers hier zelf voor openstaan en zegt dat het voorlopig op vrijwillige basis zal gaan.

In de komende kwartalen komt ID-verificatie beschikbaar voor gebruikers wereldwijd, schrijft Tinder. Hoe dat er precies uit zal zien en welke documenten gebruikers kunnen inzetten voor verificatie, is nog niet duidelijk. Tinder zegt rekening te houden met aanbevelingen van experts en input van gebruikers. Per land zal gekeken worden naar lokale wetgeving en welke documenten 'het meest geschikt zijn'.

Volgens Tinder zal verificatie met een ID voorlopig vrijwillig zijn, behalve als lokale wetgeving anders voorschrijft. Het bedrijf achter de app claimt dat de verificatiemethode op basis van ervaringen 'zal evolueren om een rechtvaardige, inclusieve en privacyvriendelijke manier van ID-verificatie te garanderen'.

Een woordvoerder van Tinder zegt tegen TechCrunch dat ID-verificatie gebruikt zal worden om te controleren of een gebruiker geregistreerd staat als een zedendelinquent, in gebieden waar het mogelijk is dat op te zoeken. Tinder doet dit al met de creditcardinformatie die het bedrijf krijgt als gebruikers betalingen doen in de app.

In 2019 is ID-verificatie ingevoerd op Tinder in Japan. Gebruikers vanaf achttien jaar moeten daar een afbeelding van hun paspoort, rijbewijs of Health ID uploaden. Tinder zegt inzichten uit Japan te gebruiken bij de beslissing om de optie wereldwijd in te willen voeren. De datingapp wil gebruikers verifiëren in het kader van veiligheid.

Eerder dit jaar introduceerde Tinder al een samenwerking met non-profitorganisatie Garbo voor antecedentenonderzoek. Amerikaanse Tinder-gebruikers kunnen daarmee in de toekomst een background check uitvoeren van hun matches. Die functie wordt later dit jaar verwacht.