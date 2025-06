Datingapp Hinge wil eigen betaalmethode op iOS, Tinder gaat die niet gebruiken

Datingapp Hinge wil voor het einde van dit jaar een eigen betaalmethode introduceren binnen zijn eigen app. Tinder, dat net als Hinge onder de Match Group valt, zou de betaalmethode niet gaan gebruiken.

De betaalmethode is alleen voor Hinge en niet voor andere merken van Match Group, zegt een medeoprichter van Hinge tegen The Verge. Dat is 'het waarschijnlijkst', zegt hij. Waarom dat zo is, is onbekend. Match Group is al jaren een tegenstander van de verplichte afdracht aan Apple bij betalingen in iOS-apps. Mede daardoor kreeg Apple in Nederland een boete vanwege het verplichten van afdracht aan Apple.

De betaalmethode in Hinge maakt lagere prijzen mogelijk. Dat komt doordat Apple bij een abonnement het eerste jaar 30 procent vraagt aan grote bedrijven en na een jaar 15 procent. Omdat die afdracht er niet is bij een eigen betaalmethode van de appmaker, kunnen de prijzen lager. Daarnaast houdt Hinge geld over om te investeren in de eigen app, zo denkt de medeoprichter. Match Group biedt al meerdere betaalmethodes aan op Android.