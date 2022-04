Tinder krijgt dit jaar functie voor antecedentenonderzoek van matches in de VS

Tinder-moederbedrijf Match Group heeft een samenwerking met Garbo aangekondigd. Hierdoor kunnen Amerikaanse Tinder-gebruikers later dit jaar een background check van hun matches laten doen, bijvoorbeeld om te controleren of ze veroordeeld zijn voor geweld.

Match Group is onder andere eigenaar van datingapps Tinder, OK Cupid, Match, en Hinge. Met de investering krijgen de apps van Match Group in de toekomst toegang tot de diensten van Garbo. "Match Group zal het platform van Garbo toegankelijk maken voor zijn gebruikers in de VS, door het later dit jaar te integreren op Tinder." Het is onbekend welk bedrag met de investering gemoeid is.

Garbo is een non-profitorganisatie die in 2018 is opgericht door Kathryn Kosmides, 'een overlevende van gendergerelateerd geweld', schrijft Match Group. Kosmides wil het naar eigen zeggen gemakkelijker maken om informatie te vinden over mensen met wie gebruikers online contact hebben. Via de dienst kunnen gebruikers hun potentiële dates bijvoorbeeld controleren op arrestaties of veroordelingen voor geweldsdelicten. Het platform verzamelt naar eigen zeggen 'openbare registers en meldingen van geweld of misbruik, inclusief arrestaties, veroordelingen, straatverboden, intimidatie, en andere gewelddadige misdrijven."

Volgens Garbo kunnen antecedentenonderzoeken vaak worden uitgevoerd met alleen de voornaam en telefoonnummer van een persoon. In de toekomst kunnen gebruikers ook handmatig politierapporten of andere documenten indienen bij de dienst, hoewel dit momenteel nog niet mogelijk is. Arrestaties die gerelateerd zijn aan drugsbezit en verkeersovertredingen worden niet getoond in de resultaten van Garbo-onderzoeken.

Het is nog niet bekend wanneer de Garbo-integratie wordt toegevoegd aan Tinder. Match Group zal naar eigen zeggen 'in de komende maanden' beginnen met het 'testen en uitbouwen van Garbo op Tinder'. Andere diensten van Match Group U.S. krijgen de integratie op een later moment. Het is ook onbekend hoe de functie precies zal werken. The Verge schrijft dat background checks op Tinder niet gratis zullen zijn, maar dat Match Group en Garbo samenwerken om 'uit te zoeken hoe ze geprijsd kunnen worden, zodat ze toegankelijk zijn voor de meeste gebruikers'.