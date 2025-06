Iran beperkt internetsnelheid 'om stabiliteit van netwerk te handhaven'

Iran heeft de internetsnelheid in het land beperkt, zegt een woordvoerder van de regering. De Iraanse overheid zou dit doen vanwege de cyberaanvallen van Israël. Daarom zou vertraging van de internetsnelheid nodig zijn 'om de stabiliteit van het netwerk te handhaven.'

De woordvoerder noemt de vertraging 'tijdelijk, gericht en gecontroleerd' en zegt dat deze als doel heeft om cyberaanvallen af te weren. Onder meer Netblocks, dat wereldwijd internetverkeer monitort, meldde dinsdag een 'aanzienlijke afname' van het internetverkeer in Iran. Volgens meerdere internationale media, waaronder Al Jazeera en NBC News, gaan de maatregelen nog een stap verder. Zij spreken van een 'bijna volledige black-out' van het internet en zeggen dat de regering de toegang tot informatie van buitenaf hiermee mogelijk beperkt.

Israël voert sinds vorige week vrijdag raketaanvallen uit op Iran, volgens de regering van Israël op nucleaire doelen. Maandag meldde het ministerie van Volksgezondheid van Iran dat minstens 224 Iraniërs zijn gedood door de Israëlische aanvallen. Israël meldde bij tegenaanvallen 24 dodelijke slachtoffers.

De Iraanse regering heeft de internetverbinding in tijden van burgerlijke onrust in het verleden vaker afgesloten of beperkt. In 2019 besloot het regime het internet zes dagen op zwart te zetten na protesten over een stijging van de brandstofprijzen met vijftig procent.