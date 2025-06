Microsoft brengt noodpatch uit voor gebrickte Surface Hubs

Microsoft heeft een noodpatch uitgebracht voor een bug die oudere Surface Hubs brickte. Dat probleem trad op bij Hub v1-apparaten die nog op Windows 10 draaiden. Op die apparaten ontstond een probleem met de signature van Secure Boot.

Microsoft heeft patch KB5063159 uitgebracht waarmee het probleem op Surface Hubs wordt opgelost. Die patch geldt specifiek voor de Surface Hub v1, een apparaat dat in 2016 uitkwam en tussen de 8000 en 22.000 euro kost. De Surface Hub is een groot touchscreen voor voornamelijk zakelijke klanten, bijvoorbeeld in kantooromgevingen. Eerder deze maand ontstonden er problemen met die Hubs na het installeren van KB5060533, de Patch Tuesday-update. Microsoft erkende eerder deze week een probleem met die update.

Door de update konden gebruikers in sommige gevallen de Surface Hub niet meer opstarten. Ze kregen dan een foutmelding te zien, waarin 'Secure Boot Violation' te lezen was. Secure Boot zag daarin een niet-valide signature, waardoor de hubs niet verder konden met opstarten. Dat komt alleen voor op apparaten die op Windows 10-versie 22H2 draaien. Surface Hubs van de v2- of v2S-generatie zijn niet getroffen, zegt Microsoft.

Microsoft zegt dat de nieuwe out-of-bandupdate het probleem oplost. Het bedrijf heeft de eerdere update teruggetrokken en verwijst nu naar de nieuwe. Voor gebruikers die de update niet direct kunnen installeren, raadt Microsoft aan de gastmodus te gebruiken of de Replacement PC-modus aan te zetten. Het is niet bekend hoeveel gebruikers door het probleem zijn getroffen; Microsoft spreekt over 'een beperkt aantal'.