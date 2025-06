Microsoft laat Windows-gebruikers volume- en helderheidsindicatoren verplaatsen

Windows heeft in een Windows 11-build voor Insiders de functie toegevoegd om de positie van systeemindicatoren te wijzigen. Daardoor krijgen gebruikers de keuze uit meerdere schermposities voor de indicatoren voor volume, helderheidsniveau, vliegtuigmodus en virtuele desktops.

Microsoft schrijft in een blogbericht dat gebruikers vaak gevraagd hebben om de functie. Windows ondersteunt nu, naast de huidige positie onder in het scherm, ook posities linksboven en centraal boven in het scherm. Leaker Phantomofearth zei eerder al dat deze functie binnenkort geïntroduceerd zou worden.

Microsoft voegt ook een gepersonaliseerde startpagina toe aan zijn omstreden Recall-functie. De tool maakt constant schermafbeeldingen en laat die door kunstmatige intelligentie analyseren. Dat gebeurt volgens Microsoft allemaal lokaal. De nieuwe startpagina toont de recentste snapshots die Recall gemaakt heeft en een overzicht van de drie apps en websites waar de gebruiker de afgelopen 24 uur het meeste tijd heeft doorgebracht.

Recall krijgt ook een nieuwe navigatiebalk, die zich aan de linkerkant van het scherm bevindt. Deze biedt toegang tot meerdere Recall-functies, waaronder de eerdergenoemde startpagina, een tijdlijn van de gemaakte snapshots, de optie om feedback te geven en instellingen.